Güney Kıbrıs'ta Tatbikatta Kaybolan 13,6 Kilo TNT 9 Aydır Bulunamıyor
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Milli Muhafız Ordusu'na ait patlayıcılar bir tatbikat sırasında kayboldu ve aradan geçen yaklaşık dokuz aya rağmen izine rastlanamadı. Olay Rum basınında yeniden gündeme gelirken, patlayıcıların suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısı yapıldı. Aynı atış alanından geçmişte de patlayıcı çalındığı ortaya çıktı.
Tatbikatta patlamayan iki yük ortadan kayboldu.
Olay Larnaka'daki atış alanında yaşandı.
Aynı atış alanından 2012'de de patlayıcı çalınmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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