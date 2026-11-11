Bir Meslek Grubu İçin Daha Yeşil Pasaport Talebi: Kamu İşçileri Soruldu, Bakan Çiftçi Tek Cümleyle Yanıtladı

Türkoğlu'nun gerekçesi şöyle: Kamu işçileri de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçiyor. Buna rağmen benzer sorumlulukları yerine getiren bazı kamu görevlilerine tanınan bu haktan yararlanamıyorlar.

Milletvekili, bu durumun çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığını savundu. Sendikaların da benzer bir talepte bulunduğunu aktaran Türkoğlu, uzun yıllardır kamuda çalışan işçilere bu hakkın tanınmasını istedi.