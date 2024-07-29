Pes Etmedik: Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 3-2 Yendi
Pes Etmedik: Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 3-2 Yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlılar, nefes kesen anlara sahne olan karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
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Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliği yaptığı, heyecanla beklenen Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile kozlarını paylaştı.
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Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, ilk iki seti 19-25'lik skorla geride noktalarken üçüncü sette iyi bir performans ortaya koydu, 25-22 ile maçı 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren Filenin Sultanları, seti yine 25-22 kazanarak skoru eşitledi.
Ve karar setinde Vargas noktayı koydu. 15-13'le galibiyete uzandık. Tebrikler Filenin Sultanları!
Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen ay-yıldızlı ekibimiz, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmamıştı.
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Organizasyonun C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti, 4 Ağustos'ta ise İtalya ile mücadele edecek.
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