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İsa Karakaş Borçsuz Evliliğin Yolunu Açıkladı: 250 Bin TL Faizsiz Kredi İçin Adım Adım Rehber

İsa Karakaş Borçsuz Evliliğin Yolunu Açıkladı: 250 Bin TL Faizsiz Kredi İçin Adım Adım Rehber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 17:31
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Evlenmeyi düşünen gençler için borçsuz bir başlangıcın yol haritası ortaya çıktı. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, Aile ve Gençlik Fonu kredisinden SGK evlenme yardımına, bankalardaki birikim hesabından çocuk sonrası borç silme düzenlemesine kadar tüm kalemleri tek tek sıraladı. Faizsiz kredi tutarı 250 bin liraya çıkarken, gelir şartı da asgari ücretin 2,5 katına yükseldi. İşte İsa Karakaş'ın önerileri...

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250 bin liralık faizsiz kredide tutar yaşa göre değişiyor, ilk 24 ay ödeme yok.

250 bin liralık faizsiz kredide tutar yaşa göre değişiyor, ilk 24 ay ödeme yok.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz kredi tutarı 150 bin liradan 250 bin liraya yükseldi. Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olduğu çiftler 250 bin lira alırken, eşlerden en az biri 26-29 yaş aralığındaysa tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor. Son 6 aylık gelir şartı ise asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldı.

Kredi 48 ay vadeli. İlk 24 ay hiçbir ödeme yapılmıyor, geri ödeme kalan 24 ayda taksitlerle tamamlanıyor. Başvuru e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bakanlığın açıkladığı şartlar arasında başvuru sahiplerinin taşınmaz sahibi olmaması ve başvurunun resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kala yapılması da yer alıyor.

Çocuk sahibi olan çiftler için de ek avantaj var. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığına göre ilk çocukta 12 aylık taksit karşılığı tutar siliniyor, kalan taksitler 12 ay boyunca faizsiz ertelenebiliyor ve vade 60 aya uzuyor. Kredi süresi içinde ikinci çocuk dünyaya gelirse kalan borcun tamamı siliniyor.

SGK evlenme yardımı ve birikim hesabı: Devlet toplam birikimin yüzde 25'i kadar katkı yapıyor.

SGK evlenme yardımı ve birikim hesabı: Devlet toplam birikimin yüzde 25'i kadar katkı yapıyor.

Kredi dışındaki kalemler de borçsuz evlilik planında önemli yer tutuyor. SGK'nın evlenme yardımı yalnızca kız çocuklarına yönelik. SSK'dan yetim aylığı alan kız çocukları, evlendiklerinde bu geliri kaybettikleri için 24 aylık tutarı tek seferde alabiliyor. Emekli Sandığı kapsamındaki ölen memurların yetim kızlarına ise 12 aylık tutar 'evlenme ikramiyesi' adıyla ödeniyor.

Bankaların evlilik birikim hesabında kural net: Düzenli birikim en az 3 yıl sürmeli ve evlilik 27 yaşından önce gerçekleşmeli. Bu şartlar sağlandığında devlet, toplam birikimin yüzde 25'i kadar katkı yapıyor. Hesapların katılım bankalarında tutulduğu belirtiliyor.

İsa Karakaş, gençlere üç pratik öneride bulunuyor. Evlilik tarihi netleşir netleşmez e-Devlet üzerinden başvuru yapılmalı, ödemesiz geçen 24 ay borç ödemek yerine birikim için kullanılmalı ve tüm işlemler yalnızca resmi kanallardan yürütülmeli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da daha önce 'evlilik kredisi vaat eden' sahte internet sitelerine karşı uyarıda bulunmuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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