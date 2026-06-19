Dünyaca Ünlü İmza Platformu Change.org’a Türkiye'de Erişim Engeli
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Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan, toplumsal olaylardan çevre sorunlarına kadar pek çok konuda dijital imza kampanyaları başlatılmasına olanak tanıyan küresel platform Change.org erişime engellendi. Kullanıcıların hak arama, ses duyurma ve kitlesel destek toplama amacıyla sıklıkla ziyaret ettiği web sitesine Türkiye'den giriş yapılamayacak.
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change.org Türkiye'de erişime engellendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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