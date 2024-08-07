Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Herkes Ücretsiz Oyunlarda!

Çin merkezli oyun stüdyosu Game Science tarafından geliştirilen ve efsanelere konu olan maymun kralın hikayesini bu zamana dek gördüğümüz kadarıyla akıcı bir aksiyon ve etkileyici bir atmosferle buluşturacak Black Myth: Wukong 60 dolarlık ön sipariş fiyatıyla haftanın çok satanları arasında.