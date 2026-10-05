Sigortada Yeni Dönem: Hasar ve Kusur Bilgileri Artık e-Devlet'ten Görülebilecek
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SEDDK, vatandaşların sigorta işlemlerine e-Devlet üzerinden daha hızlı ve kapsamlı ulaşabilmesi için 'Özel Sigortalarım' sayfasının kapsamını genişletti. Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla geliştirilen uygulamada faz 2 çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeyle sigorta bilgilerine erişilebilen alanlar da artırıldı.
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SEDDK, e-Devlet'teki Özel Sigortalarım sayfasını genişletti.
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Hasar dosyalarının detayları e-Devlet'ten görülebilecek.
Poliçe yenilenme dönemleri için uyarı gelecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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