Mirasçılar İçin Yeni Dönem: Vefat Eden Yakının Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten Ücretsiz Alınabilecek

Başvuru için 'Varis Hizmetleri' menüsündeki 'Diğer Hizmetler' bölümüne girilip 'Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)' seçeneği kullanılıyor. Her bir murise ait rapor için günde en fazla 1, ayda en fazla 4 ve takvim yılında toplam 24 adet alınabiliyor.