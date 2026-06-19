Sessiz Sedasız Nişanlandı! Gökhan Özen İkinci Kez Nikah Masasına Oturmaya Hazırlanıyor

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Gökhan Özen, 2000 yılında yayımladığı 'Özelsin' albümüyle dikkat çekti. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl çıkış, peş peşe gelen hit şarkılarıyla oldu. Özellikle 'Aramazsan Arama', 'Duman Gözlüm', 'Civciv', 'Budala', 'Ne Farkeder' ve 'Korkak' gibi şarkılar uzun yıllar boyunca radyolarda ve müzik listelerinde zirvede kaldı.

Sanatçıyı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise şarkılarının büyük bölümünün söz, müzik ve düzenlemesini kendisinin yapmasıydı. Hem yorumcu hem de besteci kimliğiyle öne çıkan Gökhan Özen, 2000'li yılların en başarılı erkek pop sanatçıları arasında gösterildi.

Gökhan Özen, 2010 yılında iş insanı ve siyasetçi Selen Sevigen ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi.

Uzun yıllar magazin gündeminin yakından takip ettiği çift, 2016 yılında yollarını ayırdı. Boşanma süreci zaman zaman kamuoyuna da yansıyan açıklamalar ve hukuki süreçlerle gündeme geldi. Ayrılığın ardından Gökhan Özen bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayı tercih etti ve gözlerden uzak bir hayat sürdürdü.

Uzun süre özel hayatını kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcının bir süredir Naz Canbaz ile birlikte olduğu biliniyordu. İlişkilerini genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.