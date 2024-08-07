IShowSpeed Çok Konuşulan Son Videosu Yüzünden YouTube'dan Banlandı

IShowSpeed'in kanal yetkililerinden biri kanal panosundan paylaştığı bir ekran görüntüsü ile ünlü yayıncının YouTube tarafından banlandığını duyurdu. Sebep ise Speed'in YouTube Topluluk Kurallarını ihlal etmesi. Öyle ki söz konusu video da Speed'in hesabından kaldırılmış vaziyette.