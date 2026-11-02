Güney Kıbrıs'ta Tatbikatta Kaybolan 13,6 Kilo TNT 9 Aydır Bulunamıyor

Rum basınında yer alan bilgilere göre aynı atış alanından 2012'de de iki aşamada patlayıcı çalınmıştı. Şüphelilerin güvenlik kontrollerini aşmak için atış alanında saklandığı, bir konvoyun mola verdiği sırada ise başka kişilerin mühimmat aldığı öne sürülüyor. Soruşturmacılar failleri Limasol'daki suç şebekelerine bağladı ve askeri personelle olası iş birliğinden şüphelendi. Rum basını, kayıp TNT'nin suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısını yaparak soruşturmanın neden sonuçlanmadığını sordu.