Bakanlık İsim İsim İfşa Etti: Ünlü Firmaların İçli Köfte ve Kavurmasında Skandal
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Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın titiz denetimleri sonucunda bir kez daha deşifre edildi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 18 Haziran tarihi itibarıyla yenileri eklendi. tereyağından yoğurda, kaşar peynirinden sucuğa, zeytinyağından bala kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapanların ismini tek tek ifşa etti.
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İçli köfte ve kavurmada skandal.
Taklit ve tağşiş yapan firmalar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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