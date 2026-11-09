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Kredi Kullananlar Dikkat: Bankalardaki Tüm Borç ve Başvuru Geçmişi Görülecek

Kredi Kullananlar Dikkat: Bankalardaki Tüm Borç ve Başvuru Geçmişi Görülecek

Kredi Kartı e-devlet
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 20:31
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Kredi kartı, ihtiyaç kredisi ya da ticari kredisi bulunanları ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sistemindeki limit ve borç dökümünü tek ekranda toplayan Risk Merkezi Raporu'nun kapsamını genişletti. Ücretsiz sunulan rapora, kredi süreçlerinin daha şeffaf izlenmesini sağlayacak iki yeni başlık eklendi.

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Kredi başvurusunun şubeden mi, mobilden mi yapıldığı artık raporda yazacak.

Kredi başvurusunun şubeden mi, mobilden mi yapıldığı artık raporda yazacak.

Yeniliklerin ilki bireysel müşterileri doğrudan ilgilendiriyor. Bundan sonra kullanılan ya da başvurusu yapılan kredilerin bankaya hangi kanal üzerinden iletildiği, Risk Merkezi Raporu'nda ayrıca gösterilecek. Şube, internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden yapılan başvurular 'Kredi Başvuru Kanalı Bilgisi' adlı yeni başlık altında listelenecek.

Bu ayrıntı, özellikle hatırlamadığı bir başvuru kaydıyla karşılaşan tüketiciler için önem taşıyor. Hangi bankaya, hangi yolla başvurulduğunu görmek; hatalı kayıtların ya da kişinin bilgisi dışında yapılmış olası işlemlerin daha kolay fark edilmesine yardımcı olabilir.

Düzenleme yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı kalmadı. Gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kişilerin, 10746 sayılı Kurul Kararı'nı aşan kredi bilgileri de rapora yansıtılmaya başlandı. Bu kayıtlarda kredinin bulunduğu bankanın adı ve belge eksikliğinin yaşandığı dönem de yer alacak.

Risk Merkezi Raporu ücretsiz: e-Devlet'ten birkaç adımda alınabiliyor.

Risk Merkezi Raporu ücretsiz: e-Devlet'ten birkaç adımda alınabiliyor.

Bankalar ve finans kuruluşlarındaki güncel limit, borç ve başvuru durumunu bir arada gösteren Risk Merkezi Raporu için herhangi bir ücret ödenmiyor. Rapora kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra üç farklı yoldan ulaşılabiliyor: e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr), e-Devlet mobil uygulaması ve TBB Risk Merkezi'nin resmi internet sitesi (www.riskmerkezi.org).

Yeni eklenen başlıklarla birlikte rapor, yalnızca borç ve limit tablosunu değil, kredi sürecinin nasıl başladığını da gösteren daha ayrıntılı bir belgeye dönüştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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