Survivor Almeda'nın İstismar İtirafından Kızıl Goncalar Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Almeda'nın İstismar İtirafından Kızıl Goncalar Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Hemen her sezon ilgiyle izlenen Survivor, bu sezon All Star-Gönüllüler formatıyla ekrana geliyor. Tartışmaların ve sakatlıkların gündem olduğu Survivor'ın son bölümünde izleyenlerin yüreklerini dağlayan bir itirafa tanık olundu.
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2. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün oldukça ilginç konular işleniyor. Bugün de Nurgül Kırkyaşaroğlu'nun Adana'da aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa başvurdu.
3. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, ikinci bölümüyle tüm kategorilerde reytinglerin zirvesine yerleşmeyi başardı.
4. Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 18 Dakika programının 7 Mart tarihli yayınında Suriye'de yaşananlara dair açıklamalarda bulunmuştu.
5. Bir zamanlar uçan arabalarla işe gitmeyi, robot hizmetçilerin evimizi temizlemesini, telefondan görüntülü konuşmayı hayal ediyorduk. Bunları düşünmemize neden olan şey ise Jetgiller çizgi filmiydi. Şimdi dönüp bakınca, meğerse çok haklılarmış!
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6. Halk TV’de adeta Rasim Ozan Kütahyalı kaosu çıktı. Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı.
7. NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezonda final yapacağı dizinin yapımıcısının da açıkladığı bir gelişmeydi.
8. Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Uzak Şehir, özlemini duyduğumuz aşiret dizisini sonunda ekrana taşıdı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı dizi her hafta kendi reyting rekorunu kırıyor.
9. Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır ekrana gelen avukat Rahmi Özkan'ı artık hepimiz tanıyoruz.
10. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, Bahar dizisinin kadrosundan ayrılık yaşanacağını açıkladı.
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11. Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmaz diziler arasında yer alıyor.
12. Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi ile ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti.
13. Zamanında izlediğimiz dizilerde duyduğumuz bazı sözler, o an için kulağımıza sadece güzel bir diyalog gibi gelmiş olabilir. Ama yıllar geçtikçe hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimizde, o sözlerin aslında ne kadar büyük anlamlar taşıdığını fark ediyoruz.
14. Bir döneme damga vuran programlardan olan Sesi Çok Güzel adlı yarışma sayesinde pek çok ismi tanımıştık.
15. Survivor 2025 kadrosuna sonradan dahil olan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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16. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra tedavi gördüğü hastenede vefat eden mimar Ece Gürel, ardında cevapsız sorular bıraktı. Ailesi kızları Ece'yi aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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