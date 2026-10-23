Sultana Setinde Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak Arasında Ne Yaşandı?

2017'de Miss Turkey birinciliğiyle tanınan Itır Esen, organizasyonun kabul edilemez bulduğu bir paylaşımı nedeniyle tacı kısa süre sonra geri alınsa da magazin gündeminden hiç düşmedi. Oyunculuğa adım attığında ilk dikkat çeken işi, aynı adı taşıdığı halası Itır Esen'in gençliğini canlandırdığı Saygı oldu. Asıl çıkışını ise Çağatay Ulusoy'la aynı kadroda yer aldığı Gaddar'daki Yağmur karakteriyle yapan oyuncu, son olarak Sultana'nın kadın ağırlıklı kadrosuna katıldı.

Özel hayatında da oldukça hareketli bir sonbahar geçiren Esen, 6 Eylül'de menajeri Engin Aykanat'la nişanlanmış, kısa süre sonra da Paris'te nikah masasına oturmuştu. Çift, 18 Ekim'de İstanbul'da verdiği düğünle mutluluğunu sevdikleriyle bir kez daha kutladı ve bu yoğun günler, oyuncunun Sultana'nın gala gecesinde salonda olmamasının da nedeni oldu.