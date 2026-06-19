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Bakanlık İsim İsim İfşa Etti: Ünlü Firmaların İçli Köfte ve Kavurmasında Skandal

Bakanlık İsim İsim İfşa Etti: Ünlü Firmaların İçli Köfte ve Kavurmasında Skandal

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 14:17
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Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın titiz denetimleri sonucunda bir kez daha deşifre edildi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 18 Haziran tarihi itibarıyla yenileri eklendi.  tereyağından yoğurda, kaşar peynirinden sucuğa, zeytinyağından bala kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapanların ismini tek tek ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapanların ismini tek tek ifşa etti.

Bakanlığın yaptığı laboratuvar incelemelerinin ardından, günlük hayatta sıkça tüketilen pek çok temel gıda maddesinde hile yapıldığı kanıtlandı. Kamuoyuyla paylaşılan son veriler, sofralarımıza kadar gelen bazı ürünlerdeki tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.  Özellikle köfte, Adana kebap, kıyma ve kavurma gibi et ürünlerinde ortaya çıkan usulsüzlükler tüketicileri dehşete düşürdü. Ayran ve çeşitli baharat türlerinde de standart dışı uygulamalar tespit edilerek ilgili markalar ve işletmeler tek tek kamuoyuna ilan edildi.

İçli köfte ve kavurmada skandal.

İçli köfte ve kavurmada skandal.

Açıklanan listenin en dikkat çeken ve tepki toplayan kısmı ise yine tek tırnaklı hayvan (at ve eşek) eti kullanımı oldu.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan 'Löp Löp Gıda' isimli işletmenin piyasaya sürdüğü içli köftelerin içinde at ve eşek eti yer aldığı laboratuvar sonuçlarıyla belgelendi. Benzer bir diğer skandal ise Mersin’den geldi. Mersin’in Toroslar ilçesinde toplu yemek hizmeti veren 'Öz Şamedan' adlı catering firmasının hazırladığı kavurmalarda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Taklit ve tağşiş yapan firmalar👇🏻

Taklit ve tağşiş yapan firmalar👇🏻

> Firma Adı: Bozcan Gıda Temizlik Hayvancılık Yem Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi-koç Süt Ve Süt Ürünleri

Marka: Bilal Koç Süt Ve Süt Ürünleri

Ürün Adı: Tuzlu Tereyağı

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

> Firma Adı: Yoğurtçu İdris-murat Usturumcalı

Marka: Yoğurtçu İdris

Ürün Adı: Tam Yağlı Kaymaklı Yoğurt 500 G

Uygunsuzluk: Koyun Sütü Tespit Edilmemesi

> Firma Adı: Eşme Yem Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.

Marka: Çamoluk

Ürün Adı: Kaşar Peynir

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

> Firma Adı: Servin Sena Eslik-cankurt Et Ve Et Mamulleri Ticareti

Marka: Mandıra Şefi

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı: Yakupağa Et Ve Et Ürünleri Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Pazarlama İthalat İhr.tic.ve San.ltd.şti.

Marka: Yakupağa Sucukları

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

> Firma Adı: Gökhan Kayar Et Ve Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Marka: Gökhan Kayar

Ürün Adı: Kasap Kangal Dana Sucuk

Uygunsuzluk: Sakatat (kalp) Tespiti

👇🏻

👇🏻

>Firma Adı: Ratu Burger-ramiz Serhat Öztürk

Ürün Adı: Hamburger Köfte

Uygunsuzluk: Soya Tespiti

>Firma Adı: İnciraltı Kebap Evi-mehmet Tekdal

Ürün Adı: Adana Kebap (çiğ)

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı: 07 Emir Et-zehra Söyüçen

Ürün Adı: Dana Kıyma (çiğ)

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı:  Kardeşler Kebap Salonu Yeni-yusuf Kaya

Ürün Adı: Adana Kebap (çiğ)

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı: Ciğerci Cano-ibrahim Önder

Ürün Adı: Çiğ Adana Kebabı (dana+kuzu Eti)

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı: M Gold Et Ürünleri Gıda Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi-m.ceylanlar Kasabı

Ürün Adı: Çiğ Dana Kıyma

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı: Dürümcü İzzet-.mithat Demir

Ürün Adı: Adana Kebap

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı: Sezginler Ocakbaşı-beşir Sezgin

Ürün Adı: Dana Ve Kuzu Etli Adana Kebap (çiğ)

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

>Firma Adı: Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Marka: Zeytinovam Ayvalık Serisi

Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı

Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

>Firma Adı: Çobanoğlu Gıda-Özal Çoban

Marka: Nur Ceylan Erzincan

Ürün Adı: Çiçek Balı

Uygunsuzluk: Taklit Veya Tağşiş Tespiti

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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