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Ece İrtem'in Ölümünde Flaş Gelişme: Maymun Isırığı Şüphesi!

Ece İrtem'in Ölümünde Flaş Gelişme: Maymun Isırığı Şüphesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 14:30
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ölüm nedenine ilişkin yürütülen süreçte dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun savcılığa başvurarak oyuncunun kısa süre önce yaptığı Tayland seyahatinde maymun tarafından ısırılmış olabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
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Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirmişti.

Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirmişti.

İlk açıklamalarda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilmiş, kesin sonucun ise adli tıp incelemesinin ardından netleşeceği ifade edilmişti.

Genç oyuncunun vefatından yalnızca bir gün önce 35. yaş gününü kutlamış olması ise sevenlerini derinden sarsmıştı. Ölümünden saatler önce annesiyle birlikte görüntülenen İrtem'in ani kaybı, sanat camiasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Özellikle Kızılcık Şerbeti başta olmak üzere rol aldığı projelerdeki arkadaşları ve yakın dostları peş peşe taziye mesajları paylaşırken, oyuncunun cenazesi memleketi Kuşadası'nda toprağa verilmişti.

Oyuncunun vefatının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Oyuncunun vefatının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, savcılığa resmi bir dilekçe sundu. Dilekçede, oyuncunun kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun tarafından ısırılmış olabileceğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Avukat Gökkoyun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'15.06.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.'

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, oyuncunun ölümüne ilişkin soru işaretlerini de artırdı.

Avukat Uğur Gökkoyun açıklamasının devamında uzman görüşlerine başvurduklarını belirtti.

Gökkoyun, maymun ısırıklarının bazı durumlarda ciddi enfeksiyonlara ve sepsis olarak bilinen kan zehirlenmesine yol açabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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