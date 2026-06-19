Ece İrtem'in Ölümünde Flaş Gelişme: Maymun Isırığı Şüphesi!
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ölüm nedenine ilişkin yürütülen süreçte dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun savcılığa başvurarak oyuncunun kısa süre önce yaptığı Tayland seyahatinde maymun tarafından ısırılmış olabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirmişti.
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Oyuncunun vefatının ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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