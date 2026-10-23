Güney Kıbrıs Polisi Rus Milyarder Abramoviç'in Serveti Hakkında Soruşturma Başlattı
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Güney Kıbrıs polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in milyarlarca dolarlık servetinin Kıbrıs merkezli şirketler üzerinden gizlendiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı. İddialar, BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının haberlerinin ardından gündeme geldi. Soruşturma vergi kaçırma, kara para aklama ve mali belgelerdeki usulsüzlük şüphelerini kapsıyor.
BBC, Deloitte Kıbrıs'ın kayıtlarında usulsüzlük iddia etti.
Soruşturma 2003 ile 2006 arasındaki işlemlere odaklanıyor.
Sızdırılan belgeler 10 milyar dolara işaret ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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