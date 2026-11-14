12 Soruluk Psikoloji Testini Geçebilecek misin?
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Bazen hayatımız öyle bir noktaya gelir ki, atılacak tek bir adım, verilecek tek bir karar her şeyi tamamen değiştirir. Arkanda bıraktıkların mı, yoksa önünde seni bekleyen bilinmezlik mi daha ağır basıyor?
Korkuların, arzuların ve bilinçaltının derinliklerinde saklı olan gerçekler, bu testin arkasındaki gizemli kapılarda seni bekliyor. Zihin Labirenti'ne girmeye, kendi gerçeğinle yüzleşmeye ve ruhunun hangi kapıyı seçeceğini keşfetmeye hazır mısın?
Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve sezgilerinin seni yönlendirmesine izin ver. Hangi kapı senin kaderini açacak? Teste başla, iç sesini dinle ve kararınla yüzleş!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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