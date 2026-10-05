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Sigortada Yeni Dönem: Hasar ve Kusur Bilgileri Artık e-Devlet'ten Görülebilecek

Sigortada Yeni Dönem: Hasar ve Kusur Bilgileri Artık e-Devlet'ten Görülebilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 19:09
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SEDDK, vatandaşların sigorta işlemlerine e-Devlet üzerinden daha hızlı ve kapsamlı ulaşabilmesi için 'Özel Sigortalarım' sayfasının kapsamını genişletti. Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla geliştirilen uygulamada faz 2 çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeyle sigorta bilgilerine erişilebilen alanlar da artırıldı.

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SEDDK, e-Devlet'teki Özel Sigortalarım sayfasını genişletti.

SEDDK, e-Devlet'teki Özel Sigortalarım sayfasını genişletti.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla geliştirilen 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' uygulamasında faz 2 çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeyle vatandaşların sigorta bilgilerine erişebildiği alanlar genişletildi ve amaç, vatandaşların sigorta işlemlerine e-Devlet üzerinden daha hızlı ve kapsamlı şekilde ulaşabilmesi olarak açıklandı.

Hasar dosyalarının detayları e-Devlet'ten görülebilecek.

Hasar dosyalarının detayları e-Devlet'ten görülebilecek.

Vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına erişebilecek. Bunun yanı sıra tüm sigorta branşlarında güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgiler de e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Poliçe yenilenme dönemleri için uyarı gelecek.

Poliçe yenilenme dönemleri için uyarı gelecek.

Uygulama kapsamında vatandaşlara poliçelerinin yenilenme dönemlerine ilişkin uyarılar da sunulacak. SEDDK, genişletilen hizmetle vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin biçimde erişebilmesini amaçlıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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