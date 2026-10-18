Kredi Kartıyla Otomatik Fatura Ödeyenler Dikkat: Ekstrede Ek Masraflar Gözden Kaçıyor

Doğalgaz, elektrik, su ve internet faturalarını kredi kartından otomatik ödeme talimatıyla ödeyenler için bir uyarı geldi. Ekonomist Muhammet Bayram, Kanal D'ye verdiği röportajda ekstrelerde fatura tutarı dışında kalemler çıkabileceğini söyledi. Bayram, bu kesintilerin çoğu zaman fark edilmediğini anlattı.