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FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

FC 25'e Rakip Ücretsiz Futbol Oyunu UFL'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 17:28

Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve yatırımcıları arasında Ronaldo'nun da bulunduğu ücretsiz futbol oyunu UFL için çıkış tarihi nihayet belli oldu.

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İlk duyurusundan beri oyuncular tarafından merakla beklenen UFL uzunca bir süredir radarımızda.

İlk duyurusundan beri oyuncular tarafından merakla beklenen UFL uzunca bir süredir radarımızda.

Oyuncuların karşısına ilk kez 2021 yılındaki duyurusuyla çıkan UFL hem göz alıcı görselliği, hem de tamamen ücretsiz olacağı haberiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Merakla beklediğimiz UFL için çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

Merakla beklediğimiz UFL için çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

EA Sports FC 25'e rakip olması beklenen ve nasıl bir deneyim sunacağı merak konusu olan UFL 12 Eylül tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S'te oyuncularla buluşacak.

Çıkışına artık gün saymaya başladığımız UFL'de Türkçe dil desteği ve spiker de olacak.

Çıkışına artık gün saymaya başladığımız UFL'de Türkçe dil desteği ve spiker de olacak.

Beşiktaş ile imzaladığı resmi işbirliği anlaşmasının yanında UFL maçlara daha da heyecan katacak Türkçe spiker ve Türkçe dil desteğini de oyunculara sunacak.

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BLC

E UFL çıktı ki zaten oynuom ben