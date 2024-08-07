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IShowSpeed Çok Konuşulan Son Videosu Yüzünden YouTube'dan Banlandı

IShowSpeed Çok Konuşulan Son Videosu Yüzünden YouTube'dan Banlandı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 11:26

Son videosunda iki süper lüks spor arabanın üzerinden hiçbir özel ekipman olmaksızın atlayan IShowSpeed bu eyleminin ardından YouTube tarafından banlandı.

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İnternet aleminin en popüler yayıncılarından IShowSpeed son yayını esnasında iki spor arabanın üstünden atlayarak herkesin yüreğini ağzına getirmişti.

İnternet aleminin en popüler yayıncılarından IShowSpeed son yayını esnasında iki spor arabanın üstünden atlayarak herkesin yüreğini ağzına getirmişti.

YouTube'da 27,7 milyon aboneye sahip olan Speed tek bir spor arabanın üzerinden atladığı ilk videosuna gelen 'fake' yorumlarının ardından iki arabayı birden karşısına aldığı içeriğinin farklı açılardan çekilmiş versiyonlarını da yayınlayarak olayın gerçekliğini kanıtlamıştı.

Ancak IShowSpeed'in başı herkesin yüreğini ağzına getiren bu video yüzünden dertte!

Ancak IShowSpeed'in başı herkesin yüreğini ağzına getiren bu video yüzünden dertte!
twitter.com

IShowSpeed'in kanal yetkililerinden biri kanal panosundan paylaştığı bir ekran görüntüsü ile ünlü yayıncının YouTube tarafından banlandığını duyurdu. Sebep ise Speed'in YouTube Topluluk Kurallarını ihlal etmesi. Öyle ki söz konusu video da Speed'in hesabından kaldırılmış vaziyette.

YouTube banının ardından IShowSpeed bir video ile hayranlarına durumu anlattı.

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