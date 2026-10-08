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Zıplayan Örümcekler Evcil Hayvan Arayanların Yeni Gözdesi Oldu

Zıplayan Örümcekler Evcil Hayvan Arayanların Yeni Gözdesi Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 12:50
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Evcil hayvan denince akla gelen ilk isimler kedi ve köpek olsa da listeye beklenmedik bir aday eklendi: zıplayan örümcekler. Sosyal medyada başlarını yana eğip bacaklarını sallayan, bakışlarıyla insanı takip eden bu minik canlılar, son yıllarda evcil hayvan arayanların ilgisini çekmeye başladı. Boyları çoğu zaman bir başparmak tırnağından küçük olan örümcekler, ağ örmek yerine avlarına zıplayarak yaklaşıyor. Sahipleri onları kedilere benzettikleri tembel hareketleriyle, kucağa gelmek için kollarını kaldırmalarıyla ve çevrelerini dikkatle izlemeleriyle anlatıyor. Üstelik örümcek korkusunu yenmeye çalışırken bu küçük avcılarla tanışıp evcil örümcek sahibi olanlar bile var.

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Kediler gibi tembel, kucağa gelmek için kollarını kaldırıyorlar

Kediler gibi tembel, kucağa gelmek için kollarını kaldırıyorlar

Zıplayan örümcekleri evde besleyenlerin en sık anlattığı şey, bu minik canlıların kedilere şaşırtıcı derecede benzeyen hareketleri. Avlarını sinsice kolluyor, ilgilerini çeken nesnelerle oynuyor, günün büyük kısmını da rahat bir köşede ağırdan alarak geçiriyorlar.

En çok konuşulan davranışları ise sahiplerine yaklaşma biçimleri. Bir insan üzerlerine geldiğinde ön bacaklarını havaya kaldırıp kucağa alınmayı bekleyen örümcekler, sosyal medyada 'uppies' adıyla anılan bir akıma dönüştü. Başlarını yana eğerek bakmaları, bacaklarını taksi çağırır gibi sallamaları ise videoları milyonlarca kez izlenen kareler oluşturuyor. Kedi ve köpeklerin davranışlarına benzeyen bu hareketler, örümceklerle ilk kez bu kadar yakından tanışan insanların da bakışını değiştiriyor.

Ağ örmüyorlar, avlarına zıplayarak yaklaşıyorlar

Ağ örmüyorlar, avlarına zıplayarak yaklaşıyorlar

Zıplayan örümcekler ağ örmek yerine avlarını gözleriyle bulup üzerlerine atlıyor. Dört çift gözün ikisi yüzün ön kısmında belirgin biçimde büyük. Bu sayede çevrelerini keskin görebiliyorlar, karşılarındaki insanı yakından izliyormuş gibi bir izlenim vermeleri de bundan. Cincinnati Üniversitesi'nden ekolog Nathan Morehouse'a göre insanlar bu hayvanların ne kadar zeki ve sevimli olduğunu yeni yeni keşfediyor.

Bakımları ise göründüğü kadar kolay değil. Tek başına yaşayan avcılar oldukları için un kurdu ve cırcır böceği gibi canlı yemle besleniyorlar, genellikle bir ila üç yıl yaşıyorlar ve kutularından kaçabiliyorlar. Zehirleri insana zarar vermiyor. Öte yandan hayvan hakları savunucuları, bu akımı canlıları sosyal medya için gösteri malzemesi yapan zalim bir moda olarak eleştiriyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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