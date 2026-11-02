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Güney Kıbrıs'ta Tatbikatta Kaybolan 13,6 Kilo TNT 9 Aydır Bulunamıyor

Güney Kıbrıs'ta Tatbikatta Kaybolan 13,6 Kilo TNT 9 Aydır Bulunamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 21:42
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Milli Muhafız Ordusu'na ait patlayıcılar bir tatbikat sırasında kayboldu ve aradan geçen yaklaşık dokuz aya rağmen izine rastlanamadı. Olay Rum basınında yeniden gündeme gelirken, patlayıcıların suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısı yapıldı. Aynı atış alanından geçmişte de patlayıcı çalındığı ortaya çıktı.

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Tatbikatta patlamayan iki yük ortadan kayboldu.

Tatbikatta patlamayan iki yük ortadan kayboldu.

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun mühendis birlikleri 29 Ocak 2026'da bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta yaklaşık 15 librelik iki patlayıcı yük patlamadı. Güvenlik prosedürü gereği yaklaşık bir saat sonra bölgeye dönen askerler, patlayıcıların yerinde olmadığını gördü. Kaybolan TNT'nin toplam miktarı 13,6 kilo.

Olay Larnaka'daki atış alanında yaşandı.

Olay Larnaka'daki atış alanında yaşandı.

Olay, Larnaka'daki Kalo Horyo atış alanında yaşandı. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, idari soruşturmanın askeri personelin ciddi ihmallerini ortaya koyduğunu söyledi ve disiplin cezası verileceğini duyurdu. Patlayıcıların nerede olduğuna dair polis soruşturması ise sürüyor.

Aynı atış alanından 2012'de de patlayıcı çalınmıştı.

Aynı atış alanından 2012'de de patlayıcı çalınmıştı.

Rum basınında yer alan bilgilere göre aynı atış alanından 2012'de de iki aşamada patlayıcı çalınmıştı. Şüphelilerin güvenlik kontrollerini aşmak için atış alanında saklandığı, bir konvoyun mola verdiği sırada ise başka kişilerin mühimmat aldığı öne sürülüyor. Soruşturmacılar failleri Limasol'daki suç şebekelerine bağladı ve askeri personelle olası iş birliğinden şüphelendi. Rum basını, kayıp TNT'nin suç örgütlerinin eline geçebileceği uyarısını yaparak soruşturmanın neden sonuçlanmadığını sordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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