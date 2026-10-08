Zıplayan Örümcekler Evcil Hayvan Arayanların Yeni Gözdesi Oldu

Zıplayan örümcekler ağ örmek yerine avlarını gözleriyle bulup üzerlerine atlıyor. Dört çift gözün ikisi yüzün ön kısmında belirgin biçimde büyük. Bu sayede çevrelerini keskin görebiliyorlar, karşılarındaki insanı yakından izliyormuş gibi bir izlenim vermeleri de bundan. Cincinnati Üniversitesi'nden ekolog Nathan Morehouse'a göre insanlar bu hayvanların ne kadar zeki ve sevimli olduğunu yeni yeni keşfediyor.

Bakımları ise göründüğü kadar kolay değil. Tek başına yaşayan avcılar oldukları için un kurdu ve cırcır böceği gibi canlı yemle besleniyorlar, genellikle bir ila üç yıl yaşıyorlar ve kutularından kaçabiliyorlar. Zehirleri insana zarar vermiyor. Öte yandan hayvan hakları savunucuları, bu akımı canlıları sosyal medya için gösteri malzemesi yapan zalim bir moda olarak eleştiriyor.