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Temizlik Uzmanları Açıkladı: Tozu Günlerce Uzak Tutan Ev Yapımı Sprey Tarifi

Temizlik Uzmanları Açıkladı: Tozu Günlerce Uzak Tutan Ev Yapımı Sprey Tarifi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 15:53
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Evinizi köşe bucak temizledikten hemen sonra, ertesi sabah yüzeylerde yeniden toz katmanları görmek tüm hevesinizi kırabilir. Toz, ev hayatının kaçınılmaz bir parçası olsa da, temizlik uzmanları evde kolayca hazırlanabilecek mucizevi bir sprey tarifini paylaştı. Üstelik bu yöntem, hazır satılan kimyasal ürünlere kıyasla yüzeylerin çok daha uzun süre toz tutmasını engelliyor. En iyi tarafı ise ihtiyacınız olan malzemelerin zaten mutfağınızda bulunması.

Temizlik uzmanı Kathy Cohoon, 'Toz, evinizin sağlığını olumsuz etkileyebilen ve alerjileri tetikleyebilen can sıkıcı bir sorundur. Ancak onunla mücadele etmek için bir sprey yapmak oldukça basittir' diyerek bu doğal yöntemin gücüne dikkat çekiyor.

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Ölü deri hücreleri, polenler, evcil hayvan tüyleri ve toz akarlarını yüzeylerden uzak tutacak bu doğal karışımı hazırlamak oldukça pratik:

Ölü deri hücreleri, polenler, evcil hayvan tüyleri ve toz akarlarını yüzeylerden uzak tutacak bu doğal karışımı hazırlamak oldukça pratik:

Gerekli Malzemeler:

  • Yarım su bardağı beyaz sirke

  • Çeyrek su bardağı sızma zeytinyağı

  • 2 su bardağı ılık su

  • İsteğe bağlı: Birkaç damla ferahlatıcı uçucu yağ (limon veya lavanta)

Hazırlanışı:

Hazırlanışı:

Bir sprey şişesinin içerisine beyaz sirke, ılık su ve zeytinyağını ekleyin. Malzemeler tamamen birbirine karışana kadar şişeyi iyice çalkalayın. Eğer temizlik sonrası evinizde hoş bir koku kalmasını istiyorsanız, karışıma birkaç damla limon veya lavanta yağı damlatabilirsiniz. Kokusuz bir sprey tercih ediyorsanız bu adımı doğrudan atlayabilirsiniz.

Spreyin mucizevi koruyucu bariyerinden tam verim almak için doğru uygulama sırası büyük önem taşıyor.

Spreyin mucizevi koruyucu bariyerinden tam verim almak için doğru uygulama sırası büyük önem taşıyor.

Uzman Kathy Cohoon’un önerdiği kullanım adımları şu şekilde:

  • Ön Temizlik Yapın: Spreyi sıkmadan önce, yüzeydeki kaba tozu kuru bir mikrofiber bezle silerek temizleyin.

  • Sıkın ve Parlatın: Hazırladığınız karışımı yüzeye püskürtün ve ardından temiz, kuru bir mikrofiber bezle güzelce silin.

Neden Bu Kadar Etkili? Karışımdaki zeytinyağı, yüzeyde ince ve görünmez bir tabaka oluşturarak toz parçacıklarının mobilyalara tutunmasını ve yerleşmesini uzun süre engelliyor.

Doğal temizlik ürünleri markası kurucusu Jennifer Parnell, bu ev yapımı spreyin su bazlı olduğunu ve hiçbir koruyucu madde içermediğini hatırlatarak, karışımın en fazla bir ay içinde tüketilmesini, ardından tazelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Doğal temizlik ürünleri markası kurucusu Jennifer Parnell, bu ev yapımı spreyin su bazlı olduğunu ve hiçbir koruyucu madde içermediğini hatırlatarak, karışımın en fazla bir ay içinde tüketilmesini, ardından tazelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Spreyi hava geçirmez bir şişede; serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza etmelisiniz.

Kullanım Alanları:

Bu spreyi evinizdeki hemen hemen tüm sert yüzeylerde (ahşap, sehpa, raf vb.) güvenle kullanabilirsiniz. Ancak kumaş yüzeylerde leke bırakabileceği için kesinlikle kumaşlarda kullanmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca uzmanlar, mobilyalarınızın yapısına zarar vermemek adına, spreyi tüm yüzeye uygulamadan önce mobilyanın görünmeyen küçük bir köşesinde test etmenizi öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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