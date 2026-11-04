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Bilim İnsanları Soğuk Duş Almanın Şaşırtıcı Etkisini Açıkladı: Hastalık İzinlerini Yüzde 31 Oranında Azaltıyor

Bilim İnsanları Soğuk Duş Almanın Şaşırtıcı Etkisini Açıkladı: Hastalık İzinlerini Yüzde 31 Oranında Azaltıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 21:50 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 21:51
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İsviçre'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, düzenli olarak soğuk duş almanın hastalanma riskini ve işe devamsızlığı ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, zorlu gibi görünen bu alışkanlığın sadece fiziksel direnci artırmakla kalmayıp psikolojik sağlığa da iyi geldiğini belirtiyor.

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İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde yürütülen çarpıcı bir araştırma, dondurucu suyun altına girme cesaretini gösterenlerin hem bedensel hem de ruhsal olarak önemli kazanımlar elde ettiğini kanıtladı.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde yürütülen çarpıcı bir araştırma, dondurucu suyun altına girme cesaretini gösterenlerin hem bedensel hem de ruhsal olarak önemli kazanımlar elde ettiğini kanıtladı.

Psikolog Lena Glaser’ın doktora tezi kapsamında 719 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı deney, soğuk suyla yıkanmayı alışkanlık haline getirenlerin, sıcak veya ılık su tercih edenlere göre çok daha az hastalandığını gösterdi. Verilere göre, bu rutini uygulayan çalışanların hastalık sebebiyle işe gidemedikleri gün sayısında yüzde 31'lik net bir düşüş yaşandı. Sadece ılık suyla duş alanlarla kıyaslandığında bile bu iyileşme oranının yüzde 26 seviyesinde olduğu tespit edildi.

Araştırmanın en dikkat çeken yanlarından biri de katılımcıların psikolojik durumlarındaki pozitif ivmelenme oldu. Deney süresince kendilerini çok daha zinde hisseden bireyler, soğuk suyun konforu bozacağı yönündeki genel algıyı yıkarak zihinsel sağlıklarında da iyileşme kaydetti. İlk iki haftalık alışma sürecinde zorlanıp deneyi bırakanlar olsa da, bu eşiği aşanların büyük bir çoğunluğu yeni alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlandı. Glaser, başlangıçta zorlayıcı gelen bu durumun zamanla bedenin kolayca adapte olduğu bir rutine dönüştüğünü vurguluyor. Elde edilen bu güncel sonuçlar, 2016 yılında yapılan ve soğuk duşun işe devamsızlığı azalttığını gösteren benzer bir çalışmayı da güçlü bir şekilde destekliyor.

Journal of Health Psychology dergisine sunulan ve henüz hakem değerlendirme aşamasında olan bu veriler, şirketler ve bireyler için tamamen ücretsiz ve oldukça basit bir sağlık kalkanı sunuyor. Çalışma kapsamında doğrudan biyolojik değişimler incelenmemiş olsa da, geçtiğimiz aylarda yayımlanan farklı bir bilimsel makale, soğuk suyun bağışıklık sistemini harekete geçirerek vücut direncini artırdığına dikkat çekmişti. Tüm bu bilimsel bulgular ışığında kendi banyosunda bu yöntemi denemek isteyenlere araştırmacıların tavsiyesi oldukça net: Vücudunuzun sesini dinleyin, suyu aniden buz gibi yapmak yerine sıcaklığı günden güne kademeli olarak düşürün ve sınırlarınızı yavaşça keşfedin.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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