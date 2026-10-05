Sigortada Yeni Dönem: Hasar ve Kusur Bilgileri Artık e-Devlet'ten Görülebilecek

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla geliştirilen 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' uygulamasında faz 2 çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeyle vatandaşların sigorta bilgilerine erişebildiği alanlar genişletildi ve amaç, vatandaşların sigorta işlemlerine e-Devlet üzerinden daha hızlı ve kapsamlı şekilde ulaşabilmesi olarak açıklandı.