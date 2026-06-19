Ece İrtem'in Yıllar Önceki Sözleri Yürek Burktu: "Ben Yılmam, Hayat Yılar!"

Özellikle 'Hayat sizi yıldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt kısa sürede viral oldu.

Ünlü oyuncu o röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Doğarken bile yılmadım. Ben çok geç doğmuşum. 10 aylık ve 5.5 kilo doğmuşum. Doktor beni elinden kaydırmış, kafamdan yakalamış. Kızınca doktorun baş parmağının izi hala alnımda çıkıyor. Ben yılmam, hayat yılar.'

Hayata karşı mücadeleci tavrını esprili bir dille anlattığı bu sözler, ölüm haberinin ardından çok daha farklı bir anlam kazandı. Binlerce kullanıcı röportaj görüntüsünü paylaşırken, oyuncunun yaşama bağlılığına ve güçlü karakterine dikkat çekti.