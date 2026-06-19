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Sessiz Sedasız Nişanlandı! Gökhan Özen İkinci Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor

Sessiz Sedasız Nişanlandı! Gökhan Özen İkinci Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 11:04
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2000'li yıllara damga vuran hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökhan Özen, bu kez müzik kariyeriyle değil özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. Yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, sevgilisi Naz Canbaz ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyuran Özen'in sürpriz paylaşımı kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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2000'li yılların başında Türk pop müziğine damga vuran isimlerden biri olan Gökhan Özen, güçlü sesi, romantik şarkıları ve kendi müziğini üreten sanatçı kimliğiyle uzun yıllardır müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor.

2000'li yılların başında Türk pop müziğine damga vuran isimlerden biri olan Gökhan Özen, güçlü sesi, romantik şarkıları ve kendi müziğini üreten sanatçı kimliğiyle uzun yıllardır müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Gökhan Özen, 2000 yılında yayımladığı 'Özelsin' albümüyle dikkat çekti. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl çıkış, peş peşe gelen hit şarkılarıyla oldu. Özellikle 'Aramazsan Arama', 'Duman Gözlüm', 'Civciv', 'Budala', 'Ne Farkeder' ve 'Korkak' gibi şarkılar uzun yıllar boyunca radyolarda ve müzik listelerinde zirvede kaldı.

Sanatçıyı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise şarkılarının büyük bölümünün söz, müzik ve düzenlemesini kendisinin yapmasıydı. Hem yorumcu hem de besteci kimliğiyle öne çıkan Gökhan Özen, 2000'li yılların en başarılı erkek pop sanatçıları arasında gösterildi.

Gökhan Özen, 2010 yılında iş insanı ve siyasetçi Selen Sevigen ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi.

Uzun yıllar magazin gündeminin yakından takip ettiği çift, 2016 yılında yollarını ayırdı. Boşanma süreci zaman zaman kamuoyuna da yansıyan açıklamalar ve hukuki süreçlerle gündeme geldi. Ayrılığın ardından Gökhan Özen bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı tercih etti ve gözlerden uzak bir hayat sürdürdü.

Uzun süre özel hayatını kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcının bir süredir Naz Canbaz ile birlikte olduğu biliniyordu. İlişkilerini genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Gökhan Özen, 19 Haziran 2026 tarihinde yaptığı paylaşımla sevgilisi Naz Canbaz'a evlilik teklif ettiğini ve çiftin resmen nişanlandığını duyurdu.

Gökhan Özen, 19 Haziran 2026 tarihinde yaptığı paylaşımla sevgilisi Naz Canbaz'a evlilik teklif ettiğini ve çiftin resmen nişanlandığını duyurdu.

Ünlü şarkıcının paylaştığı tektaş yüzük fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçilerinden binlerce tebrik mesajı alan sanatçı, böylece yaklaşık 10 yıl sonra ikinci kez evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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