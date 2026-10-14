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Dört Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Teklifi Meclis'e Geldi: Yeşil Pasaport İçin '15 Yıllık' Şartı Var!

Dört Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Teklifi Meclis'e Geldi: Yeşil Pasaport İçin '15 Yıllık' Şartı Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 07:29
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YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara 15 yıl meslek deneyimi şartıyla hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Meclis'e giren yeşil pasaport tekliflerine böylece bir yenisi eklendi; ancak düzenleme henüz yasalaşmış değil.

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Teklifi sosyal medyadan duyuran Pala, meslekte 15 yılını dolduran sağlıkçılara yeşil pasaport yolu açmak istiyor.

Teklifi sosyal medyadan duyuran Pala, meslekte 15 yılını dolduran sağlıkçılara yeşil pasaport yolu açmak istiyor.
unsplash.com

Teklif, 13 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunuldu. Pala, konuyu kendi sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu: 'Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk.' ANKA'nın aktardığına göre düzenleme, dört meslek grubuna belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngörüyor.

Pala, Temmuz ayının sonunda CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in başlattığı yeni siyasi oluşuma katılan Bursa milletvekillerinden biri. Uludağ Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü olan isim, Meclis'te de sağlık alanındaki teklif ve sorularıyla tanınıyor. 

Yeşil pasaport, sahibine birçok ülkede vize muafiyeti ya da kolaylığı sağlayabiliyor. Bu yüzden düzenleme, özellikle yurt dışındaki bilimsel toplantılara, kongrelere ve mesleki eğitimlere katılmak isteyen sağlık çalışanları açısından önem taşıyor.

Listede yalnızca doktorlar yok; diş hekimleri ve veteriner hekimler de aynı 15 yıllık ölçütle yer alıyor.

Listede yalnızca doktorlar yok; diş hekimleri ve veteriner hekimler de aynı 15 yıllık ölçütle yer alıyor.
unsplash.com

Teklif kapsamında tabipler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar sayılıyor. Dört grup için de ölçüt aynı: Meslekte en az 15 yıl görev yapmış olmak. 

Bugün yeşil pasaport; belirli kamu görevlilerine ve devlet memurlarına, bazı kamu kurumlarının çalışanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, belirli şartları taşıyan ihracatçılara, avukatlara ve bazı sporculara verilebiliyor. Teklif kabul edilirse bu liste sağlık alanındaki dört meslekle genişleyecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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