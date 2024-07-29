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2024 Yaz Olimpiyatları: Model Gibi Güzellikleriyle Göz Dolduran Sporcular

2024 Yaz Olimpiyatları: Model Gibi Güzellikleriyle Göz Dolduran Sporcular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 18:15 Son Güncelleme: 29.07.2024 - 18:16

2024 Yaz Olimpiyatları, Paris'te nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda sahada gösterdikleri yeteneklerle büyüleyen ve göz kamaştıran model gibi sporculara da ev sahipliği yapıyor. Yıldız sporcular, sadece spor dallarındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda etkileyici görünümleriyle de dikkatleri çekiyor. 

İşte 2024 Olimpiyatlarının parlayan yıldızları...

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1. Luana Alonso (Yüzme)

1. Luana Alonso (Yüzme)

Genç yaşına rağmen olimpiyat havuzlarında adından sıkça söz ettiren Luana Alonso, sadece yüzme yetenekleriyle değil, zarif ve etkileyici görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 21 yaşındaki Alonso, 2024 yaz olimpiyatlarında hem fiziği hem de sporcu duruşuyla ilgi odağı oldu.

2. Lieke Klaver (Kısa mesafe koşucusu)

2. Lieke Klaver (Kısa mesafe koşucusu)

Hollandalı kısa mesafe koşucusu Lieke Klaver, 25 yaşında olmasına rağmen hem atletik performansı hem de eşsiz güzelliğiyle spor dünyasının parlayan yıldızlarından biri.

3. Ingrid Oliveira (Süs atlama)

3. Ingrid Oliveira (Süs atlama)

Ingrid Oliveira, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda süs atlama dalında yarışan ve hem spor becerileri hem de zarafetiyle dikkat çeken bir sporcu. 28 yaşındaki Ingrid, atletik yeteneklerinin yanı sıra, doğal güzelliği ve karizmasıyla da öne çıkıyor.

4. Shino Matsuda 🇯🇵 (Sörf)

4. Shino Matsuda 🇯🇵 (Sörf)

Shino Matsuda, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sörf dalında yarışan genç ve yetenekli bir sporcu olarak dikkat çekiyor. 21 yaşındaki Shino, hem becerileri hem de zarif görünümüyle öne çıkıyor.

5. Molly Caudery 🇬🇧 (Sırıkla atlama)

5. Molly Caudery 🇬🇧 (Sırıkla atlama)

2024 Yaz Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında yarışan Molly Caudery 24 yaşında.

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6. Alex Walsh 🇺🇸 (Yüzme)

6. Alex Walsh 🇺🇸 (Yüzme)

22 yaşındaki Alex Walsh, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme dalında yarışan, genç yaşına rağmen büyük başarılar elde eden yetenekli bir sporcu olarak dikkat çekiyor.

7. Dina Asher-Smith 🇬🇧 (Atletizm)

7. Dina Asher-Smith 🇬🇧 (Atletizm)

2024 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme dalında yarışan Dina Asher-Smith 28 yaşında.

8. Hande Baladın (Voleybol)

8. Hande Baladın (Voleybol)

Hande Baladın, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda voleybol dalında Türkiye'yi temsil eden başarılı bir sporcu olarak dikkat çekiyor. 26 yaşındaki Hande, voleybol sahasındaki etkileyici performansı ve stratejik oyunu ile tanınıyor.

9. Yaroslava Mahuchikh (Yüksek atlayış)

9. Yaroslava Mahuchikh (Yüksek atlayış)

Yaroslava Mahuchikh, olimpiyatlarda yüksek atlayış dalında yarışan ve genç yaşına rağmen büyük bir etki yaratan bir sporcu. 22 yaşındaki Ukraynalı atlet, özellikle yüksek atlayıştaki yeteneği ve performansı ile tanınıyor.

10. Alica Schmidt 🇩🇪 (Atletizm)

10. Alica Schmidt 🇩🇪 (Atletizm)

Alica Schmidt, olimpiyatlarda atletizm dalında yarışan sporcu. 25 yaşındaki Alman atlet, atletik yetenekleri ve hızıyla öne çıkıyor.

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11. Fátima Diame 🇪🇸 (Üçlü atlama)

11. Fátima Diame 🇪🇸 (Üçlü atlama)

Fátima Diame, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda üçlü atlama dalında yarışıyor. 27 yaşındaki İspanyol atlet uluslararası arenada önemli bir rakip.

12. Julieta Jankunas (Çim hokeyi)

12. Julieta Jankunas (Çim hokeyi)

Julieta Jankunas, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda çim hokeyi dalında yarışan yetenekli bir sporcu. 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu, çim hokeyi sahasındaki yetenekleri ile öne çıkıyor.

