Paris 2024 Olimpiyatları'nın Tartışmalı Açılışı 10 Yıllık Oyuna Yaradı!

Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez görkemli açılış töreni bir stadyumda değil, şehrin neredeyse tamamının set olarak kullanıldığı bir düzende gerçekleşti. Hem bu tercih, hem de sahnelenen gösteriler sebebiyle Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreni epey tartışıldı.