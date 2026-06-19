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Mela Bedel Sessizliğini Bozdu! Mustafa Sandal Saygı1 Gecesindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı

Mela Bedel Sessizliğini Bozdu! Mustafa Sandal Saygı1 Gecesindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2026 - 12:28
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Son günlerin en çok konuşulan müzik gündemlerinden biri, Saygı1 gecesinde yaşanan kısa ama etkisi büyük diyalog oldu. Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Mela Bedel ile Mustafa Sandal arasında geçen birkaç saniyelik konuşma sosyal medyada günlerce tartışıldı. Kimi izleyiciler yaşananları saygısızlık olarak yorumlarken, kimi kullanıcılar ise olayın gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu. Gelen eleştirilerin ardından Mela Bedel sessizliğini bozdu ve yaşananlara dair ilk kez detaylı açıklama yaptı.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Son yıllarda Türk pop ve rap müziğinde adından sıkça söz ettiren Mela Bedel, yalnızca sesiyle değil, üretkenliğiyle de öne çıkan isimlerden biri.

Son yıllarda Türk pop ve rap müziğinde adından sıkça söz ettiren Mela Bedel, yalnızca sesiyle değil, üretkenliğiyle de öne çıkan isimlerden biri.

Gerçek adı Ayfer İlker olan sanatçı, müzik yolculuğuna söz yazarlığıyla başladı.

Özellikle Çukur dizisi için hazırladığı çalışmalarla dikkat çeken Mela Bedel, daha sonra yayınladığı şarkılarla dijital platformlarda önemli bir dinleyici kitlesi yakaladı. 'Alayı Yalan' başta olmak üzere birçok şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç sanatçı, kariyeri boyunca kendi hikayesini kendi sözleriyle anlatmayı tercih etti.

Kendine has vokali, melankolik tınıları ve alternatif pop ile rap arasında kurduğu köprü sayesinde özellikle genç dinleyiciler arasında sadık bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı1 gecesinde sahneye çıkan Mela Bedel, sanatçının sevilen şarkılarından 'İki Tas Çorba'yı seslendirdi. Ancak performans sonrasında yaşanan kısa bir diyalog gecenin önüne geçti.

Mela Bedel'in, Mustafa Sandal'ın adını telaffuz ediş biçimiyle ilgili bir yanlış anlaşılma yaşadığını düşünerek mikrofonla yaptığı çıkış sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Özellikle sahnede oluşan birkaç saniyelik şaşkınlık hali, videoların milyonlarca kez izlenmesine neden oldu.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte bazı sosyal medya kullanıcıları genç şarkıcıyı eleştirirken, bazıları ise olayın samimi bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu. Tartışmalar öyle büyüdü ki gecede seslendirdiği performansın kendisi bile ikinci planda kaldı.

Olayın ardından Mustafa Sandal da devreye girerek ortada herhangi bir kırgınlık ya da saygısızlık olmadığını belirtti.

Günler süren eleştirilerin ardından Mela Bedel de sessizliğini bozdu ve yaşananların perde arkasını anlattı.

Aylar boyunca hazırlandıkları bir performansın ardından böyle bir gündemle anılmanın kendisini üzdüğünü ifade eden Bedel, Mustafa Sandal'a karşı herhangi bir saygısızlık yapma niyetinin olmadığını özellikle vurguladı.

Mela Bedel, Mustafa Sandal ile sonrasında görüştüklerini ve aralarında hiçbir problem bulunmadığını da açıkladı.

Sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilere ise oldukça net bir yanıt verdi. Yıllardır müzik ürettiğini ve emeğiyle bir kariyer inşa ettiğini hatırlatan sanatçı, 'Zaten yaptığım iş ortada, saygımı zaten yaptığım işi göstererek aslında göstermiş oldum. Ben sadece işimle konuşulmak istiyorum' sözleriyle gündeme son noktayı koydu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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