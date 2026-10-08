Zıplayan Örümcekler Evcil Hayvan Arayanların Yeni Gözdesi Oldu
Evcil hayvan denince akla gelen ilk isimler kedi ve köpek olsa da listeye beklenmedik bir aday eklendi: zıplayan örümcekler. Sosyal medyada başlarını yana eğip bacaklarını sallayan, bakışlarıyla insanı takip eden bu minik canlılar, son yıllarda evcil hayvan arayanların ilgisini çekmeye başladı. Boyları çoğu zaman bir başparmak tırnağından küçük olan örümcekler, ağ örmek yerine avlarına zıplayarak yaklaşıyor. Sahipleri onları kedilere benzettikleri tembel hareketleriyle, kucağa gelmek için kollarını kaldırmalarıyla ve çevrelerini dikkatle izlemeleriyle anlatıyor. Üstelik örümcek korkusunu yenmeye çalışırken bu küçük avcılarla tanışıp evcil örümcek sahibi olanlar bile var.
Kediler gibi tembel, kucağa gelmek için kollarını kaldırıyorlar
Ağ örmüyorlar, avlarına zıplayarak yaklaşıyorlar
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