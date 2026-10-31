article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da İlk Gününü Geçiren Bir Turist Bir Anda Sırtına Çıkan Sokak Kedisiyle Yaşadıklarını Paylaştı

İstanbul'da İlk Gününü Geçiren Bir Turist Bir Anda Sırtına Çıkan Sokak Kedisiyle Yaşadıklarını Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
31.10.2026 - 16:55

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'un sokak kedileri, şehre yolu düşen turistlerin en çok dikkatini çeken ve en çabuk gönüllerini fetheden sakinleri.  Dar sokaklarda, kapı önlerinde, dükkanlarda, metroda ya da kaldırım kenarlarında karşımıza çıkan bu kediler, ülkemizi ilk kez ziyaret edenlerin hafızasına kazınıyor. Çünkü bu pek çok ülkede alışık olunan bir manzara değil. 

'dran___' isimli kullanıcı da İstanbul'daki ilk gününde karşılaştığı bir kedinin kendisine gösterdiği ilgiyi paylaştı. Sokakta yürürken omzuna çıkan kedi, bir süre sonra sırtına geçti ve turistin üzerinde gezinmeye devam etti. 'First day in Istanbul ✅ Best day in Istanbul ✅' notuyla paylaştığı o anlarda genç adam ne yapacağını bilemedi. Kedinin peşini bırakmadığı o video izleyenlerin içini ısıttı.

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın