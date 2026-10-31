İsa Karakaş Borçsuz Evliliğin Yolunu Açıkladı: 250 Bin TL Faizsiz Kredi İçin Adım Adım Rehber

Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz kredi tutarı 150 bin liradan 250 bin liraya yükseldi. Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olduğu çiftler 250 bin lira alırken, eşlerden en az biri 26-29 yaş aralığındaysa tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor. Son 6 aylık gelir şartı ise asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldı.

Kredi 48 ay vadeli. İlk 24 ay hiçbir ödeme yapılmıyor, geri ödeme kalan 24 ayda taksitlerle tamamlanıyor. Başvuru e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bakanlığın açıkladığı şartlar arasında başvuru sahiplerinin taşınmaz sahibi olmaması ve başvurunun resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kala yapılması da yer alıyor.

Çocuk sahibi olan çiftler için de ek avantaj var. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığına göre ilk çocukta 12 aylık taksit karşılığı tutar siliniyor, kalan taksitler 12 ay boyunca faizsiz ertelenebiliyor ve vade 60 aya uzuyor. Kredi süresi içinde ikinci çocuk dünyaya gelirse kalan borcun tamamı siliniyor.