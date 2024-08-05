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Paris 2024 Olimpiyatları'nın Tartışmalı Açılışı 10 Yıllık Oyuna Yaradı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nın Tartışmalı Açılışı 10 Yıllık Oyuna Yaradı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 15:50

Tüm dünyanın kalbi şu anda sporcularıyla birlikte Olimpiyat Oyunları'nda atarken Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni ise bir oyunu beklenmedik biçimde yeniden ayağa kaldırdı desek yeridir.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni alıştığımız tüm Olimpiyat açılışlarından çok farklıydı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni alıştığımız tüm Olimpiyat açılışlarından çok farklıydı.

Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez görkemli açılış töreni bir stadyumda değil, şehrin neredeyse tamamının set olarak kullanıldığı bir düzende gerçekleşti. Hem bu tercih, hem de sahnelenen gösteriler sebebiyle Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreni epey tartışıldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninin en dikkat çeken yönlerinden biri ise gizemli meşale taşıyıcısıydı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninin en dikkat çeken yönlerinden biri ise gizemli meşale taşıyıcısıydı.

Meşale taşıyıcının çatıların üstünde gezmesi, kılık kıyafeti, gizemli halleri ve akrobatik hareketleri Paris arka planı ile birleşince tüm dünyadaki oyuncuların aklına tek bir şey geldi; Assassin's Creed Unity!

Meşale taşıyıcının çatıların üstünde gezmesi, kılık kıyafeti, gizemli halleri ve akrobatik hareketleri Paris arka planı ile birleşince tüm dünyadaki oyuncuların aklına tek bir şey geldi; Assassin's Creed Unity!

Bizleri Fransız Devrimi rüzgarlarının estiği dönemin Paris sokaklarına ışığa hizmet eden bir suikastçı olarak götüren Assassin's Creed Unity 2014 yılında karşımıza çıkmıştı.

Paris Olimpiyatları'nın Assassin's Creed esintili açılış töreni çıkışının üzerinden 10 yıl geçmiş Assassin's Creed Unity'nin satışlarını yeniden patlattı.

Paris Olimpiyatları'nın Assassin's Creed esintili açılış töreni çıkışının üzerinden 10 yıl geçmiş Assassin's Creed Unity'nin satışlarını yeniden patlattı.

SteamDB verilerine göre Assassin's Creed Unity'nin oyuncu sayısı oyunların açılış tarihi olan 26 Temmuz'dan bu yana yeniden yükselişe geçti. Günlük 800'den biraz fazla oyuncuya sahip olan oyun açılış töreniyle birlikte sayıyı 2.600'ün üzerine taşımayı başardı.

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