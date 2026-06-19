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Ece İrtem'in Yıllar Önceki Sözleri Yürek Burktu: "Ben Yılmam, Hayat Yılar!"

Ece İrtem'in Yıllar Önceki Sözleri Yürek Burktu: "Ben Yılmam, Hayat Yılar!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 13:17
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, geride bıraktığı röportajlar ve açıklamalar da yeniden gündeme gelmeye başladı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen genç oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği sözler ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Hayata karşı duruşunu anlatırken söylediği 'Ben yılmam, hayat yılar' cümlesi, sevenlerinin yüreğini bir kez daha sızlattı.

Kaynak: Aslı Şafak'la İşin Aslı

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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Henüz 35 yaşında hayata veda eden oyuncunun vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. İlk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanırken, kesin sonucun adli tıp incelemesinin ardından netleşeceği belirtildi.

Olay sırasında annesi Nuriye İrtem'in de evde bulunduğu öğrenilirken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sevenlerini daha da kahretti. Görüntülerde Ece İrtem'in ölümünden yalnızca saatler önce annesiyle birlikte eve döndüğü ve son derece normal göründüğü dikkat çekti.

Ancak belki de en acı detay, oyuncunun vefatından yalnızca bir gün önce 35. yaş gününü kutlamış olmasıydı. Doğum günü mesajlarına teşekkür eden Ece İrtem'in ertesi gün gelen ölüm haberi sevenlerini derinden sarstı.

Ece İrtem'in vefatının ardından sosyal medyada oyuncunun geçmiş yıllarda verdiği röportajlardan kesitler paylaşılmaya başlandı.

Özellikle 'Hayat sizi yıldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt kısa sürede viral oldu.

Ünlü oyuncu o röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Doğarken bile yılmadım. Ben çok geç doğmuşum. 10 aylık ve 5.5 kilo doğmuşum. Doktor beni elinden kaydırmış, kafamdan yakalamış. Kızınca doktorun baş parmağının izi hala alnımda çıkıyor. Ben yılmam, hayat yılar.'

Hayata karşı mücadeleci tavrını esprili bir dille anlattığı bu sözler, ölüm haberinin ardından çok daha farklı bir anlam kazandı. Binlerce kullanıcı röportaj görüntüsünü paylaşırken, oyuncunun yaşama bağlılığına ve güçlü karakterine dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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