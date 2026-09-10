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OpenAI CEO'su Sam Altman'ı Oynadı, ChatGPT'yi Bıraktı: Andrew Garfield'dan Olay "Artificial" İtirafı!

OpenAI CEO'su Sam Altman'ı Oynadı, ChatGPT'yi Bıraktı: Andrew Garfield'dan Olay "Artificial" İtirafı!

ChatGPT
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2026 - 22:39 Son Güncelleme: 10.09.2026 - 22:43
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Yapay zekanın hayatımızdaki yeri her geçen gün büyürken, OpenAI ve Sam Altman'ın hikayesi bu kez Hollywood'un radarında. Luca Guadagnino'nun merakla beklenen Artificial filminde Sam Altman'a hayat veren Andrew Garfield, rol için yaptığı araştırmaların ChatGPT'yle ilişkisini tamamen değiştirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, tıpkı The Social Network sonrası Facebook'a yaptığı gibi ChatGPT'yi de kullanmayı bıraktığını söyledi. Garfield'ın yapay zekanın geleceğine dair söyledikleri ise kararının nedenini fazlasıyla açıklıyor. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yapay zeka hayatımıza bir girdi, pir girdi! İşimizi yaptırdık, tatilimizi planlattık, fotoğraflarımızı yıllar öncesine taşıdık... Şimdi de bütün bu çılgınlığın perde arkası beyazperdeye taşınıyor.

Yapay zeka hayatımıza bir girdi, pir girdi! İşimizi yaptırdık, tatilimizi planlattık, fotoğraflarımızı yıllar öncesine taşıdık... Şimdi de bütün bu çılgınlığın perde arkası beyazperdeye taşınıyor.

Bu kez ChatGPT'ye ne izleyeceğimizi sormuyoruz, ChatGPT'nin ortaya çıkışının arkasındaki ismi izlemeye hazırlanıyoruz: Sam Altman. 

Kameranın arkasında da öyle sıradan bir isim yok üstelik: Call Me by Your Name, Challengers, Bones and All ve Queer gibi filmlerden tanıdığımız Luca Guadagnino, yeni filmi Artificial ile rotayı Silikon Vadisi'ne çevirdi. Senaryo, Saturday Night Live geçmişi de bulunan yazar Simon Rich imzası taşıyor, müziklerde ise Blur ve Gorillaz'ın arkasındaki isim Damon Albarn var. 

Artificial, klasik anlamda Sam Altman'ın çocukluğundan başlayıp bugüne gelen bir biyografi olmayacak; hikayenin merkezinde OpenAI'nin Kasım 2023'te yaşadığı, teknoloji dünyasını birkaç gün boyunca birbirine katan yönetim krizi var. Hatırlarsanız OpenAI yönetim kurulu, CEO Sam Altman'ı görevden almış, günler süren baş döndürücü gelişmelerin ardından Altman yeniden CEO koltuğuna dönmüştü. Filmin kadrosu da konusundan aşağı kalmıyor: Andrew Garfield, Sam Altman'ı; Anora ile Oscar adaylığı kazanan Yura Borisov, OpenAI kurucu ortaklarından Ilya Sutskever'ı; Monica Barbaro, Mira Murati'yi; Ike Barinholtz ise Elon Musk'ı canlandırıyor. Kadroda ayrıca Mark Rylance, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman ve Chris O'Dowd gibi isimler bulunuyor; Mark Rylance'ı ise yapay zekanın 'vaftiz babası' olarak anılan Geoffrey Hinton rolünde izleyeceğiz. 

Film önce 5 Ekim'de New York Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak, ardından NEON tarafından 25 Aralık'ta ABD'de sınırlı gösterime girecek ve Ocak 2027'de geniş vizyona kavuşacak; şimdilik açıklanmış bir dijital platform tarihi yok. Bu arada filmin perde arkasında da en az OpenAI kadar enteresan bir gelişme yaşandı: projeyi başta Amazon MGM Studios üstlenmişti ama şirket, Amazon'un OpenAI'ye yaptığı dev yatırımla aynı döneme denk gelen bir zamanlamayla haziran ayında dağıtımdan çekildi ve filmin 'başka bir stüdyo tarafından daha iyi şekilde sunulacağına' inandığını açıkladı. Film sonunda NEON'a geçti — konu yapay zeka olunca, filmin vizyona girmeden kendi mini krizini yaşaması da biraz manidar oldu.

Merakla beklenen Artificial'ın ilk teaser'ı geçtiğimiz günlerde yayınlandı ama karşımıza alıştığımız "teknoloji dünyasını değiştiren dahinin başarı hikayesi"nden çok daha karanlık bir şey çıktı.

Merakla beklenen Artificial'ın ilk teaser'ı geçtiğimiz günlerde yayınlandı ama karşımıza alıştığımız "teknoloji dünyasını değiştiren dahinin başarı hikayesi"nden çok daha karanlık bir şey çıktı.

Yaklaşık bir dakikalık görüntülerde Andrew Garfield'ın Sam Altman'ı lüks bir evin içinde dolaşırken bir anda silahlarla dolu bir yeraltı bölümüne iniyor; üzerine bir de Garfield'ın seslendirmesiyle yapay zekanın geleceğinin tekinsiz bir tonda anlatılması eklenince teaser, biyografik komedi-dramdan çok psikolojik gerilim filmi fragmanı havasına bürünüyor. 

Nitekim uluslararası basında da ilk görüntülerin 'korkunç' ve hatta 'tüyler ürpertici' ifadeleriyle yorumlanması dikkat çekti. Silahlı oda detayı da tamamen havadan gelmiyor aslında: Sam Altman, 2016'da The New Yorker'a verdiği bir röportajda olası felaket senaryolarına karşı 'silahlarım, altınım, potasyum iyodürüm, antibiyotiklerim, pillerim, suyum, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden gaz maskelerim var' diyerek hazırlıklarından söz etmişti — film de bu 'survivalist Sam Altman' fikrini görsel olarak epey ileri taşıyor. 

Teaser'ın dikkat çeken bir başka tarafı ise Sam Altman'ın kardeşi Jack Altman'ın verdiği tepki oldu: Jack Altman, X'te kardeşiyle dalga geçen uzun metrajlı bir filmi izlemekten büyük keyif alacağını söyleyip fragmanda gerçeğe uygun bulduğu tek şeyin Sam Altman'ın yürüyüşü olduğunu belirterek filme şimdiden ufak bir taş attı. 

Teaser tartışılmaya devam ederken filmin başrolünden de oldukça ilginç bir itiraf geldi: Andrew Garfield, Jimmy Kimmel Live!'a konuk olduğunda Sam Altman'ı oynamanın yapay zekaya bakışını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Sam Altman'ı oynamak için yapay zeka dünyasının derinliklerine inen Andrew Garfield, çekimlerin ardından ChatGPT kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Sam Altman'ı oynamak için yapay zeka dünyasının derinliklerine inen Andrew Garfield, çekimlerin ardından ChatGPT kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Garfield'a Jimmy Kimmel Live!'da Artificial üzerinde çalışmanın kendisini yapay zeka konusunda daha mı rahat yoksa daha mı tedirgin hale getirdiği soruldu ve cevabı oldukça netti. 

Oyuncu, yıllar önce David Fincher'ın yönettiği The Social Network filminde Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'i canlandırdığında başına gelen şeyin neredeyse aynısını bir kez daha yaşadığını söyledi: 'The Social Network'ü yaptığımda da aynı şey olmuştu; Facebook'u hemen bırakmıştım. Burada da aynı şeyi yaptım, ChatGPT kullanmayı hemen bıraktım.' 

Fakat mesele yalnızca 'rolü oynadım ve uygulamayı sildim'den ibaret değildi; Garfield, film için yaptığı araştırmaların ardından yapay zekanın nereye gittiğine dair kaygısının da arttığını anlattı: 

'Sadece daha çok şey öğrendikçe ve fark ettikçe, çok bilinmeyen bir bölgeye doğru hızla sürüklendiğimizi görüyorsunuz.' 

Teknoloji şirketlerinin yapay zekanın yaratacağı ekonomik ve toplumsal değişimlere dair belirsizliğine değinen Garfield, sözlerini hafif alaycı bir dille şöyle sürdürdü: 'Bunu açıkça söylüyorlar: 'Kimin işini kaybedeceğini ya da sıradan insanlar için işleyecek bir ekonomiyi nasıl kuracağımızı pek bilmiyoruz. Ama bunu öğreneceğiz, ve söz veriyorum harika olacak.'' 

Yani Andrew Garfield'ın Sam Altman macerası yalnızca yeni bir role dönüşmekle kalmamış, günlük hayatındaki teknoloji kullanımını da değiştirmiş. Üstelik oyuncunun teknoloji dünyasından gerçek bir ismi canlandırdıktan sonra kullandığı platformdan uzaklaşması ilk kez de yaşanmıyor: 2010'da Eduardo Saverin'i oynadı, Facebook'u bıraktı; 2026'da Sam Altman'ı oynadı, bu kez ChatGPT'yi bıraktı. 

Bu gidişle Andrew Garfield'ın bir sonraki teknoloji biyografisinde kimi canlandıracağını şirket sahiplerinden önce uygulama kullanıcılarının merak etmesi gerekecek!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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