Güney Kıbrıs Polisi Rus Milyarder Abramoviç'in Serveti Hakkında Soruşturma Başlattı

Araştırma, Abramoviç'in şirketlerini yıllarca yöneten ve 2005'e kadar Deloitte Kıbrıs ile bağlantılı olduğu belirtilen MeritServus'tan sızdırılan yazışmalara ve mali belgelere dayanıyor. Soruşturmacıların, 1999 ile 2013 arasında düzenlenen geriye dönük tarihli belgelerle en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlendiğini tespit ettiği öne sürülüyor. Deloitte Kıbrıs geçmiş işlemlerin ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını, yürürlükteki yasalara ve denetim kurallarına uygun çalıştığını savundu. Abramoviç'in avukatları vergi kaçırma ve belgelerin yasa dışı biçimde geriye dönük tarihlenmesi iddialarını reddetti, kendisine profesyonel mali ve hukuki danışmanlık verildiğini ve yasa dışı bir faaliyetten haberi olmadığını bildirdi.