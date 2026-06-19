Bakanlık İsim İsim İfşa Etti: Ünlü Firmaların İçli Köfte ve Kavurmasında Skandal

Açıklanan listenin en dikkat çeken ve tepki toplayan kısmı ise yine tek tırnaklı hayvan (at ve eşek) eti kullanımı oldu.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan 'Löp Löp Gıda' isimli işletmenin piyasaya sürdüğü içli köftelerin içinde at ve eşek eti yer aldığı laboratuvar sonuçlarıyla belgelendi. Benzer bir diğer skandal ise Mersin’den geldi. Mersin’in Toroslar ilçesinde toplu yemek hizmeti veren 'Öz Şamedan' adlı catering firmasının hazırladığı kavurmalarda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.