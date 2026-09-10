OpenAI CEO'su Sam Altman'ı Oynadı, ChatGPT'yi Bıraktı: Andrew Garfield'dan Olay "Artificial" İtirafı!

Bu kez ChatGPT'ye ne izleyeceğimizi sormuyoruz, ChatGPT'nin ortaya çıkışının arkasındaki ismi izlemeye hazırlanıyoruz: Sam Altman.

Kameranın arkasında da öyle sıradan bir isim yok üstelik: Call Me by Your Name, Challengers, Bones and All ve Queer gibi filmlerden tanıdığımız Luca Guadagnino, yeni filmi Artificial ile rotayı Silikon Vadisi'ne çevirdi. Senaryo, Saturday Night Live geçmişi de bulunan yazar Simon Rich imzası taşıyor, müziklerde ise Blur ve Gorillaz'ın arkasındaki isim Damon Albarn var.

Artificial, klasik anlamda Sam Altman'ın çocukluğundan başlayıp bugüne gelen bir biyografi olmayacak; hikayenin merkezinde OpenAI'nin Kasım 2023'te yaşadığı, teknoloji dünyasını birkaç gün boyunca birbirine katan yönetim krizi var. Hatırlarsanız OpenAI yönetim kurulu, CEO Sam Altman'ı görevden almış, günler süren baş döndürücü gelişmelerin ardından Altman yeniden CEO koltuğuna dönmüştü. Filmin kadrosu da konusundan aşağı kalmıyor: Andrew Garfield, Sam Altman'ı; Anora ile Oscar adaylığı kazanan Yura Borisov, OpenAI kurucu ortaklarından Ilya Sutskever'ı; Monica Barbaro, Mira Murati'yi; Ike Barinholtz ise Elon Musk'ı canlandırıyor. Kadroda ayrıca Mark Rylance, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman ve Chris O'Dowd gibi isimler bulunuyor; Mark Rylance'ı ise yapay zekanın 'vaftiz babası' olarak anılan Geoffrey Hinton rolünde izleyeceğiz.

Film önce 5 Ekim'de New York Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak, ardından NEON tarafından 25 Aralık'ta ABD'de sınırlı gösterime girecek ve Ocak 2027'de geniş vizyona kavuşacak; şimdilik açıklanmış bir dijital platform tarihi yok. Bu arada filmin perde arkasında da en az OpenAI kadar enteresan bir gelişme yaşandı: projeyi başta Amazon MGM Studios üstlenmişti ama şirket, Amazon'un OpenAI'ye yaptığı dev yatırımla aynı döneme denk gelen bir zamanlamayla haziran ayında dağıtımdan çekildi ve filmin 'başka bir stüdyo tarafından daha iyi şekilde sunulacağına' inandığını açıkladı. Film sonunda NEON'a geçti — konu yapay zeka olunca, filmin vizyona girmeden kendi mini krizini yaşaması da biraz manidar oldu.