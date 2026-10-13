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Kredi Notunu Etkileyebilecek 10 Finansal Davranış

etiket Kredi Notunu Etkileyebilecek 10 Finansal Davranış

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bankayla işi olanların en çok önemsediği şeylerden biri kredi notu. Bankalar kredi ve kredi kartı başvurularını değerlendirirken kredi notlarına bakıyor. Kredi notunu etkileyen şeyler neler?

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1. Kredi ve kredi kartı ödemelerini geciktirmek.

1. Kredi ve kredi kartı ödemelerini geciktirmek.

Borcu zamanında ödememek kredi notunu doğrudan etkiliyor. Kredi kartı borcunu ya da kredi taksitlerini zamanında ödemediğinde bu kredi notunu düşürüyor. Bunu düzenli bir gecikmeye döndürürsen bankaların gözünde olumsuz bir imajın oluyor.

2. Kredi kartı limitinin hepsini sürekli kullanmak.

2. Kredi kartı limitinin hepsini sürekli kullanmak.

Kredi kartının belli bir limiti var bildiğin gibi. Limitin tamamını kullanmak tek başına kredi notunu düşürmez elbette. Ama sürekli yüksek limit kullanmak yani limiti sıfırlamak çok da doğru bir davranış değil.

3. Sadece asgari tutarı ödemek.

3. Sadece asgari tutarı ödemek.

Kredi kartı borcumuz çok olduğunda asgarisini ödeyip geçiyoruz. Bunu yaptığımızda borç tamamen kapanmıyor. Kalan tutara faiz işliyor. Bunu sürekli yaptığında ise kredi notuna olumsuz bir etkisi oluyor.

4. Çok sayıda başvuru yapmak.

4. Çok sayıda başvuru yapmak.

Kredi notunu düşürecek en önemli etmenlerden biri çok sayıda kredi veya kredi kartı başvurusu yapmak. O yüzden sürekli başvuru yapmak yerine gerçekten ihtiyacın olan krediye ya da kredi kartlarına başvuru yapman daha doğru olacaktır.

5. Kullanılmayan kartları açık tutmak.

5. Kullanılmayan kartları açık tutmak.

Bir süredir hiç kullanmadığın bir kredi kartı varsa tek başına kredi notunu düşürmüyor. Ama çok sayıda kredi kartın olduğunda bunların farklı farklı limitleri oluyor. Bu limitler de toplam limitini etkiliyor. Bütün bu limitlere bakılınca senin kredi notunu etkileyebiliyor.

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6. Borçları sürekli yapılandırmak.

6. Borçları sürekli yapılandırmak.

Borçlarımızı ödeyemeyecek durumda olduğumuzda genelde yapılandırıyoruz. Yapılandırma o anlık iyi bir çözüm gibi geliyor. Bunu sürekli yaparsan kredi notuna etki eden bir etmen oluyor.

7. Faturaları son ödeme tarihinden sonra ödemek.

7. Faturaları son ödeme tarihinden sonra ödemek.

Elektrik, su, telefon faturası gibi faturaları düzenli ödemek gerek. Eğer sürekli son ödeme tarihinden sonra ödeme yapıyorsan bu kredi notunu etkiliyor. O yüzden bütçeni faturalarını zamanında ödeyecek şekilde düzenlemelisin.

8. Borçlar bitmeden yeni borçlar yapmak.

8. Borçlar bitmeden yeni borçlar yapmak.

Birden fazla kredi ya da kredi kartı borcunun aynı anda olması kredi notun için pek iyi değil. Çünkü bunların hepsi bir havuzda toplanıyor ve senin toplam borcun olarak gözüküyor. Önce mevcut borçlarını bitirip sonra yeni borçlar yaparsan çok daha iyi olur yani.

9. Kredi kartını hiç kullanmamak.

9. Kredi kartını hiç kullanmamak.

Kredi kartını çok kullanmak kredi notu için nasıl kötüyse kredi kartını hiç kullanmamak da o kadar kötü aslında. Kredi notunun oluşması için geçmişte yaptığın ödemeler, aktif bir kredi ya da kredi kartı geçmişinin olması gerekiyor. O yüzden kartın yoksa kredi notunla ilgili değerlendirme zor olacaktır.

10. Bankacılık ürünlerini düzenli kullanmak.

10. Bankacılık ürünlerini düzenli kullanmak.

Kredi kartı ya da kredi gibi bankacılık ürünlerini düzenli kullanmak, kredi notu için olumlu bir gelişme. Ödemeleri zamanında yaparsan ve borçlarını kontrol altında tutarsan kredi notun bundan olumlu yönde etkilenir.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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