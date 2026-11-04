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Toz Deterjanlardaki Renkli Taneciklerin Sırrı Çözüldü: Her Birinin Ayrı Görevi Varmış

Toz Deterjanlardaki Renkli Taneciklerin Sırrı Çözüldü: Her Birinin Ayrı Görevi Varmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 19:51
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Toz deterjanı makineye dökerken görülen mavi, yeşil ve kırmızı tanecikler süs için orada değil. Bu tanecikler, tozun geri kalanından ayrı olarak parfüm, enzim, ağartıcı ve beyazlatıcı taşıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Renkli tanecikler, tuz ya da sodanın boyayla birleştirilmesiyle üretiliyor.

Renkli tanecikler, tuz ya da sodanın boyayla birleştirilmesiyle üretiliyor.

Taneciklere boyanın yanında farklı katkı maddeleri de ekleniyor. Parfümler, enzimler, ağartıcılar, ağartıcı aktivatörleri, floresan beyazlatıcılar ve köpüğü düzenleyen maddeler bunlardan bazıları. Kirin kumaşa geri yapışmasını ve renklerin birbirine geçmesini önleyen maddeler de taneciklerle taşınıyor.

Tanecikler suda çözündükçe hem rengi hem de taşıdıkları maddeleri yıkama suyuna bırakıyor. Üreticiler, taneciklerin çamaşırı boyamaması ve leke bırakmaması için özel yöntemler kullanıyor.

Mavi, en çok tercih edilen renk; çünkü mavi boya çamaşırda beyazlatıcı görevi de görüyor.

Mavi, en çok tercih edilen renk; çünkü mavi boya çamaşırda beyazlatıcı görevi de görüyor.

Tanecikler farklı renklerde üretiliyor, ama üreticiler en çok maviyi seçiyor. Bu tercihin nedeni, taneciklere renk veren mavi boyanın formülde aynı zamanda beyazlatıcı olarak iş görmesi.

Koyu renkli tanecikler, açık renklilere göre beyaz tozun içinde çok daha fazla göze çarpıyor.

Unilever'in geliştirdiği tanecikler, ışıkla etkinleşen ağartıcıyı kumaşa leke bırakmadan ulaştırıyor.

Unilever'in geliştirdiği tanecikler, ışıkla etkinleşen ağartıcıyı kumaşa leke bırakmadan ulaştırıyor.

Bu yöntemde deterjan tozundan yapılan gözenekli tanecikler sıvı bir fotoağartıcıyla dolduruluyor. Yoğunlukları sayesinde yıkama suyunun yüzeyinde kalan tanecikler, ağartıcıyı kumaşa neredeyse hiç leke bırakmadan ulaştırıyor.

Daha önceki bir yöntemde ise taneciklere karbonat ve asit ekleniyordu. Bu ikisinin tepkimesiyle oluşan köpürme, tanecikleri suyun yüzeyinde tutarak kumaşta leke oluşmasını azaltıyordu.

Renkli tanecikler, tüketicinin deterjan tercihini de etkiliyor.

Renkli tanecikler, tüketicinin deterjan tercihini de etkiliyor.

Üreticiler, benekli deterjan tozunun düz beyaz toza tercih edildiğini gösteren güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtiyor. Bu yüzden renkli tanecikler, deterjan formülünün istenen bir parçası olarak görülüyor.

Taneciklerin üretimi ise sanıldığı kadar kolay değil. Toz içinde istenen görünümü vermeleri için doğru boyutta olmaları gerekiyor. Paketin içinde tozdan ayrışmamaları için de yoğunluklarının doğru ayarlanması gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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