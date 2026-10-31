İstanbul'da İlk Gününü Geçiren Bir Turist Bir Anda Sırtına Çıkan Sokak Kedisiyle Yaşadıklarını Paylaştı

İstanbul'un sokak kedileri, şehre yolu düşen turistlerin en çok dikkatini çeken ve en çabuk gönüllerini fetheden sakinleri. Dar sokaklarda, kapı önlerinde, dükkanlarda, metroda ya da kaldırım kenarlarında karşımıza çıkan bu kediler, ülkemizi ilk kez ziyaret edenlerin hafızasına kazınıyor. Çünkü bu pek çok ülkede alışık olunan bir manzara değil.

'dran___' isimli kullanıcı da İstanbul'daki ilk gününde karşılaştığı bir kedinin kendisine gösterdiği ilgiyi paylaştı. Sokakta yürürken omzuna çıkan kedi, bir süre sonra sırtına geçti ve turistin üzerinde gezinmeye devam etti. 'First day in Istanbul ✅ Best day in Istanbul ✅' notuyla paylaştığı o anlarda genç adam ne yapacağını bilemedi. Kedinin peşini bırakmadığı o video izleyenlerin içini ısıttı.

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