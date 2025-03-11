11 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz.
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Ünlü oyuncu Meriç Aral, meslektaşı Serkan Keskin ile Eylül ayında evlenmesinin ardından geçtiğimiz hafta hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti. Çok sevilen Sandık Kokusu dizisinden hamileliği yüzünden ayrıldığı söylenen Aral iddialara da açıklık getirdi. Gazete Magazin'den Umut Enver'e konuşan, dizinin zaten final yapacağını ve senaryo gereği ayrıldığını açıklayan isim hamilelik müjdesini de verdi. Açıklamasında bebeğinin cinsiyetini de paylaşan Aral kısa sürede tebrik mesajlarına boğuldu! Gelin oyuncunun açıklamasına ve bebeğin cinsiyetine birlikte bakalım...
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, her fırsatta aile içi mutluluklarını sosyal medyada gözler önüne sererek takipçileriyle özel anlarını paylaşıyor. Son dönemde tarzları ve paylaşımlarıyla dile düşen Evcen yine dile düşmekten kurtulamadı. Fahriye Evcen Antalya'daki tatillerinde golf oynarken çektikleri fotoğraflar yine dikkatleri üzerine çekti. Bu sefer golf oynadıkları anları ayrı ayrı paylaşan ünlü çift, sosyal medyadaki eleştirilerden kaçamadı. Fahriye Evcen, golf oynarken çekilen 17 ayrı pozunu paylaşınca, sosyal medya kullanıcıları fotoğraflara yorum yağdırdı. Gelin detaylara ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
Ezgi Mola, ekranlarda izlediğimiz neşeli ve enerjik kişiliğinin yanı sıra, anne olduktan sonra da yaptığı paylaşımlarla ilgi çekmeye devam ediyor. 2023 senesinde oğlu Can’ı kucağına alan ünlü oyuncu, annelik süreci hakkındaki açıklamalarıyla zaman zaman dikkat çekiyor. Bir süredir ara verdiği kariyerine geri dönen Mola hem ana akıma hem de dijital platformlara bomba gibi bir dönüş yaptı. İbrahim Selim'in programına konuk olan isim annelikle ilgili açıklamalarıyla adından bahsettirirken sosyal medya kulanıcıları arasındaki fikir ayrılıkları yeniden alevlendi. Gelin önce oyuncunun “Çocuğum için zaten yapmam gereken şeylerin yüceltilmesini doğru bulmuyorum” sözlerini dinleyelim ardından gelen tepkilere birlikte bakalım!
Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Sri Lanka ve Bali tatiline çıkan Melek Mosso, paylaşımlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Önce vücudunda oluşan kabarıklıkları paylaşan ve alerjik bünyesinden dert yanan Melek Mosso, sonra da hastanelik olduğunu duyurdu. Bali belly hastalığı kaptığını ve alerjisinin tetiklendiğini açıklayan Melek Mosso neler yaşamış, gelin beraber görelim!
Özellikle son zamanlarda oldukça çalkantılı bir aşk hayatına sahip olan Danla Bilic'in en son Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla sevgili olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İddia o kadar dallanıp budaklandı ki konuya Emirhan Topçu'nun annesi bile dahil olmuştu... Aşkı yalanlayan Danla Bilic, bu sefer de bir takipçisinin "Erkekleri ne yapıyoruz?" sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu! Buyurun, sütten ağzı defalarca yanan Danla Bilic ne demiş beraber görelim.
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Geçtiğimiz günlerde haklarında uyuşturucu soruşturması başlatılan ve yeniden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Önce hayatına son vereceğini ima eden bir hikaye paylaşan, sonra Engin Polat'tan boşanmaya karar verdiğini söyleyen ve hesabını kapatan Dilan Polat'ın sessizliği dün gece bozulmuştu. Hastanelik olduğunu yedek hesabından duyuran Dilan Polat'ın haber olmasının ardından ablası Sıla Doğu isyan bayraklarını çekti. Buyurun, Sıla Doğu neler demiş beraber görelim.
Şarkıcı Şimal, 2021 yılından beri verdiği kanser mücadelesini kazanmış ve sağlığına kavuşmuştu. Meme kanseri teşhisinin ardından kemoterapi ve radyoterapi gören ünlü şarkıcı, daha sonra beyin tümörüyle savaşmak zorunda kalmıştı. Geçirdiği zorlu süreçlerin ardından yeniden hayata tutunan Şimal, sık sık takipçileriyle sağlık durumu hakkında paylaşımlar yapıyordu. Ancak ünlü şarkıcının son paylaşımı sevenlerini korkuttu. Hastalığı yenen Şimal, iki hafta boyunca ağır bir grip geçirdiğini duyurarak takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Özellikle gece geç saatlerde yayınlanan sohbet programları ''Gece Kuşu'' ve ''Disko Kralı''yla tanıdığımız Okan Bayülgen, şovmelik, tiyatroculuk ve oyunculuk gibi pek çok yönüyle ön plana çıkan bir isim. Çok yönlü ve medyatik bir isim olan Bayülgen, özel hayatı ve ünlü güzellerle yaşadığı aşklarla da uzun yıllar konuşulmuştu. Kendisi on bir sene önce aradığı aşkı Selin Atasoy'da bulmuştu. Aşklarını kameralar önünde yaşamaktan ziyade özel hayatlarını gizli tutmaya çaba gösteren çiftin hakkında farklı iddialar sürekli ortaya atılsa da son günlerde ikilinin ayrıldığına dair haberler ortaya atılmıştı. Okan Bayülgen, Sibel Arna'nın YouTube programı ''Ne Olursan Ol, Rahat Ol''a konuk oldu. Ünlü şovmen, ayrılık iddialarına yanıt verirken, ortaya atılan ayrılık haberlerinin üzerinden kendisi hakkında ortaya atılan magazinsel haberli de tiye aldı.
Oyunculuk performansı kimileri tarafından beğeniyle takip edilen kimileri tarafından ise eleştirilmelere doymayan Hande Erçel, son yılların en gözde isimlerinden birisi olmayı başardı. Tanınan iş insanı Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başladığı günden beri magazin gündeminin yakın takibinde olan Hande Erçel'in attığı her adım, yaptığı her paylaşım ilgiyle takip ediliyor biliyorsunuz. Bu akşam kız arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeğine çıkan Hande Erçel, Akif Yaman'ın objektifine takıldı. Kendisine yöneltilen sorulara bol gülücüklü yanıtlar veren Erçel'in kendinde değiştirmek isteyeceği şeyle gündeme gelmemek istemesi ve verdiği kaçamak yanıt dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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