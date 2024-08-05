Paris 2024 Olimpiyatları'nın Tartışmalı Açılışı 10 Yıllık Oyuna Yaradı!
Paris 2024 Olimpiyatları'nın Tartışmalı Açılışı 10 Yıllık Oyuna Yaradı!
Tüm dünyanın kalbi şu anda sporcularıyla birlikte Olimpiyat Oyunları'nda atarken Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni ise bir oyunu beklenmedik biçimde yeniden ayağa kaldırdı desek yeridir.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni alıştığımız tüm Olimpiyat açılışlarından çok farklıydı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninin en dikkat çeken yönlerinden biri ise gizemli meşale taşıyıcısıydı.
Meşale taşıyıcının çatıların üstünde gezmesi, kılık kıyafeti, gizemli halleri ve akrobatik hareketleri Paris arka planı ile birleşince tüm dünyadaki oyuncuların aklına tek bir şey geldi; Assassin's Creed Unity!
Paris Olimpiyatları'nın Assassin's Creed esintili açılış töreni çıkışının üzerinden 10 yıl geçmiş Assassin's Creed Unity'nin satışlarını yeniden patlattı.
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