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Mirasçılar İçin Yeni Dönem: Vefat Eden Yakının Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten Ücretsiz Alınabilecek

Mirasçılar İçin Yeni Dönem: Vefat Eden Yakının Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten Ücretsiz Alınabilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 18:36
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Türkiye Bankalar Birliği, vefat eden yakınının finansal durumunu öğrenmek isteyen mirasçılar için yeni bir kolaylık duyurdu. Risk Merkezi Raporu için başvuru ve teslim işlemleri 15 Ekim itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hizmet, belirlenen sınırlar dahilinde ücretsiz sunuluyor.

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Başvurular artık e-Devlet'ten yapılıyor.

Başvurular artık e-Devlet'ten yapılıyor.

Daha önce bu rapor için mirasçılık belgesiyle birlikte yalnızca banka şubelerine veya posta yoluyla başvurulabiliyordu. Mirasçısı olunan kişi adına hazırlanan rapor için başvuru ve teslim işlemleri artık turkiye.gov.tr veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru yolu Varis Hizmetleri menüsünden geçiyor.

Başvuru yolu Varis Hizmetleri menüsünden geçiyor.

Başvuru için 'Varis Hizmetleri' menüsündeki 'Diğer Hizmetler' bölümüne girilip 'Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)' seçeneği kullanılıyor. Her bir murise ait rapor için günde en fazla 1, ayda en fazla 4 ve takvim yılında toplam 24 adet alınabiliyor.

Raporda borç ve çek bilgileri yer alıyor.

Raporda borç ve çek bilgileri yer alıyor.

Raporda güncel kredi limiti ve borç bilgileri, bireysel kredi başvuruları, telefon ve internet gecikmiş fatura borçları, ihale yasaklılığı durumu, senet ve çek bilgileri, çek yasaklama kararları ile kurul kararını aşan kredi bilgileri yer alıyor. Hizmete ilişkin ayrıntılar TBB Risk Merkezi'nin resmi internet sitesinde bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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