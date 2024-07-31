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Dünyanın Seçilmiş Çocukları! İşte Karşınızda En Nadir Doğum Günleri

Dünyanın Seçilmiş Çocukları! İşte Karşınızda En Nadir Doğum Günleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 22:04 Son Güncelleme: 31.07.2024 - 22:09

Dünya üzerindeki 8 milyar insan arasında bazıları daha özel! Çünkü onlar dünyanın en nadir görülen doğum tarihine sahip. Bakalım, siz de onlardan biri misiniz? Yoksa bizim gibi sıradan mı? 

İşte, detaylar...

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Hayatınızın en önemli günü, yani hayatın başlangıcı 'doğum gününüzü' dünyada kaç insanla paylaştığınızı hiç düşündünüz mü?

World of Statistics tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yılın 365 günlük döngüsü içerisinde bazı günlerde doğum oranı daha düşük. Bu da bazı doğum günü tarihlerini diğerlerinden çok daha özel kılıyor. Peki, hangi günlerde daha az insan doğuyor? Ya da hangi günlerde daha çok insan doğuyor?

Gelin, birlikte öğrenelim...

Dünyanın en nadir gürülen doğum tarihi, sizin de tahmin edeceğiniz gibi 4 yılda bir yaşanan artık gün: 29 Şubat!

Dünyanın en nadir gürülen doğum tarihi, sizin de tahmin edeceğiniz gibi 4 yılda bir yaşanan artık gün: 29 Şubat!

Listede en çok yer alan aylar ise Aralık ve Kasım!

En Nadir Görülen Doğum Günü Tarihleri

En Nadir Görülen Doğum Günü Tarihleri

  • 1. 29 Şubat 

  • 2. 25 Aralık 

  • 3. 1 Ocak 

  • 4. 24 Aralık

  • 5. 4 Temmuz

  • 6. 2 Ocak 

  • 7. 26 Aralık

  • 8. 27 Kasım 

  • 9. 23 Kasım 

  • 10. 25 Kasım

En yaygın görülen doğum tarihileri ise resmen Eylül ayında toplanmış! Listenin ilk 10'unda 9 tane Eylül günü yer alıyor.

En yaygın görülen doğum tarihileri ise resmen Eylül ayında toplanmış! Listenin ilk 10'unda 9 tane Eylül günü yer alıyor.

Listenin zirvesinde ise 9 Eylül var.

En Yaygın Görülen Doğum Günü Tarihleri

En Yaygın Görülen Doğum Günü Tarihleri

  • 1. 9 Eylül

  • 2. 19 Eylül

  • 3. 12 Eylül

  • 4. 17 Eylül

  • 5. 10 Eylül

  • 6. 7 Temmuz

  • 7. 20 Eylül

  • 8. 15 Eylül

  • 9. 16 Eylül

  • 10. 18 Eylül

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