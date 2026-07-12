Temizlik Uzmanları Açıkladı: Tozu Günlerce Uzak Tutan Ev Yapımı Sprey Tarifi

Evinizi köşe bucak temizledikten hemen sonra, ertesi sabah yüzeylerde yeniden toz katmanları görmek tüm hevesinizi kırabilir. Toz, ev hayatının kaçınılmaz bir parçası olsa da, temizlik uzmanları evde kolayca hazırlanabilecek mucizevi bir sprey tarifini paylaştı. Üstelik bu yöntem, hazır satılan kimyasal ürünlere kıyasla yüzeylerin çok daha uzun süre toz tutmasını engelliyor. En iyi tarafı ise ihtiyacınız olan malzemelerin zaten mutfağınızda bulunması.

Temizlik uzmanı Kathy Cohoon, 'Toz, evinizin sağlığını olumsuz etkileyebilen ve alerjileri tetikleyebilen can sıkıcı bir sorundur. Ancak onunla mücadele etmek için bir sprey yapmak oldukça basittir' diyerek bu doğal yöntemin gücüne dikkat çekiyor.

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