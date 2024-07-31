Dünyanın Seçilmiş Çocukları! İşte Karşınızda En Nadir Doğum Günleri

World of Statistics tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yılın 365 günlük döngüsü içerisinde bazı günlerde doğum oranı daha düşük. Bu da bazı doğum günü tarihlerini diğerlerinden çok daha özel kılıyor. Peki, hangi günlerde daha az insan doğuyor? Ya da hangi günlerde daha çok insan doğuyor?

Gelin, birlikte öğrenelim...