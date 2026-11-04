Toz Deterjanlardaki Renkli Taneciklerin Sırrı Çözüldü: Her Birinin Ayrı Görevi Varmış
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Renkli tanecikler, tuz ya da sodanın boyayla birleştirilmesiyle üretiliyor.
Mavi, en çok tercih edilen renk; çünkü mavi boya çamaşırda beyazlatıcı görevi de görüyor.
Unilever'in geliştirdiği tanecikler, ışıkla etkinleşen ağartıcıyı kumaşa leke bırakmadan ulaştırıyor.
Renkli tanecikler, tüketicinin deterjan tercihini de etkiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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