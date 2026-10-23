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Güney Kıbrıs Polisi Rus Milyarder Abramoviç'in Serveti Hakkında Soruşturma Başlattı

Güney Kıbrıs Polisi Rus Milyarder Abramoviç'in Serveti Hakkında Soruşturma Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 21:41
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Güney Kıbrıs polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in milyarlarca dolarlık servetinin Kıbrıs merkezli şirketler üzerinden gizlendiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı. İddialar, BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının haberlerinin ardından gündeme geldi. Soruşturma vergi kaçırma, kara para aklama ve mali belgelerdeki usulsüzlük şüphelerini kapsıyor.

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BBC, Deloitte Kıbrıs'ın kayıtlarında usulsüzlük iddia etti.

BBC, Deloitte Kıbrıs'ın kayıtlarında usulsüzlük iddia etti.

BBC'nin araştırması, Abramoviç bağlantılı şirketlerin mali kayıtlarında Deloitte Kıbrıs tarafından usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Haberde, Kıbrıs merkezli Amiscan Investments şirketine bağlı süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolarlık varlığın, geriye dönük tarihli belgelerle şirket hesaplarından çıkarıldığı iddia edildi. Amacın servetin gerçek büyüklüğünü gizlemek ve yüklü miktarda vergi ödememek olduğu savunuluyor.

Soruşturma 2003 ile 2006 arasındaki işlemlere odaklanıyor.

Soruşturma 2003 ile 2006 arasındaki işlemlere odaklanıyor.

Suç Soruşturma Dairesi Başkan Yardımcısı Andreas Anastasiades, Meclis Kurumlar Komitesi'ne delil toplama sürecinin başladığını bildirdi. İncelemenin ağırlıklı olarak 2003 ile 2006 arasındaki işlemleri kapsadığını belirten Anastasiades, aradan geçen zaman nedeniyle çalışmanın kapsamlı olacağını ve yaklaşık altı ay süreceğini söyledi. Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri ve Denetim Mesleği Kamu Gözetim Otoritesi temsilcisi Andreas Zachariades ise denetim firmasıyla temas kurup açıklama istediklerini, 2003 ile 2006 arasına ait delillere ulaşmanın zor olduğunu ve 2017'de kurulan otoritenin daha eski olaylarda sınırlı yetkisi bulunduğunu anlattı.

Sızdırılan belgeler 10 milyar dolara işaret ediyor.

Sızdırılan belgeler 10 milyar dolara işaret ediyor.

Araştırma, Abramoviç'in şirketlerini yıllarca yöneten ve 2005'e kadar Deloitte Kıbrıs ile bağlantılı olduğu belirtilen MeritServus'tan sızdırılan yazışmalara ve mali belgelere dayanıyor. Soruşturmacıların, 1999 ile 2013 arasında düzenlenen geriye dönük tarihli belgelerle en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlendiğini tespit ettiği öne sürülüyor. Deloitte Kıbrıs geçmiş işlemlerin ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını, yürürlükteki yasalara ve denetim kurallarına uygun çalıştığını savundu. Abramoviç'in avukatları vergi kaçırma ve belgelerin yasa dışı biçimde geriye dönük tarihlenmesi iddialarını reddetti, kendisine profesyonel mali ve hukuki danışmanlık verildiğini ve yasa dışı bir faaliyetten haberi olmadığını bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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