Dört Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Teklifi Meclis'e Geldi: Yeşil Pasaport İçin '15 Yıllık' Şartı Var!

Teklif, 13 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunuldu. Pala, konuyu kendi sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu: 'Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk.' ANKA'nın aktardığına göre düzenleme, dört meslek grubuna belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngörüyor.

Pala, Temmuz ayının sonunda CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in başlattığı yeni siyasi oluşuma katılan Bursa milletvekillerinden biri. Uludağ Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü olan isim, Meclis'te de sağlık alanındaki teklif ve sorularıyla tanınıyor.

Yeşil pasaport, sahibine birçok ülkede vize muafiyeti ya da kolaylığı sağlayabiliyor. Bu yüzden düzenleme, özellikle yurt dışındaki bilimsel toplantılara, kongrelere ve mesleki eğitimlere katılmak isteyen sağlık çalışanları açısından önem taşıyor.