Dünyanın Seçilmiş Çocukları! İşte Karşınızda En Nadir Doğum Günleri
Dünyanın Seçilmiş Çocukları! İşte Karşınızda En Nadir Doğum Günleri
Dünya üzerindeki 8 milyar insan arasında bazıları daha özel! Çünkü onlar dünyanın en nadir görülen doğum tarihine sahip. Bakalım, siz de onlardan biri misiniz? Yoksa bizim gibi sıradan mı?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatınızın en önemli günü, yani hayatın başlangıcı 'doğum gününüzü' dünyada kaç insanla paylaştığınızı hiç düşündünüz mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en nadir gürülen doğum tarihi, sizin de tahmin edeceğiniz gibi 4 yılda bir yaşanan artık gün: 29 Şubat!
En Nadir Görülen Doğum Günü Tarihleri
En yaygın görülen doğum tarihileri ise resmen Eylül ayında toplanmış! Listenin ilk 10'unda 9 tane Eylül günü yer alıyor.
En Yaygın Görülen Doğum Günü Tarihleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın