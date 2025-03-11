Survivor Almeda'nın İstismar İtirafından Kızıl Goncalar Final Tarihine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Suriye'de HTŞ'nin Alevi katliamı yaptığını dile getiren Yanardağ, HTŞ ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: 'Sivil, silahsız insanları gözünü kırpmadan katleden gözü dönmüş caniler... Bakın, dinci terörizm bu işte, cihatçı terörizm bu. Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır. 'İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar.' demişti. Dün akşam yayınlanan programda da benzer ifadelerde bulunan Yanardağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye karşılaştırması yaparak Türkiye'nin Suriye'deki olaylara müdahale etmesi gerektiğini belirtmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın sözleri için 'Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.' diyerek TELE 1'e soruşturma başlatıldığını açıkladı.