13. Barbora Seemanová (Yüzme)

13. Barbora Seemanová (Yüzme)

24 yaşındaki Çek yüzücü, özellikle serbest stil ve bireysel karışık yüzme disiplinlerinde gösterdiği performansla tanınıyor.

14. Michelle Jenneke (Atletizm)

14. Michelle Jenneke (Atletizm)

31 yaşındaki Avustralyalı atlet, koşu disiplinindeki yeteneği ve performansıyla tanınıyor.

15. Mélanie de Jesus dos Santos 🇫🇷 (Artistik Jimnastik)

15. Mélanie de Jesus dos Santos 🇫🇷 (Artistik Jimnastik)

24 yaşındaki Fransız jimnastikçi, teknik becerileri, zarif hareketleri ve mükemmel denge yeteneği, onu uluslararası düzeyde tanınan bir sporcu yapıyor.

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16. Nevin Harrison 🇺🇸 (Kano)

16. Nevin Harrison 🇺🇸 (Kano)

22 yaşındaki Amerikalı sporcu genç yaşına rağmen büyük bir deneyime sahip olması, onun potansiyelini ve rekabet gücünü artırıyor.

17. Rebecca Borga 🇮🇹 (Atletizm)

17. Rebecca Borga 🇮🇹 (Atletizm)

26 yaşındaki İtalyan atlet, atletik yapısı, zarif duruşu ve kendine güvenen tavrı, onu sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir stil ikonu olarak da tanımlıyor.

18. Anicka Delgado (Yüzme)

18. Anicka Delgado (Yüzme)

22 yaşındaki Delgado, hem spor yetenekleri hem de kişisel çekiciliği, onu geniş bir takipçi kitlesiyle buluşturuyor.

19. Alysha Newman (Sırıkla atlama)

19. Alysha Newman (Sırıkla atlama)

Kanadalı atlet 30 yaşında.

20. Maria Sakkari (Tenis)

20. Maria Sakkari (Tenis)

Yunan tenisçi 29 yaşında.

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21. Yuliya Levchenko (Yüksek atlayış)

21. Yuliya Levchenko (Yüksek atlayış)

Ukraynalı atlet 26 yaşında.

22. Rosamaria Montibeller (Voleybol)

22. Rosamaria Montibeller (Voleybol)

Brezilyalı voleybolcu 30 yaşında.

23. Natalia Kaczmarek (Atletizm)

23. Natalia Kaczmarek (Atletizm)

Polonyalı atlet 26 yaşında.

24. Amy Hunt 🇬🇧 (Atletizm)

24. Amy Hunt 🇬🇧 (Atletizm)

Britanyalı atlet 22 yaşında.

25. Sydney McLaughlin 🇺🇸 (Atletizm)

25. Sydney McLaughlin 🇺🇸 (Atletizm)

Amerikalı atlet 22 yaşında.

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26. Carmen Avilés 🇪🇸 (Atletizm)

26. Carmen Avilés 🇪🇸 (Atletizm)

İspanyol atlet 22 yaşında.

27. Mariam Abdul-Rashid (Atletizm)

27. Mariam Abdul-Rashid (Atletizm)

Kanadalı atletizmci 26 yaşında.

28. Larissa Pimenta (Judo)

28. Larissa Pimenta (Judo)

Brezilyalı judocu 25 yaşında.

29. Sara Balzer 🇫🇷 (Eskrim)

29. Sara Balzer 🇫🇷 (Eskrim)

Fransız eskrimci 29 yaşında.

30. Ana Paula Vázquez (Okçuluk)

30. Ana Paula Vázquez (Okçuluk)

Brezilyalı okçu 23 yaşında.

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31. Tatjana Schoenmaker (Yüzme)

31. Tatjana Schoenmaker (Yüzme)

Güney Afrikalı yüzücü 27 yaşında.

32. Ludovica Cavalli 🇮🇹 (Atletizm)

32. Ludovica Cavalli 🇮🇹 (Atletizm)

İtalyan atlet 23 yaşında.

33. Emma Oosterwegel (Heptatlon)

33. Emma Oosterwegel (Heptatlon)

Hollandalı atlet 26 yaşında.

34. Gabi Roncatto (Yüzme)

34. Gabi Roncatto (Yüzme)

Brezilyalı yüzücü 26 yaşında.

35. Sunisa Lee 🇺🇸 (Artistik Jimnastik)

35. Sunisa Lee 🇺🇸 (Artistik Jimnastik)

Amerikalı jimnastikçi 21 yaşında.

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36. Lene Retzius (Sırıkla atlama)

36. Lene Retzius (Sırıkla atlama)

Norveçli atlet 28 yaşında.

37. Masai Russel 🇺🇸 (Atletizm)

37. Masai Russel 🇺🇸 (Atletizm)

Amerikalı atlet 24 yaşında.

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