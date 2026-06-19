Sessiz Sedasız Nişanlandı! Gökhan Özen İkinci Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor
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2000'li yıllara damga vuran hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökhan Özen, bu kez müzik kariyeriyle değil özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, sevgilisi Naz Canbaz ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyuran Özen'in sürpriz paylaşımı kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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2000'li yılların başında Türk pop müziğine damga vuran isimlerden biri olan Gökhan Özen, güçlü sesi, romantik şarkıları ve kendi müziğini üreten sanatçı kimliğiyle uzun yıllardır müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor.
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Gökhan Özen, 19 Haziran 2026 tarihinde yaptığı paylaşımla sevgilisi Naz Canbaz'a evlilik teklif ettiğini ve çiftin resmen nişanlandığını duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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