Kredi Notunu Etkileyebilecek 10 Finansal Davranış

Birden fazla kredi ya da kredi kartı borcunun aynı anda olması kredi notun için pek iyi değil. Çünkü bunların hepsi bir havuzda toplanıyor ve senin toplam borcun olarak gözüküyor. Önce mevcut borçlarını bitirip sonra yeni borçlar yaparsan çok daha iyi olur yani.