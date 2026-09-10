Burçin Terzioğlu'lu Yeni TRT Dizisine Sürpriz Transfer: Altın Portakal Ödüllü Oyuncu Kuyu'ya Katıldı!
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Tabii'nin yeni dizisi Kuyu'nun kadrosu genişlemeye devam ediyor. Burçin Terzioğlu ile Barış Falay'ın başrolü paylaştığı yapıma ödüllü bir oyuncu daha katıldı. Canlandıracağı karakter, dizinin şimdilik en kapalı rollerinden biri.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Burçin Terzioğlu, Ben Leman'ın ani finalinin ardından ekrana Tabii'nin yeni dizisiyle dönüyor.
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Kuyu adlı dizinin hikayesi ise on sekiz yıl komada kalan Leyla'nın uyanışıyla açılıyor.
Kuyu'nun kadrosuna katılan isim, Altın Portakal'da en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Erol Babaoğlu oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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