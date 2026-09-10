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Burçin Terzioğlu'lu Yeni TRT Dizisine Sürpriz Transfer: Altın Portakal Ödüllü Oyuncu Kuyu'ya Katıldı!

Burçin Terzioğlu'lu Yeni TRT Dizisine Sürpriz Transfer: Altın Portakal Ödüllü Oyuncu Kuyu'ya Katıldı!

TRT dizi Burçin Terzioğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 07:38 Son Güncelleme: 10.09.2026 - 07:43
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Tabii'nin yeni dizisi Kuyu'nun kadrosu genişlemeye devam ediyor. Burçin Terzioğlu ile Barış Falay'ın başrolü paylaştığı yapıma ödüllü bir oyuncu daha katıldı. Canlandıracağı karakter, dizinin şimdilik en kapalı rollerinden biri.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Burçin Terzioğlu, Ben Leman'ın ani finalinin ardından ekrana Tabii'nin yeni dizisiyle dönüyor.

Burçin Terzioğlu, Ben Leman'ın ani finalinin ardından ekrana Tabii'nin yeni dizisiyle dönüyor.

NOW TV'de yayınlanan Ben Leman ansızın kapanınca izleyici dizinin dijitalde devam etmesi için kampanya başlatmıştı. Kampanya sonuç vermedi, yapımın dijitalde sürmeyeceği kesinleşti. Ben Leman, yayınlandığı dönemde izleyicinin sahiplendiği yapımlardan biriydi. Terzioğlu'nun yeni adresi TRT'nin dijital platformu Tabii oldu. Kuyu'da dizinin merkezindeki Leyla'yı canlandıracak. Başrolde partneri, on beş yıl önce Ezel'de birlikte oynadığı Barış Falay olacak. İkili o yapımdan bu yana aynı sette bir araya gelmemişti.

Kuyu adlı dizinin hikayesi ise on sekiz yıl komada kalan Leyla'nın uyanışıyla açılıyor.

Kuyu adlı dizinin hikayesi ise on sekiz yıl komada kalan Leyla'nın uyanışıyla açılıyor.

Leyla uyandığında karşısında yıllardır peşinde olan Şebeke'yi buluyor. Bir yandan intikamının peşine düşüyor, bir yandan kaybettiği oğlunu arıyor. Barış Falay Tahir'i, Haktan Zavlak Demir'i, Oğuzhan Karbi Yiğit'i, Suzan Kardeş ise Hanzade'yi canlandırıyor. Senaryoyu Volkan Sümbül yazdı, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Diziyi Sürgünler'in de yapımcısı olan İkinci Yeni Yapım hazırlıyor. Çekimler için 20 Eylül'de İstanbul'da kamera açılıyor, yapım on bölüm sürecek.

Kuyu'nun kadrosuna katılan isim, Altın Portakal'da en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Erol Babaoğlu oldu.

Kuyu'nun kadrosuna katılan isim, Altın Portakal'da en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Erol Babaoğlu oldu.

Babaoğlu dizide Uluç adlı karakteri canlandıracak, rolün gizemli ve sürprizli olduğu belirtiliyor. Karakterin hikâyedeki yeri ve Leyla ile bağı şimdilik açıklanmadı. Oyuncu 2022'de Kurak Günler filmiyle 59. Antalya Altın Portakal'da en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilmişti. Aynı dalda 2014'te Daire filmiyle 25. Ankara Film Festivali ödülünü de almıştı. Yeni Tiyatro Dergisi'nin Emek ve Başarı Ödülleri'nde Red Speedo oyunuyla yardımcı oyuncu ödülü kazandı. 1977 İstanbul doğumlu isim, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini 1996-1999 arasında Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda aldı. 1999-2002 arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu ile Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda sahneye çıktı. Yazgı, Mutluluk, Araf ve Hudutsuz Sevda kadrolarında da yer almıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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