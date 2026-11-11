Bir Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Talebi: Kamu İşçileri Soruldu, Bakan Çiftçi Tek Cümleyle Yanıtladı
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Yeşil pasaport için Meclis'e taşınan taleplere bir yenisi eklendi. İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, belirli bir hizmet süresini dolduran kamu işçilerine hususi damgalı pasaport verilip verilmeyeceğini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye sordu. Bakan Çiftçi ise yanıtında yalnızca 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesine işaret etti.
Kaynak: Ekonomim
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, kamu işçileri için İçişleri Bakanı'na iki soru yöneltti.
Türkoğlu'na göre kamu işçileri güvenlik soruşturmasından geçiyor ama bu haktan yararlanamıyor.
Bakan Çiftçi'nin yanıtı tek cümleyle sınırlı kaldı: İşlemler Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesine göre yürütülüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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