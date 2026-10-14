Dört Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Teklifi Meclis'e Geldi: Yeşil Pasaport İçin '15 Yıllık' Şartı Var!
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YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara 15 yıl meslek deneyimi şartıyla hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Meclis'e giren yeşil pasaport tekliflerine böylece bir yenisi eklendi; ancak düzenleme henüz yasalaşmış değil.
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Teklifi sosyal medyadan duyuran Pala, meslekte 15 yılını dolduran sağlıkçılara yeşil pasaport yolu açmak istiyor.
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Listede yalnızca doktorlar yok; diş hekimleri ve veteriner hekimler de aynı 15 yıllık ölçütle yer alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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