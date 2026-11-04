Bilim İnsanları Soğuk Duş Almanın Şaşırtıcı Etkisini Açıkladı: Hastalık İzinlerini Yüzde 31 Oranında Azaltıyor
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İsviçre'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, düzenli olarak soğuk duş almanın hastalanma riskini ve işe devamsızlığı ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, zorlu gibi görünen bu alışkanlığın sadece fiziksel direnci artırmakla kalmayıp psikolojik sağlığa da iyi geldiğini belirtiyor.
İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nde yürütülen çarpıcı bir araştırma, dondurucu suyun altına girme cesaretini gösterenlerin hem bedensel hem de ruhsal olarak önemli kazanımlar elde ettiğini kanıtladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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