Dünyaca Ünlü İmza Platformu Change.org’a Türkiye'de Erişim Engeli

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan, toplumsal olaylardan çevre sorunlarına kadar pek çok konuda dijital imza kampanyaları başlatılmasına olanak tanıyan küresel platform Change.org erişime kapatıldı. Kullanıcıların hak arama, ses duyurma ve kitlesel destek toplama amacıyla sıklıkla ziyaret ettiği web sitesine Türkiye'den giriş yapılamıyor.

X'te 'EngelliWeb' isimli hesabın duyurusuna göre Change.org’a yönelik erişim engeli kararı Manisa'dan geldi. Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, 17 Haziran 2026 tarihinde resmiyet kazandı. 2026/337 sayılı karar doğrultusunda platformun ana alan adı ve ilişkili bağlantıları BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından engellendi.