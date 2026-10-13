Fatih Altaylı Duyurdu: Roman Abramoviç Bodrum'da 100 Dönümlük Arazi Aldı

Altaylı'nın aktardığına göre Abramoviç'in Bodrum'la ilgili planları yeni değil. Bir süre önce medyada milyarderin otel yatırımı yapmak için bölgede arazi aradığı yazılmış, fakat haberlerin devamı gelmemişti. Altaylı bu sessizliğin bir satın almayla sonuçlandığını söyledi ve 'Evet, Abramoviç bölgede devasa bir arazi almış' dedi.

Aktarılanlara göre arazi Bodrum'daki Kaplankaya bölgesinde. Abramoviç aradığı büyüklükte boş alan bulamayınca doğrudan yanındaki komşu parseli satın aldı. Arazinin yaklaşık 100 bin metrekare, yani 100 dönüm olduğu belirtiliyor.

Abramoviç'in Türkiye'yle bağı da yeni değil. Chelsea'nin eski sahibi olan iş insanının yatları Mart 2022'de Bodrum ve Marmaris açıklarına demirlemişti.