Mela Bedel Sessizliğini Bozdu! Mustafa Sandal Saygı1 Gecesindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son günlerin en çok konuşulan müzik gündemlerinden biri, Saygı1 gecesinde yaşanan kısa ama etkisi büyük diyalog oldu. Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Mela Bedel ile Mustafa Sandal arasında geçen birkaç saniyelik konuşma sosyal medyada günlerce tartışıldı. Kimi izleyiciler yaşananları saygısızlık olarak yorumlarken, kimi kullanıcılar ise olayın gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu. Gelen eleştirilerin ardından Mela Bedel sessizliğini bozdu ve yaşananlara dair ilk kez detaylı açıklama yaptı.
Kaynak: Gece Muhabiri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda Türk pop ve rap müziğinde adından sıkça söz ettiren Mela Bedel, yalnızca sesiyle değil, üretkenliğiyle de öne çıkan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günler süren eleştirilerin ardından Mela Bedel de sessizliğini bozdu ve yaşananların perde arkasını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın