Ece İrtem'in Yıllar Önceki Sözleri Yürek Burktu: "Ben Yılmam, Hayat Yılar!"
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, geride bıraktığı röportajlar ve açıklamalar da yeniden gündeme gelmeye başladı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen genç oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği sözler ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Hayata karşı duruşunu anlatırken söylediği 'Ben yılmam, hayat yılar' cümlesi, sevenlerinin yüreğini bir kez daha sızlattı.
Kaynak: Aslı Şafak'la İşin Aslı
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ece İrtem, 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Ece İrtem'in vefatının ardından sosyal medyada oyuncunun geçmiş yıllarda verdiği röportajlardan kesitler paylaşılmaya başlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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