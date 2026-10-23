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Sultana Setinde Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak Arasında Ne Yaşandı?

Sultana Setinde Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak Arasında Ne Yaşandı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 09:54
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Prime Video'da yayınlanan Sultana filminin kadrosunda yer alan Itır Esen, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gece Muhabiri'nin aktardığına göre evliliği nedeniyle filmin galasına katılamayan oyuncuya, o gece Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında yaşanan ve sosyal medyayı ikiye bölen bakışma da soruldu. Esen'in verdiği yanıt kadar, setin perde arkasına dair anlattıkları da dikkat çekti.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Itır Esen, Miss Turkey 2017 güzeliyken oyunculuğa geçti ve Gaddar'ın Yağmur'u olarak tanındı.

Itır Esen, Miss Turkey 2017 güzeliyken oyunculuğa geçti ve Gaddar'ın Yağmur'u olarak tanındı.

2017'de Miss Turkey birinciliğiyle tanınan Itır Esen, organizasyonun kabul edilemez bulduğu bir paylaşımı nedeniyle tacı kısa süre sonra geri alınsa da magazin gündeminden hiç düşmedi. Oyunculuğa adım attığında ilk dikkat çeken işi, aynı adı taşıdığı halası Itır Esen'in gençliğini canlandırdığı Saygı oldu. Asıl çıkışını ise Çağatay Ulusoy'la aynı kadroda yer aldığı Gaddar'daki Yağmur karakteriyle yapan oyuncu, son olarak Sultana'nın kadın ağırlıklı kadrosuna katıldı.

Özel hayatında da oldukça hareketli bir sonbahar geçiren Esen, 6 Eylül'de menajeri Engin Aykanat'la nişanlanmış, kısa süre sonra da Paris'te nikah masasına oturmuştu. Çift, 18 Ekim'de İstanbul'da verdiği düğünle mutluluğunu sevdikleriyle bir kez daha kutladı ve bu yoğun günler, oyuncunun Sultana'nın gala gecesinde salonda olmamasının da nedeni oldu.

Prime Video'nun Sultana filminin galasında Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak'ın bakışması gündem olmuştu.

Prime Video'nun Sultana filminin galasında Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak'ın bakışması gündem olmuştu.

Esen'in kaçırdığı o gala, Sultana'nın yayın tarihinden de önce konuşulmaya başlanmıştı. Ali Kemal Güven'in yönettiği ve 17 Eylül'de Prime Video'da yayına giren film, İstanbul'daki bir gece kulübünün yıllardır sahnedeki yıldızı Meral ile onun kanatları altına aldığı Belaruslu genç dansçı Anna arasındaki tehlikeli rekabeti anlatıyor. Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'ın başrolü paylaştığı yapımda Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen de yer alıyor.

İstanbul'daki gala gecesinde röportaj veren Derya Pınar Ak'ın, yanına gelen Tuba Büyüküstün'e 'Ben çıkayım mı o zaman?' dediği anlar kameralara yansıyınca Büyüküstün'ün yüz ifadesi sosyal medyada uzun süre tartışıldı. İki oyuncu da o geceyle ilgili açıklama yapmayınca aralarında soğukluk olduğu yorumları büyüdü ve set ortamını yakından bilen kadro arkadaşlarının ne diyeceği merak edilmeye başlandı.

Itır Esen, Sultana setinde Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında sorun yaşanmadığını söyledi.

Itır Esen, Sultana setinde Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak arasında sorun yaşanmadığını söyledi.

Bu merakı gideren isim, kadrodaki Itır Esen oldu ve oyuncu sözü önce filme hazırlık sürecine getirdi. Yaklaşık iki buçuk ay boyunca haftada beş gün antrenman yaparak hazırlandıklarını anlatan Esen, bu süreçte sakatlıklar ve morluklarla uğraştıklarını söyledi ve seti 'tam bir kadın dayanışması' olarak tanımladı.

Muhabirin Tuba Büyüküstün ile Derya Pınar Ak'ın arasının kötü olduğuna dair söylentileri hatırlatması üzerine ise 'Açıkçası hiçbirimizin arasında hiçbir şey yoktu. Gerçekten herkes birbirini çok destekledi' yanıtını verdi. Esen'e göre bu kadar zorlu bir işin ortaya çıkması da ancak oyuncuların birbirine destek olmasıyla mümkün oldu ve sette bir problem yaşanıp yaşanmadığı sorusunu da 'Hiç kimse birbiriyle problem yaşamadı' sözleriyle yanıtladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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