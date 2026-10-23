Sultana Setinde Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak Arasında Ne Yaşandı?
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Prime Video'da yayınlanan Sultana filminin kadrosunda yer alan Itır Esen, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gece Muhabiri'nin aktardığına göre evliliği nedeniyle filmin galasına katılamayan oyuncuya, o gece Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında yaşanan ve sosyal medyayı ikiye bölen bakışma da soruldu. Esen'in verdiği yanıt kadar, setin perde arkasına dair anlattıkları da dikkat çekti.
Kaynak: Gece Muhabiri
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Itır Esen, Miss Turkey 2017 güzeliyken oyunculuğa geçti ve Gaddar'ın Yağmur'u olarak tanındı.
Prime Video'nun Sultana filminin galasında Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak'ın bakışması gündem olmuştu.
Itır Esen, Sultana setinde Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında sorun yaşanmadığını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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