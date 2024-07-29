2024 Yaz Olimpiyatları: Model Gibi Güzellikleriyle Göz Dolduran Sporcular
2024 Yaz Olimpiyatları: Model Gibi Güzellikleriyle Göz Dolduran Sporcular
2024 Yaz Olimpiyatları, Paris'te nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda sahada gösterdikleri yeteneklerle büyüleyen ve göz kamaştıran model gibi sporculara da ev sahipliği yapıyor. Yıldız sporcular, sadece spor dallarındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda etkileyici görünümleriyle de dikkatleri çekiyor.
İşte 2024 Olimpiyatlarının parlayan yıldızları...
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1. Luana Alonso (Yüzme)
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2. Lieke Klaver (Kısa mesafe koşucusu)
3. Ingrid Oliveira (Süs atlama)
4. Shino Matsuda 🇯🇵 (Sörf)
5. Molly Caudery 🇬🇧 (Sırıkla atlama)
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6. Alex Walsh 🇺🇸 (Yüzme)
7. Dina Asher-Smith 🇬🇧 (Atletizm)
8. Hande Baladın (Voleybol)
9. Yaroslava Mahuchikh (Yüksek atlayış)
10. Alica Schmidt 🇩🇪 (Atletizm)
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11. Fátima Diame 🇪🇸 (Üçlü atlama)
12. Julieta Jankunas (Çim hokeyi)
13. Barbora Seemanová (Yüzme)
14. Michelle Jenneke (Atletizm)
15. Mélanie de Jesus dos Santos 🇫🇷 (Artistik Jimnastik)
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16. Nevin Harrison 🇺🇸 (Kano)
17. Rebecca Borga 🇮🇹 (Atletizm)
18. Anicka Delgado (Yüzme)
19. Alysha Newman (Sırıkla atlama)
20. Maria Sakkari (Tenis)
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21. Yuliya Levchenko (Yüksek atlayış)
22. Rosamaria Montibeller (Voleybol)
23. Natalia Kaczmarek (Atletizm)
24. Amy Hunt 🇬🇧 (Atletizm)
25. Sydney McLaughlin 🇺🇸 (Atletizm)
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26. Carmen Avilés 🇪🇸 (Atletizm)
27. Mariam Abdul-Rashid (Atletizm)
28. Larissa Pimenta (Judo)
29. Sara Balzer 🇫🇷 (Eskrim)
30. Ana Paula Vázquez (Okçuluk)
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31. Tatjana Schoenmaker (Yüzme)
32. Ludovica Cavalli 🇮🇹 (Atletizm)
33. Emma Oosterwegel (Heptatlon)
34. Gabi Roncatto (Yüzme)
35. Sunisa Lee 🇺🇸 (Artistik Jimnastik)
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36. Lene Retzius (Sırıkla atlama)
37. Masai Russel 🇺🇸 (Atletizm)
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