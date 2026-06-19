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Dünyaca Ünlü İmza Platformu Change.org’a Türkiye'de Erişim Engeli

Dünyaca Ünlü İmza Platformu Change.org’a Türkiye'de Erişim Engeli

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 13:32
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Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan, toplumsal olaylardan çevre sorunlarına kadar pek çok konuda dijital imza kampanyaları başlatılmasına olanak tanıyan küresel platform Change.org erişime engellendi. Kullanıcıların hak arama, ses duyurma ve kitlesel destek toplama amacıyla sıklıkla ziyaret ettiği web sitesine Türkiye'den giriş yapılamayacak.

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change.org Türkiye'de erişime engellendi.

change.org Türkiye'de erişime engellendi.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan, toplumsal olaylardan çevre sorunlarına kadar pek çok konuda dijital imza kampanyaları başlatılmasına olanak tanıyan küresel platform Change.org erişime kapatıldı. Kullanıcıların hak arama, ses duyurma ve kitlesel destek toplama amacıyla sıklıkla ziyaret ettiği web sitesine Türkiye'den giriş yapılamıyor.

X'te 'EngelliWeb' isimli hesabın duyurusuna göre Change.org’a yönelik erişim engeli kararı Manisa'dan geldi. Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, 17 Haziran 2026 tarihinde resmiyet kazandı. 2026/337 sayılı karar doğrultusunda platformun ana alan adı ve ilişkili bağlantıları BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından engellendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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