Sevdiğim Sensin Hayranlarının Bayılacağı 11 Yabancı Dizi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.04.2026 - 16:03 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 16:07

Sevdiğim Sensin'in büyüleyici enemies-to-lovers hikayesi, eğlenceli diyalogları ve aile müdahalelerinin yarattığı komik kaos, romantik komedi tutkunlarının kalbini fethetmeyi başardı. Bu dizinin sunduğu güçlü kadın karakter, karşıt kutuplardan gelen aşkın gelişimi ve feel-good atmosferi arayan izleyiciler için yabancı dizi dünyası da benzer hazinelerle dolu. Türk televizyonunun bu romantik komedi başyapıtının tadını çıkaranlar, bu 15 özel seçimde de aynı kalp hızlandıran duyguları ve gülümseten anları yaşayabilir. Aşkın en beklenmedik şekillerde filizlediği bu hikayeler, Sevdiğim Sensin hayranlarının ruhuyla mükemmel uyum sağlıyor.

Reklam

Emily in Paris, Netflix'in popüler romantik komedi dizisidir ve IMDB'de 6.8 puan almaktadır. Lily Collins'in başrolünde yer aldığı dizide, genç bir Amerikalı pazarlama uzmanının Paris'te yaşadığı kültürel şok ve romantik karışıklıklar anlatılıyor. Emily'nin Fransız iş arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmalar ve şehrin büyüleyici atmosferinde geçen aşk üçgenleri, her bölümde yeni sürprizler sunuyor. Dizide ayrıca Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu ve Ashley Park gibi yetenekli oyuncular yer alıyor. Sevdiğim Sensin hayranları Emily'nin başlangıçta çatışma yaşadığı Gabriel ile arasında gelişen kimyayı ve Paris'in romantik atmosferini çok sevecekler. The Guardian eleştirmeni Adrian Horton, 'Emily in Paris'in büyüleyici tarafı, klişeleri kucaklarken bile izleyiciyi eğlendirmeyi başarması' yorumunu yapmıştır.

Jane the Virgin (2014-2019), CW kanalında yayınlanan ve IMDB'de 7.8 puan alan ödüllü romantik komedi dizisidir. Gina Rodriguez'in muhteşem performansıyla canlandırdığı Jane'in, yanlışlıkla yapay döllenme sonucu hamile kalması ve hayatındaki üç erkeğin (Justin Baldoni, Brett Dier, Jaime Camil) yarattığı romantik karmaşa dizinin merkezinde yer alıyor. Dizi, Latin telenovela tarzını modern bir hikayeyle harmanlayarak aile değerleri, kariyer hedefleri ve aşkın farklı biçimlerini işliyor. Andrea Navedo ve Yael Grobglas gibi güçlü kadın oyuncular da hikayeye büyük katkı sağlıyor.

Jane'in güçlü karakteri, aile bağları ve komik durumların arasında seçim yapmaya çalışması Sevdiğim Sensin izleyicilerinin çok tanıdık geleceği bir tema. Entertainment Weekly eleştirmeni Kristen Baldwin, 'Jane the Virgin, romantik komedinin nasıl zeki ve duygusal olabileceğinin mükemmel örneği' demiştir.

Bridgerton, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olup IMDB'de 7.3 puan almaktadır. Nicola Coughlan, Jonathan Bailey ve Simone Ashley gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, 19. yüzyıl Londra'sında geçen Bridgerton ailesinin evlilik piyasasındaki maceralarını anlatıyor. Her sezon farklı bir kardeşin aşk hikayesine odaklanırken, sosyal sınıf farklılıkları, aile baskıları ve toplumsal beklentiler arasında gelişen tutkulu romanslar sunuyor. Dizi, Shonda Rhimes'ın prodüktörlüğünde modern bir bakış açısıyla dönem dramasını yeniden yorumluyor.

Karşıt karakterlerin arasında gelişen aşk ve aile müdahalelerinin yarattığı komik durumlar, Sevdiğim Sensin severlerin Bridgerton'da aradıkları her şeyi bulacağı anlamına geliyor. Variety eleştirmeni Caroline Framke, 'Bridgerton, romantik tension'ı mükemmelleştiren ve izleyiciyi ekrana yapıştıran bir dizi' değerlendirmesini yapmıştır.

Ted Lasso (2020-2023), Apple TV+'ın Emmy ödüllü dizisi olup IMDB'de 8.7 gibi yüksek bir puan almaktadır. Jason Sudeikis'in başrol ve yapımcılığını üstlendiği dizide, Amerikalı futbol koçu Ted'in İngiltere'ye gidip futbol takımını çalıştırmaya çalışması anlatılıyor. Hannah Waddingham, Brett Goldstein ve Juno Temple gibi güçlü oyuncularla desteklenen dizi, optimizm, ikinci şanslar ve insan ilişkilerinin iyileştirici gücü üzerine kurulu. Ted'in pozitif yaklaşımının etrafındaki herkesin hayatını nasıl değiştirdiği, mizah ve duyguyu mükemmel bir şekilde harmanlıyor.

Dizinin feel-good atmosferi, karakterler arası gelişen dostluklar ve romantik alt hikayeler Sevdiğim Sensin hayranlarının kalbine dokunacak. The New York Times eleştirmeni Mike Hale, 'Ted Lasso, günümüzde nadir bulunan gerçek iyimserlik ve umut veren bir hikaye sunuyor' yorumunu yapmıştır.

Schitt's Creek (2015-2020), Kanada yapımı bu Emmy ödüllü dizi IMDB'de 8.5 puan almaktadır. Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy ve Annie Murphy'nin yer aldığı dizi, zengin Rose ailesinin tüm mal varlığını kaybedip küçük bir kasabaya yerleşmek zorunda kalmasını anlatıyor. Ailenin yeni yaşamlarına uyum sağlama sürecinde yaşadığı komik durumlar, kasaba sakinleriyle kurdukları beklenmedik bağlar ve özellikle David ile Patrick arasında gelişen romantik hikaye dizinin güçlü yanları. Dizi, LGBTQ+ temsili konusunda da önemli katkılar sağlamış durumda.

Aile dinamikleri, karşıt karakterlerin arasında gelişen ilişkiler ve komik durumların yanında derin duygusal bağlar Sevdiğim Sensin izleyicilerini büyüleyecek. Rolling Stone eleştirmeni Alan Sepinwall, 'Schitt's Creek, komedi ve duygusal derinliği eşsiz bir şekilde harmanlayan nadir dizilerden biri' demiştir.

Reklam

The Mindy Project (2012-2017), Mindy Kaling'in yarattığı ve başrolünde yer aldığı dizi IMDB'de 7.4 puan almaktadır. Genç bir jinekolog olan Mindy'nin iş hayatı, aşk arayışları ve karmaşık ilişkilerini konu alan dizi, Chris Messina, Ed Weeks ve Ike Barinholtz gibi oyuncularla destekleniyor. Mindy'nin iş arkadaşı Danny ile arasında gelişen enemies-to-lovers hikayesi, eğlenceli diyaloglar ve New York'un renkli atmosferi dizinin temel unsurları. Kariyer odaklı güçlü bir kadın karakterin romantik komedideki serüveni izleyiciyi eğlendirirken düşündürüyor.

Güçlü kadın karakter, iş yerinde başlayan çatışmaların aşka dönüşmesi ve komik durumlar Sevdiğim Sensin hayranlarının tam aradığı hikaye. The Hollywood Reporter eleştirmeni Tim Goodman, 'The Mindy Project, romantik komedi türünün modern ve zeki bir yorumu' değerlendirmesini yapmıştır.

New Girl (2011-2018), FOX kanalının popüler sitcom'u olup IMDB'de 7.7 puan almaktadır. Zooey Deschanel'in canlandırdığı Jess'in üç erkek arkadaşıyla birlikte yaşaması ve bu durumun yarattığı komik kaoslar dizinin merkezinde yer alıyor. Jake Johnson, Max Greenfield, Lamorne Morris ve Hannah Simone gibi güçlü oyuncu kadrosu, dostluk, aşk ve yetişkin olmaya dair pek çok konuyu eğlenceli bir şekilde işliyor. Özellikle Jess ile Nick arasında gelişen yavaş yanma aşk hikayesi, dizinin en sevilen unsurlarından biri.

Ev arkadaşlığının yarattığı komik durumlar, arkadaşlıktan aşka geçiş ve eğlenceli karakter dinamikleri Sevdiğim Sensin severlerin çok hoşuna gidecek. USA Today eleştirmeni Robert Bianco, 'New Girl, samimi dostluklar ve romantik komedinin mükemmel karışımını sunuyor' yorumunu yapmıştır.

Younger (2015-2021), TV Land'in popüler dramedy dizisi olup IMDB'de 7.8 puan almaktadır. Sutton Foster'ın başrolünde yer aldığı dizide, 40 yaşındaki Liza'nın yaşını gizleyerek yayıncılık sektöründe yeniden kariyer yapma hikayesi anlatılıyor. Hilary Duff, Nico Tortorella ve Peter Hermann gibi oyuncularla desteklenen dizi, yaş, kariyer, aşk ve kimlik arayışı temalarını New York'un dinamik atmosferinde işliyor. Liza'nın genç Josh ile yaşlı Charles arasında kaldığı romantik üçgen, dizinin en çekici unsurlarından biri.

Güçlü kadın karakter, iş hayatındaki zorluklara karşı verilen mücadele ve karmaşık romantik ilişkiler Sevdiğim Sensin izleyicilerinin severek izleyeceği temalar. The Washington Post eleştirmeni Hank Stuever, 'Younger, yaşlanma korkuları ve modern kadının kimlik arayışını ustalıkla harmanlıyor' demiştir.

Gilmore Girls (2000-2007), WB ve CW kanallarında yayınlanan kült dizi IMDB'de 8.7 puan almaktadır. Lauren Graham ve Alexis Bledel'in canlandırdığı anne-kız ikili Lorelai ve Rory'nin hayatı, küçük kasaba Stars Hollow'un büyüleyici atmosferinde geçiyor. Scott Patterson, Milo Ventimiglia ve Jared Padalecki gibi oyuncuların da yer aldığı dizi, hızlı diyaloglar, pop kültür referansları ve karmaşık aile ilişkileri ile tanınıyor. Lorelai'nin Luke ile olan yavaş gelişen aşkı ve kasaba sakinlerinin eccentric karakterleri dizinin vazgeçilmez unsurları.

Hızlı ve zeki diyaloglar, kasaba dinamikleri ve romantik alt hikayeler Sevdiğim Sensin hayranlarının tam istediği atmosferi sunuyor. Time dergisi eleştirmeni James Poniewozik, 'Gilmore Girls, anne-kız ilişkisini ve küçük kasaba yaşamını eşsiz bir şekilde resmetmeyi başaran dizi' yorumunu yapmıştır.

Ugly Betty (2006-2010), ABC kanalının Emmy ödüllü dizisi olup IMDB'de 6.8 puan almaktadır. America Ferrera'nın başrolünde yer aldığı dizi, moda dergisi dünyasında çalışan sıradan Betty'nin karşılaş Ugly Betty tığı zorluklar ve iş yerindeki ilişkilerini anlatıyor. Eric Mabius, Vanessa Williams ve Michael Urie gibi güçlü oyuncularla desteklenen yapım, dış görünüş baskısı, iş hayatındaki zorluklara karşı mücadele ve beklenmedik dostlukları işliyor. Betty'nin Daniel ile olan profesyonel ilişkisi zamanla derin bir bağa dönüşürken, aile değerleri de dizinin önemli bir parçası.

İş yerindeki başlangıçtaki çatışmalar, güçlü kadın karakterin kendini ispatlama mücadelesi ve aile desteği Sevdiğim Sensin severlerin çok tanıdık geleceği temalar. The Los Angeles Times eleştirmeni Mary McNamara, 'Ugly Betty, içsel güzellik ve öz güven temasını hem eğlenceli hem de dokunaklı şekilde işliyor' değerlendirmesini yapmıştır.

Reklam

Never Have I Ever (2020-2023), Netflix'in gençlik dizisi olup IMDB'de 7.8 puan almaktadır. Maitreyi Ramakrishnan'ın canlandırdığı Hint asıllı Amerikalı lise öğrencisi Devi'nin, babasını kaybettikten sonraki hayatı ve romantik karışıkları anlatılıyor. Poorna Jagannathan, Darren Barnet ve Jaren Lewison gibi oyuncularla desteklenen dizi, kültürel kimlik, aile baskıları ve genç aşkların verdiği heyecanı işliyor. Mindy Kaling ve Lang Fisher'ın yaratıcılığında şekillenen yapım, çok kültürlü aile dinamiklerini ve ergenlik dönemi zorluklarını mizahla harmanlıyor.

Aile müdahalesi, genç aşkın verdiği heyecan ve kültürel farklılıkların yarattığı komik durumlar Sevdiğim Sensin izleyicilerinin tam beğenisine uygun. The Guardian eleştirmeni Adrian Horton, 'Never Have I Ever, çok kültürlü gençlerin kimlik arayışını samimi ve eğlenceli şekilde resmetmiş' yorumunu yapmıştır.

Reklam
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Reklam
