FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Çıkış Tarihi Belli Oldu
FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Çıkış Tarihi Belli Oldu
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İlk duyurusundan beri oyuncular tarafından merakla beklenen UFL uzunca bir süredir radarımızda.
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Merakla beklediğimiz UFL için çıkış tarihi de nihayet belli oldu.
Çıkışına artık gün saymaya başladığımız UFL'de Türkçe dil desteği ve spiker de olacak.
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E UFL çıktı ki zaten oynuom ben