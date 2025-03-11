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Survivor Almeda'nın İstismar İtirafından Kızıl Goncalar Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Almeda'nın İstismar İtirafından Kızıl Goncalar Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2025 - 00:52

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

11 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Hemen her sezon ilgiyle izlenen Survivor, bu sezon All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor. Tartışmaların ve sakatlıkların gündem olduğu Survivor'ın son bölümünde izleyenlerin yüreklerini dağlayan bir itirafa tanık olundu.

1. Hemen her sezon ilgiyle izlenen Survivor, bu sezon All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor. Tartışmaların ve sakatlıkların gündem olduğu Survivor'ın son bölümünde izleyenlerin yüreklerini dağlayan bir itirafa tanık olundu.

Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Almeda Baylan, verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını ve şiddet gördüğünü itiraf etti.

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2. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu.

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu.

52 yaşında ve hiç evlenmemiş kız kardeşinin evde bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunduğunu söyleyen Hatice, kardeşinin bir diğer kardeşleri ve eşiyle birlikte yaşadığını ve ölümünde onlardan şüphelendiğini belirtti. Ancak Hatice'nin Adana şivesiyle konuşması sebebiyle Müge Anlı ve izleyenler zor anlar yaşadı.

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3. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle tüm kategorilerde reytinglerin zirvesine yerleşmeyi başardı.

3. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle tüm kategorilerde reytinglerin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Kenan Baran'ın hikayesini izlediğimiz dizi kitaptan uyarlansa da, aslında gerçek bir hayat hikayesinin işlendiğini hepimiz biliyoruz. 

Kenan Baran'ın narsist kişiliği ve terk edilme şemasına sahip olduğu da daha ikinci bölümden anladığımız bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Peki Kenan Baran'ın terk edilme şemasına sahip olmasını tetikleyen olay ne?

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4. Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 18 Dakika programının 7 Mart tarihli yayınında Suriye'de yaşananlara dair açıklamalarda bulunmuştu.

4. Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 18 Dakika programının 7 Mart tarihli yayınında Suriye'de yaşananlara dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suriye'de HTŞ'nin Alevi katliamı yaptığını dile getiren Yanardağ, HTŞ ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: 'Sivil, silahsız insanları gözünü kırpmadan katleden gözü dönmüş caniler... Bakın, dinci terörizm bu işte, cihatçı terörizm bu. Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar.' demişti. Dün akşam yayınlanan programda da benzer ifadelerde bulunan Yanardağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye karşılaştırması yaparak Türkiye'nin Suriye'deki olaylara müdahale etmesi gerektiğini belirtmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın sözleri için 'Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.' diyerek TELE 1'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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5. Bir zamanlar uçan arabalarla işe gitmeyi, robot hizmetçilerin evimizi temizlemesini, telefondan görüntülü konuşmayı hayal ediyorduk. Bunları düşünmemize neden olan şey ise Jetgiller çizgi filmiydi. Şimdi dönüp bakınca, meğerse çok haklılarmış!

5. Bir zamanlar uçan arabalarla işe gitmeyi, robot hizmetçilerin evimizi temizlemesini, telefondan görüntülü konuşmayı hayal ediyorduk. Bunları düşünmemize neden olan şey ise Jetgiller çizgi filmiydi. Şimdi dönüp bakınca, meğerse çok haklılarmış!

Çünkü Jetgiller’in dünyasında gördüğümüz birçok teknoloji, bugün gerçekten hayatımızın bir parçası oldu. Uçan arabalar için biraz daha beklememiz gerekebilir ama bazı tahminler o kadar isabetli ki nasıl tahmin ettiklerini anlayabilmek mümkün değil.

Gelin, Jetgiller çizgi filminde izlediğimiz ve sonrasında gerçeğe dönüşen teknolojilere birlikte bakalım!

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6. Halk TV’de adeta Rasim Ozan Kütahyalı kaosu çıktı. Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı.

6. Halk TV’de adeta Rasim Ozan Kütahyalı kaosu çıktı. Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumda çalışan gazetecileri rahatsız etti. Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi isimler, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer almasına tepki gösterdi. 

Sosyal medyada da gösterilen tepkilerden sonra ilk istifa haberi geldi. Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı olayı sebebiyle kurumdan istifa ettiğini açıkladı.

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7. NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezonda final yapacağı dizinin yapımıcısının da açıkladığı bir gelişmeydi.

7. NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezonda final yapacağı dizinin yapımıcısının da açıkladığı bir gelişmeydi.

Dizinin sezon sonunda final yaparak ekranlara veda etmesi beklenirken Sina Koloğlu final tarihini duyurdu. Oda TV'den Sina Koloğlu, Kızıl Goncalar'ın final yapmak için sezon sonuna kadar beklemeyeceğini açıkladı.

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8. Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir, özlemini duyduğumuz aşiret dizisini sonunda ekrana taşıdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor.

8. Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir, özlemini duyduğumuz aşiret dizisini sonunda ekrana taşıdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor.

Enfes Mardin atmosferi ve izleyiciyi kendine çeken hikâyesiyle öne çıkan dizi ayrıca Sezen Aksu'nun yazdığı 'De Mardin' şarkısıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıyı seslendiren gizemli ses merak konusu olurken bu ismin Haluk Bilginer'le Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer olduğu ortaya çıktı.

