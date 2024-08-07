Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Herkes Ücretsiz Oyunlarda!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Herkes Ücretsiz Oyunlarda!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. Bu hafta global listede ücretsiz oyunların ezici üstünlüğünü görüyoruz.
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1. Counter-Strike 2 bu hafta da lider.
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2. Black Myth: Wukong daha çıkmadan zirveye çok yakın.
3. Apex Legends da haftanın yükselişteki oyunlarından.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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