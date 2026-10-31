İsa Karakaş Borçsuz Evliliğin Yolunu Açıkladı: 250 Bin TL Faizsiz Kredi İçin Adım Adım Rehber
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Evlenmeyi düşünen gençler için borçsuz bir başlangıcın yol haritası ortaya çıktı. Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, Aile ve Gençlik Fonu kredisinden SGK evlenme yardımına, bankalardaki birikim hesabından çocuk sonrası borç silme düzenlemesine kadar tüm kalemleri tek tek sıraladı. Faizsiz kredi tutarı 250 bin liraya çıkarken, gelir şartı da asgari ücretin 2,5 katına yükseldi. İşte İsa Karakaş'ın önerileri...
250 bin liralık faizsiz kredide tutar yaşa göre değişiyor, ilk 24 ay ödeme yok.
SGK evlenme yardımı ve birikim hesabı: Devlet toplam birikimin yüzde 25'i kadar katkı yapıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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