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9. Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır ekrana gelen avukat Rahmi Özkan'ı artık hepimiz tanıyoruz.

9. Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır ekrana gelen avukat Rahmi Özkan'ı artık hepimiz tanıyoruz.

Tatlı dili, olaylara getirdiği hukuki perspektif ve sakin tavrıyla izleyicilerin gönlünde yer edinen Rahmi Bey'in 1994 yılında yayınlanan Sıcağı Sıcağına programında da yer aldığı ortaya çıktı. TikTok'ta yayınlanan videoda Rahmi Özkan, davalı avukatı olarak programda karşımıza çıkıp olayı anlatıyor.

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10. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin kadrosundan ayrılık yaşanacağını açıkladı.

10. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin kadrosundan ayrılık yaşanacağını açıkladı.

Bahar dizisinden ayrılan isim merak yaratırken beklenen yanıt geldi. Altuntaş, dizide iki sezondur Uğur karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu'nun kadrodan ayrılacağını açıkladı.

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11. Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

11. Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

Ali Rıza Bey’in ailesini bir arada tutma çabası, Ferhunde’nin entrikaları, Necla ve Leyla’nın rekabeti derken hepimiz bu dramatik hikayeye fena kapılmıştık. Peki, bu karakterleri hiç bebek halleriyle hayal ettiniz mi? Instagram'da '@thepeepai' adlı bir hesap yapay zeka sayesinde Yaprak Dökümü karakterlerinin minik versiyonlarını ortaya koydu. Ortaya çıkan görseller ise dizinin izleyicisinden beğeni toplarken yorum yağmuruna da tutuldu.

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12. Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti.

12. Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti.

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar'ın başrollerinde oynadığı Siyah Kalp için final kararı alınmıştı. Birsen Altuntaş, dizi ile ilgili yeni gelişmeyi aktardı. Dizinin final kararında hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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13. Zamanında izlediğimiz dizilerde duyduğumuz bazı sözler, o an için kulağımıza sadece güzel bir diyalog gibi gelmiş olabilir. Ama yıllar geçtikçe hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimizde, o sözlerin aslında ne kadar büyük anlamlar taşıdığını fark ediyoruz.

13. Zamanında izlediğimiz dizilerde duyduğumuz bazı sözler, o an için kulağımıza sadece güzel bir diyalog gibi gelmiş olabilir. Ama yıllar geçtikçe hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimizde, o sözlerin aslında ne kadar büyük anlamlar taşıdığını fark ediyoruz.

Çocukken ya da gençken fark edemediğimiz ama büyüdükçe anlam kazanan o replikler, bugün adeta birer hayat mottosu gibi. Kimisi sabır üzerine, kimisi dostluk, kimisi hayatın adaletsizliği…

Gelin, birlikte hafızalarımızı tazeleyelim; eski Türk dizilerinin en unutulmaz ve ders niteliğindeki repliklerini hatırlayalım. İşte yaş aldıkça anlam kazanan 10 dizi repliği!

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14. Bir döneme damga vuran programlardan olan Sesi Çok Güzel adlı yarışma sayesinde pek çok ismi tanımıştık.

14. Bir döneme damga vuran programlardan olan Sesi Çok Güzel adlı yarışma sayesinde pek çok ismi tanımıştık.

Bunlardan biri de Mutlu Kaya olmuştu. Yarışmadan sonra eski sevgili dehşeti yaşayan Kaya yürüme kabiliyetini kaybetmişti. Azmini kaybetmeyip, gördüğü ağır tedaviler sonrası eski halinden daha iyi duruma gelmişti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendiren Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı.

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15. Survivor 2025 kadrosuna sonradan dahil olan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

15. Survivor 2025 kadrosuna sonradan dahil olan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

TikTok üzerinden kendisine yapılan 'samimiyetsiz' eleştirilere epey öfkelenen Yasmin, o mesajı ifşalayıp sonra da sildi. Ardından da 'Yiğit olsaydı...' diyerek konuyu biricik aşkına bağlayıp sakinleşti.

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16. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra tedavi gördüğü hastenede vefat eden mimar Ece Gürel, ardında cevapsız sorular bıraktı. Ailesi kızları Ece'yi aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı.

16. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra tedavi gördüğü hastenede vefat eden mimar Ece Gürel, ardında cevapsız sorular bıraktı. Ailesi kızları Ece'yi aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı.

36 yaşındaki peyzaj mimarının vefatının ardından gizemli kaybını araştırmak için Anlı, yayınlarına devam ediyor. Programda Gürel ile ilgili ortaya atılan iddiaları ele alan Anlı, hepimizin gündemine bir anda yerleşen 'cadılık eğitimi' üzerinde durdu. 

Gürel'in cadılık eğitimi aldığı, kendisini astrolom olarak tanımlayan Hale Nur Özen geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp salıverilmişti. Anlı tarot, kurşun dökme, astral seyahat, bazı ilginç ritüellerle birlikte yapılan meditasyonları ve benzeri eylemleri 'modern üfürükçülük' diye tanımlarken bu tip eğitim verenleri ve olayda adı geçen Hale Nur Özen'i canlı yayına davet etti. Özen'e 'Gelin bana da verin bir cadılık eğitimi ama ben süpürgeyle uçmak isterim.' diye seslendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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