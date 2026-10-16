Mirasçılar İçin Yeni Dönem: Vefat Eden Yakının Risk Merkezi Raporu e-Devlet'ten Ücretsiz Alınabilecek
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Türkiye Bankalar Birliği, vefat eden yakınının finansal durumunu öğrenmek isteyen mirasçılar için yeni bir kolaylık duyurdu. Risk Merkezi Raporu için başvuru ve teslim işlemleri 15 Ekim itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hizmet, belirlenen sınırlar dahilinde ücretsiz sunuluyor.
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Başvurular artık e-Devlet'ten yapılıyor.
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Başvuru yolu Varis Hizmetleri menüsünden geçiyor.
Raporda borç ve çek bilgileri yer alıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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