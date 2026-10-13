Kredi Notunu Etkileyebilecek 10 Finansal Davranış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bankayla işi olanların en çok önemsediği şeylerden biri kredi notu. Bankalar kredi ve kredi kartı başvurularını değerlendirirken kredi notlarına bakıyor. Kredi notunu etkileyen şeyler neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kredi ve kredi kartı ödemelerini geciktirmek.
2. Kredi kartı limitinin hepsini sürekli kullanmak.
3. Sadece asgari tutarı ödemek.
4. Çok sayıda başvuru yapmak.
5. Kullanılmayan kartları açık tutmak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Borçları sürekli yapılandırmak.
7. Faturaları son ödeme tarihinden sonra ödemek.
8. Borçlar bitmeden yeni borçlar yapmak.
9. Kredi kartını hiç kullanmamak.
10. Bankacılık ürünlerini düzenli kullanmak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın