Mela Bedel Sessizliğini Bozdu! Mustafa Sandal Saygı1 Gecesindeki Olayın Perde Arkasını Anlattı

Gerçek adı Ayfer İlker olan sanatçı, müzik yolculuğuna söz yazarlığıyla başladı.

Özellikle Çukur dizisi için hazırladığı çalışmalarla dikkat çeken Mela Bedel, daha sonra yayınladığı şarkılarla dijital platformlarda önemli bir dinleyici kitlesi yakaladı. 'Alayı Yalan' başta olmak üzere birçok şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç sanatçı, kariyeri boyunca kendi hikayesini kendi sözleriyle anlatmayı tercih etti.

Kendine has vokali, melankolik tınıları ve alternatif pop ile rap arasında kurduğu köprü sayesinde özellikle genç dinleyiciler arasında sadık bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı.

Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı1 gecesinde sahneye çıkan Mela Bedel, sanatçının sevilen şarkılarından 'İki Tas Çorba'yı seslendirdi. Ancak performans sonrasında yaşanan kısa bir diyalog gecenin önüne geçti.

Mela Bedel'in, Mustafa Sandal'ın adını telaffuz ediş biçimiyle ilgili bir yanlış anlaşılma yaşadığını düşünerek mikrofonla yaptığı çıkış sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Özellikle sahnede oluşan birkaç saniyelik şaşkınlık hali, videoların milyonlarca kez izlenmesine neden oldu.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte bazı sosyal medya kullanıcıları genç şarkıcıyı eleştirirken, bazıları ise olayın samimi bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu. Tartışmalar öyle büyüdü ki gecede seslendirdiği performansın kendisi bile ikinci planda kaldı.

Olayın ardından Mustafa Sandal da devreye girerek ortada herhangi bir kırgınlık ya da saygısızlık olmadığını belirtti.