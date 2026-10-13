Fatih Altaylı Duyurdu: Roman Abramoviç Bodrum'da 100 Dönümlük Arazi Aldı
Gazeteci Fatih Altaylı, Rus milyarder Roman Abramoviç'in Bodrum'da devasa bir arazi satın aldığını duyurdu. Altaylı'nın aktardığına göre Abramoviç'in bölgede otel yatırımı için arazi aradığı haberleri bir süre önce basına yansımış, ancak bunların arkası gelmemişti. Altaylı, Chelsea'nin eski sahibi olarak bilinen iş insanının yaklaşık 100 dönümlük araziyi Kaplankaya bölgesinde, aradığı ölçekte alan bulamayınca hemen yanındaki komşu parselden aldığını söyledi. Arazide iki özel plaj bulunuyor ve Altaylı'ya göre Abramoviç burada otel yapmak yerine yalnızca üç malikane inşa edecek. Altaylı gelişmeyi 'büyük bir sürpriz' diye tanımladı ve yatırımın Türkiye'nin turizm imajına katkı sağlayacağını savundu.
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