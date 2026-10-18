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Kredi Kartıyla Otomatik Fatura Ödeyenler Dikkat: Ekstrede Ek Masraflar Gözden Kaçıyor

Kredi Kartıyla Otomatik Fatura Ödeyenler Dikkat: Ekstrede Ek Masraflar Gözden Kaçıyor

Kredi Kartı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 18:58
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Doğalgaz, elektrik, su ve internet faturalarını kredi kartından otomatik ödeme talimatıyla ödeyenler için bir uyarı geldi. Ekonomist Muhammet Bayram, Kanal D'ye verdiği röportajda ekstrelerde fatura tutarı dışında kalemler çıkabileceğini söyledi. Bayram, bu kesintilerin çoğu zaman fark edilmediğini anlattı.

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Her otomatik ödeme talimatından ek ücret alınıyor.

Her otomatik ödeme talimatından ek ücret alınıyor.

Bayram, otomatik ödeme talimatlarındaki ek maliyeti şu ifadelerle anlattı:

'Birçoğumuz kredi kartımızda gizli maliyetlerden habersiz. Her otomatik ödeme talimatından %1 ila %3 ayrıca işlem alınıyor.'

Asgari ödeme bileşik faiz getiriyor.

Asgari ödeme bileşik faiz getiriyor.

Dönem borcunun tamamı ödenmediğinde, yani asgari ödeme yapıldığında, kalan tutar için faiz işletiliyor. Bayram bu duruma dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bileşik faiz tuzağı var.'

Vadesiz hesap alternatif olabilir.

Vadesiz hesap alternatif olabilir.

Bayram, kredi kartı ekstrelerinde fatura tutarı dışındaki kesintilerin kontrol edilmesini ve otomatik ödeme talimatı verilen kartta borcun tamamının ödenmesini öneriyor, çünkü asgari ödemede kalan borca faiz işliyor. Alternatif çözümü de şu sözlerle aktardı:

'Kredi kartı yerine vadesiz hesap yapılabilir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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