2024 Yaz Olimpiyatları: Model Gibi Güzellikleriyle Göz Dolduran Sporcular

Genç yaşına rağmen olimpiyat havuzlarında adından sıkça söz ettiren Luana Alonso, sadece yüzme yetenekleriyle değil, zarif ve etkileyici görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 21 yaşındaki Alonso, 2024 yaz olimpiyatlarında hem fiziği hem de sporcu duruşuyla ilgi odağı oldu.