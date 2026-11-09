Kredi Kullananlar Dikkat: Bankalardaki Tüm Borç ve Başvuru Geçmişi Görülecek

Yeniliklerin ilki bireysel müşterileri doğrudan ilgilendiriyor. Bundan sonra kullanılan ya da başvurusu yapılan kredilerin bankaya hangi kanal üzerinden iletildiği, Risk Merkezi Raporu'nda ayrıca gösterilecek. Şube, internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden yapılan başvurular 'Kredi Başvuru Kanalı Bilgisi' adlı yeni başlık altında listelenecek.

Bu ayrıntı, özellikle hatırlamadığı bir başvuru kaydıyla karşılaşan tüketiciler için önem taşıyor. Hangi bankaya, hangi yolla başvurulduğunu görmek; hatalı kayıtların ya da kişinin bilgisi dışında yapılmış olası işlemlerin daha kolay fark edilmesine yardımcı olabilir.

Düzenleme yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı kalmadı. Gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kişilerin, 10746 sayılı Kurul Kararı'nı aşan kredi bilgileri de rapora yansıtılmaya başlandı. Bu kayıtlarda kredinin bulunduğu bankanın adı ve belge eksikliğinin yaşandığı dönem de yer alacak.