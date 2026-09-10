OpenAI CEO'su Sam Altman'ı Oynadı, ChatGPT'yi Bıraktı: Andrew Garfield'dan Olay "Artificial" İtirafı!
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Yapay zekanın hayatımızdaki yeri her geçen gün büyürken, OpenAI ve Sam Altman'ın hikayesi bu kez Hollywood'un radarında. Luca Guadagnino'nun merakla beklenen Artificial filminde Sam Altman'a hayat veren Andrew Garfield, rol için yaptığı araştırmaların ChatGPT'yle ilişkisini tamamen değiştirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, tıpkı The Social Network sonrası Facebook'a yaptığı gibi ChatGPT'yi de kullanmayı bıraktığını söyledi. Garfield'ın yapay zekanın geleceğine dair söyledikleri ise kararının nedenini fazlasıyla açıklıyor.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yapay zeka hayatımıza bir girdi, pir girdi! İşimizi yaptırdık, tatilimizi planlattık, fotoğraflarımızı yıllar öncesine taşıdık... Şimdi de bütün bu çılgınlığın perde arkası beyazperdeye taşınıyor.
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Merakla beklenen Artificial'ın ilk teaser'ı geçtiğimiz günlerde yayınlandı ama karşımıza alıştığımız "teknoloji dünyasını değiştiren dahinin başarı hikayesi"nden çok daha karanlık bir şey çıktı.
Sam Altman'ı oynamak için yapay zeka dünyasının derinliklerine inen Andrew Garfield, çekimlerin ardından ChatGPT kullanmayı bıraktığını açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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