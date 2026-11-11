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Bir Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Talebi: Kamu İşçileri Soruldu, Bakan Çiftçi Tek Cümleyle Yanıtladı

Bir Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Talebi: Kamu İşçileri Soruldu, Bakan Çiftçi Tek Cümleyle Yanıtladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 19:19
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Yeşil pasaport için Meclis'e taşınan taleplere bir yenisi eklendi. İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, belirli bir hizmet süresini dolduran kamu işçilerine hususi damgalı pasaport verilip verilmeyeceğini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye sordu. Bakan Çiftçi ise yanıtında yalnızca 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesine işaret etti.

Kaynak: Ekonomim

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İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kamu işçileri için İçişleri Bakanı'na iki soru yöneltti.

İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kamu işçileri için İçişleri Bakanı'na iki soru yöneltti.

Türkoğlu, verdiği soru önergesinde Bakanlığın kamu işçilerine belirli hizmet süresi ve objektif kriterlere göre hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik bir çalışması olup olmadığını sordu. İkinci soru rakam istiyordu: Son beş yılda bu konuda kaç başvuru yapıldı?

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport, 160'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunuyor. Kamu işçilerinin bu kapsama alınması talebi, önergeyle Meclis gündemine taşındı.

Türkoğlu'na göre kamu işçileri güvenlik soruşturmasından geçiyor ama bu haktan yararlanamıyor.

Türkoğlu'na göre kamu işçileri güvenlik soruşturmasından geçiyor ama bu haktan yararlanamıyor.

Türkoğlu'nun gerekçesi şöyle: Kamu işçileri de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçiyor. Buna rağmen benzer sorumlulukları yerine getiren bazı kamu görevlilerine tanınan bu haktan yararlanamıyorlar.

Milletvekili, bu durumun çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığını savundu. Sendikaların da benzer bir talepte bulunduğunu aktaran Türkoğlu, uzun yıllardır kamuda çalışan işçilere bu hakkın tanınmasını istedi.

Bakan Çiftçi'nin yanıtı tek cümleyle sınırlı kaldı: İşlemler Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesine göre yürütülüyor.

Bakan Çiftçi'nin yanıtı tek cümleyle sınırlı kaldı: İşlemler Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesine göre yürütülüyor.

Bakan Çiftçi'nin yanıtı kısa. Hususi damgalı pasaportla ilgili iş ve işlemlerin 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesindeki şartlara göre yürütüldüğünü belirtti. Kamu işçilerine yönelik bir çalışma olup olmadığını söylemedi, son beş yıldaki başvuru sayısını da paylaşmadı. Yeni bir karar ya da uygulama tarihi de açıklanmadı.

Kamu işçileri, yeşil pasaport için Meclis'te kuyruğa giren gruplardan yalnızca biri. TBMM'ye sunulan tekliflerde pilotlar, hekimler, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar, mühendisler, mimarlar, muhtarlar ve mali müşavirler de sırada bekliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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