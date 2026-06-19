Ece İrtem'in Ölümünde Flaş Gelişme: Maymun Isırığı Şüphesi!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, savcılığa resmi bir dilekçe sundu. Dilekçede, oyuncunun kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun tarafından ısırılmış olabileceğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Avukat Gökkoyun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'15.06.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.'

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, oyuncunun ölümüne ilişkin soru işaretlerini de artırdı.

Avukat Uğur Gökkoyun açıklamasının devamında uzman görüşlerine başvurduklarını belirtti.

Gökkoyun, maymun ısırıklarının bazı durumlarda ciddi enfeksiyonlara ve sepsis olarak bilinen kan zehirlenmesine yol açabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.'