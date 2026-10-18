Kredi Kartıyla Otomatik Fatura Ödeyenler Dikkat: Ekstrede Ek Masraflar Gözden Kaçıyor
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Doğalgaz, elektrik, su ve internet faturalarını kredi kartından otomatik ödeme talimatıyla ödeyenler için bir uyarı geldi. Ekonomist Muhammet Bayram, Kanal D'ye verdiği röportajda ekstrelerde fatura tutarı dışında kalemler çıkabileceğini söyledi. Bayram, bu kesintilerin çoğu zaman fark edilmediğini anlattı.
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Her otomatik ödeme talimatından ek ücret alınıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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