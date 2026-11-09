Kredi Kullananlar Dikkat: Bankalardaki Tüm Borç ve Başvuru Geçmişi Görülecek
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Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ya da ticari kredisi bulunanları ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sistemindeki limit ve borç dökümünü tek ekranda toplayan Risk Merkezi Raporu'nun kapsamını genişletti. Ücretsiz sunulan rapora, kredi süreçlerinin daha şeffaf izlenmesini sağlayacak iki yeni başlık eklendi.
Kredi başvurusunun şubeden mi, mobilden mi yapıldığı artık raporda yazacak.
Risk Merkezi Raporu ücretsiz: e-Devlet'ten birkaç adımda alınabiliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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