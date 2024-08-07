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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Herkes Ücretsiz Oyunlarda!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Herkes Ücretsiz Oyunlarda!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 10:58

Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. Bu hafta global listede ücretsiz oyunların ezici üstünlüğünü görüyoruz.

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1. Counter-Strike 2 bu hafta da lider.

1. Counter-Strike 2 bu hafta da lider.

Listenin en üst sırasında oturmasına artık alışık olduğumuz Counter-Strike 2 bu hafta da yerini kimselere bırakmadı. Önümüzde çıkışını merakla beklediğimiz oyunlar varken taht gelecek haftalarda tekrar sarsılabilir.

2. Black Myth: Wukong daha çıkmadan zirveye çok yakın.

2. Black Myth: Wukong daha çıkmadan zirveye çok yakın.

Çin merkezli oyun stüdyosu Game Science tarafından geliştirilen ve efsanelere konu olan maymun kralın hikayesini bu zamana dek gördüğümüz kadarıyla akıcı bir aksiyon ve etkileyici bir atmosferle buluşturacak Black Myth: Wukong 60 dolarlık ön sipariş fiyatıyla haftanın çok satanları arasında.

3. Apex Legends da haftanın yükselişteki oyunlarından.

3. Apex Legends da haftanın yükselişteki oyunlarından.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen, hızlı oynanışı ve farklı yapısıyla rakipleri arasından sıyrılan Apex Legends bu hafta da Steam'in en popüler oyunlarından. Geçtiğimiz haftaya göre beş sıra birden yükselen oynaması ücretsiz battle royale bu hafta türün bayrağını taşıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • The First Descendant

  • PUBG: Battlegrounds

  • Dota 2

  • Destiny

  • Elden Ring

  • Dead by Daylight

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