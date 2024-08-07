IShowSpeed Çok Konuşulan Son Videosu Yüzünden YouTube'dan Banlandı
IShowSpeed Çok Konuşulan Son Videosu Yüzünden YouTube'dan Banlandı
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İnternet aleminin en popüler yayıncılarından IShowSpeed son yayını esnasında iki spor arabanın üstünden atlayarak herkesin yüreğini ağzına getirmişti.
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Ancak IShowSpeed'in başı herkesin yüreğini ağzına getiren bu video yüzünden dertte!
YouTube banının ardından IShowSpeed bir video ile hayranlarına durumu anlattı.
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