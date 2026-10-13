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Fatih Altaylı Duyurdu: Roman Abramoviç Bodrum'da 100 Dönümlük Arazi Aldı

Fatih Altaylı Duyurdu: Roman Abramoviç Bodrum'da 100 Dönümlük Arazi Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 15:35
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Gazeteci Fatih Altaylı, Rus milyarder Roman Abramoviç'in Bodrum'da devasa bir arazi satın aldığını duyurdu. Altaylı'nın aktardığına göre Abramoviç'in bölgede otel yatırımı için arazi aradığı haberleri bir süre önce basına yansımış, ancak bunların arkası gelmemişti. Altaylı, Chelsea'nin eski sahibi olarak bilinen iş insanının yaklaşık 100 dönümlük araziyi Kaplankaya bölgesinde, aradığı ölçekte alan bulamayınca hemen yanındaki komşu parselden aldığını söyledi. Arazide iki özel plaj bulunuyor ve Altaylı'ya göre Abramoviç burada otel yapmak yerine yalnızca üç malikane inşa edecek. Altaylı gelişmeyi 'büyük bir sürpriz' diye tanımladı ve yatırımın Türkiye'nin turizm imajına katkı sağlayacağını savundu.

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Abramoviç otel fikrinden vazgeçti, Kaplankaya'da komşu parseli aldı

Abramoviç otel fikrinden vazgeçti, Kaplankaya'da komşu parseli aldı

Altaylı'nın aktardığına göre Abramoviç'in Bodrum'la ilgili planları yeni değil. Bir süre önce medyada milyarderin otel yatırımı yapmak için bölgede arazi aradığı yazılmış, fakat haberlerin devamı gelmemişti. Altaylı bu sessizliğin bir satın almayla sonuçlandığını söyledi ve 'Evet, Abramoviç bölgede devasa bir arazi almış' dedi.

Aktarılanlara göre arazi Bodrum'daki Kaplankaya bölgesinde. Abramoviç aradığı büyüklükte boş alan bulamayınca doğrudan yanındaki komşu parseli satın aldı. Arazinin yaklaşık 100 bin metrekare, yani 100 dönüm olduğu belirtiliyor.

Abramoviç'in Türkiye'yle bağı da yeni değil. Chelsea'nin eski sahibi olan iş insanının yatları Mart 2022'de Bodrum ve Marmaris açıklarına demirlemişti.

Her 30 dönüme bir malikane: Arazide otel değil üç ev yapılacak

Her 30 dönüme bir malikane: Arazide otel değil üç ev yapılacak

Altaylı'ya göre Abramoviç'in planında otel ya da büyük bir tesis yok. Arazide her 30 dönüme bir malikane düşecek şekilde toplam üç lüks konut inşa edilecek. Arazinin iki özel plajı olduğu da aktarılan bilgiler arasında. Altaylı, projede doğaya zarar verilmeyeceğini vurguladı.

Altaylı, bu tür projelerin Türkiye'nin turizm imajına ve küresel marka değerine katkı sağlayacağını savundu. Malikanelerin her birinin Güney Fransa, Sardunya ve Marbella'daki benzer konutlar gibi 10 milyon, hatta 100 milyon dolar değerinde olacağını söyledi. Böylece milyarderin Bodrum'daki yatırımı, otel yerine birkaç ultra lüks konuta dönüşmüş oluyor.

Bodrum'da lüks gayrimenkul bu yıl da gündemden düşmedi. Yalıkavak'taki 500 milyon liralık bir mülkün satışa çıkması Ağustos ayında konuşulmuş, Abramoviç'in adı geçen arazi haberi ise lüks yatırım listesine bambaşka bir ölçek ekledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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