Yazı Getiren Fahriye Evcen'den Tatile Kaçan Pelin Akil'e 11 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yazı Getiren Fahriye Evcen'den Tatile Kaçan Pelin Akil'e 11 Mart'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Zeynep Bastık
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Şevval Şahin
Boran Kuzum
Afra Saraçoğlu
Berfu Yenenler
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Yasemin Özilhan
Fahriye Evcen
Yasemin Şefkatli
Pelin Akil
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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