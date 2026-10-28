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İstanbul'da Yağmurlu Havada Kaldırımda Arkadaşına Pati Masajı Yapan Kedi Görenlerin İçini Isıttı

İstanbul'da Yağmurlu Havada Kaldırımda Arkadaşına Pati Masajı Yapan Kedi Görenlerin İçini Isıttı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
28.10.2026 - 13:54

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İstanbul, hem tarih boyunca hem de son yıllarda sokaklarında dolaşan kedileriyle anılan ve bu yönüyle dünyanın dört bir yanında tanınan şehirlerden biri. İstanbul'a 'Catstanbul' adını veren turistler, sadece kedileri görmek için sokak sokak geziyor. Her köşe başında karşımıza çıkabilen kediler sayesinde şehirde yürürken bile beklenmedik ve ilginç görüntülerle karşılaşabiliyoruz. 

İstanbul'da yağmurlu bir günde kaldırımda görüntülenen iki kedi, günün bütün yorgunluğunu unutturdu. Tekir bir kedinin, yanındaki arkadaşının sırtına patileriyle masaj yaptığı görüldü. İkilinin o anları izlediğimiz bütün kedi videolarını unutturdu. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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