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Burcuna Göre Sen Hangi Duygusun?

Burcuna Göre Sen Hangi Duygusun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 22:01
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Hepimizin içinde diğerlerinden daha baskın olan bir duygu vardır. Bazen kalbimizi hızlandıran bir tutku, bazen geçmişe götüren bir özlem, bazen de her şeyi geride bırakmamızı sağlayan huzur... Üstelik bu duygu, karakterimizin en gizli taraflarını da ortaya çıkarabilir.

Peki senin burcun hangi duyguyu temsil ediyor?

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Burcuna Göre Sen Hangi Duygusun?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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