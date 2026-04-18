Uzak Şehir Hayranlarının Bayılacağı 15 Yabancı Dizi

Uzak Şehir Hayranlarının Bayılacağı 15 Yabancı Dizi

Esra Demirci - TV Editörü
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in göç hikayesi ve aile bağlarını konu alan dokunaklı anlatımı milyonları ekran başına kilitledi. Bu dizinin hayranları için yabancı dizi önerilerimiz, benzer temaları farklı coğrafyalarda anlatan yapımlardan oluşuyor. Sınıf çatışması, şehir-taşra karşıtlığı ve hayatta kalma mücadelesini merkeze alan bu diziler, Uzak Şehir'in yarattığı duygusal atmosferi farklı kültürlerde deneyimleme fırsatı sunuyor. Göçmenlik deneyimi ve toplumsal sınıf farklarının yarattığı gerilimleri ele alan bu yapımlar, evrensel hikayeleriyle güçlü bağ kurmayı başarıyor.

1. Shameless (2011-2021)

William H. Macy ve Emmy Rossum'un başrollerini paylaştığı bu dizi, Chicago'nun alt gelir seviyesindeki bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Altı çocuklu Gallagher ailesinin babası Frank'in alkol bağımlılığı nedeniyle büyük kızı Fiona'nın aileyi ayakta tutmaya çalışması, günlük hayatta karşılaştıkları ekonomik zorluklar ve mahalle dinamikleri dizinin temel konularını oluşturuyor.

Uzak Şehir hayranları bu dizide benzer aile bağlarını ve toplumsal sınıf mücadelesini bulacaklar. Rolling Stone eleştirmeni Alan Sepinwall, 'Shameless, yoksulluğu romantize etmeden gerçekçi bir şekilde ele alan ender yapımlardan biri' yorumunu yapmıştı.

2. This is Us (2016-2022)

Bu aile draması Mandy Moore, Milo Ventimiglia ve Sterling K. Brown'ın performanslarıyla öne çıkıyor. Üç kardeşin yaşamlarını geçmiş ve şimdiki zaman arasında gidip gelerek anlatan dizi, aile bağları, kayıp, evlat edinme ve kimlik arayışı temalarını derinlemesine işliyor. Farklı etnik kökenlere sahip karakterlerin hikayelerini harmanlayarak toplumsal konulara da değiniyor.

Uzak Şehir'deki aile dinamikleri ve karakterlerin geçmişlerinin bugünkü yaşamlarına etkileri bu dizide de güçlü şekilde hissediliyor. The New York Times eleştirmeni Mike Hale, 'This Is Us, aile kavramını yeniden tanımlayan duygusal bir deneyim sunuyor' değerlendirmesini yapmıştı.

3. The Chi (2018-2022)

Chicago'nun South Side bölgesindeki toplumsal sorunları ele alan bu drama Jason Mitchell, Jacob Latimore ve Yolonda Ross gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor. Şiddet, yoksulluk, eğitim sistemi sorunları ve genç neslin hayatta kalma mücadelesi dizinin ana temalarını oluşturuyor. Mahalle kültürü ve toplumsal dayanışma öğeleri güçlü şekilde işleniyor.

Uzak Şehir'in toplumsal sınıf çatışması temaları bu yapımda da kendine yer buluyor. The Guardian eleştirmeni Adrian Horton, 'The Chi, şehirli yaşamın zorluklarını insan odaklı yaklaşımla ele alan başarılı bir yapım' yorumunu yapmıştı.

4. Maid (2021)

Margaret Qualley'nin etkileyici performansıyla öne çıkan bu mini dizi, ev içi şiddetten kaçan genç bir annenin temizlikçi olarak çalışarak hayatını yeniden kurmaya çalışması anlatılıyor. Yoksulluk, çocuk bakımı, bürokrasi sorunları ve toplumsal önyargılarla mücadele dizinin güçlü yanlarını oluşturuyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan yapım, sosyal adaletsizlikleri çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Bu dizi Uzak Şehir'le benzer olarak bambaşka bir şehirde yeni bir başlangıç yapmanın zorluklarını ve aile kurma mücadelesini sunuyor. Variety eleştirmeni Caroline Framke, 'Maid, hayatta kalma instinktini ve anne sevgisini etkileyici şekilde harmanlıyor' değerlendirmesini yapmıştı.

5. On My Block (2018-2021)

Sierra Capri, Jason Genao ve Brett Gray'in başrollerinde yer aldığı yapım. Los Angeles'taki bir mahallede yaşayan dört arkadaşın lise yılları boyunca karşılaştıkları sorunlar, çete şiddeti, aile problemleri ve geleceğe dair kaygıları ele alınıyor. Latin kültürü ve göçmen aileler dizinin önemli unsurlarından.

Uzak Şehir'deki genç kuşağın geleneklere uyum sorunları ve toplumsal baskılar bu dizide de güçlü şekilde yansıtılıyor. Entertainment Weekly eleştirmeni Kristen Baldwin, 'On My Block, gençlik dramlarına taze bir soluk getiren samimi bir yapım' şeklinde yorumlamıştı.

6. Friday Night Lights (2006-2011)

Kyle Chandler ve Connie Britton'ın başrollerini paylaştığı bu drama, Teksas'ın küçük bir kasabasında lise futbol takımı etrafında örülen toplumsal hikayeleri anlatıyor. Ekonomik sıkıntılar, aile sorunları, genç gebelik ve eğitim sistemi konuları işlenirken, kasaba kültürü ve dayanışma ruhunun güçlü yansımaları görülüyor.

Bu yapım Uzak Şehir severlere küçük toplum dinamikleri ve sınıf farklılıklarının etkilerini sunuyor. The New Yorker eleştirmeni Nancy Franklin, 'Friday Night Lights, Amerikan toplumunun katmanlarını ustaca çözümleyen olgun bir drama' yorumunu yapmıştı.

7. Good Trouble (2019-2024)

Maia Mitchell ve Cierra Ramirez'in başrollerini paylaştığı bu dizi, The Fosters dizisinin spin-off'u olarak Los Angeles'a taşınan iki kız kardeşin yetişkinlik mücadelesini anlatıyor. İş hayatı, romantik ilişkiler, toplumsal adaletsizlik ve kimlik arayışı konuları derinlemesine işleniyor. Gentrification ve konut krizi gibi şehirsel problemler de dizinin gündeminde.

Uzak Şehir'in yeniliğe uyum sağlama ve sosyal adaletsizlik temaları bu yapımda da merkezi konumda. Los Angeles Times eleştirmeni Lorraine Ali, 'Good Trouble, genç yetişkinlik döneminin zorluklarını gerçekçi şekilde ele alıyor' değerlendirmesini yapmıştı.

8. Queen Sugar (2016-2022)

Rutina Wesley, Dawn-Lyen Gardner ve Kofi Siriboe'nin başrollerinde yer aldığı yapım. Louisiana'da şeker kamışı çiftliği işletmeye çalışan üç kardeşin hikayesi, ırksal adaletsizlik, ekonomik zorluklar ve aile mirası konuları etrafında şekilleniyor. Kırsal kesimle şehir yaşamı arasındaki köprüler ve göç temaları güçlü şekilde işleniyor.

Bu dizi Uzak Şehir hayranlarına aile bağları konusunda tanıdık duygular yaşatıyor. The Washington Post eleştirmeni Hank Stuever, 'Queen Sugar, aile dramasını sosyal adaletsizlik temasıyla başarıyla harmanlıyor' yorumunu yapmıştı.

9. Gentefied (2020-2021)

Karrie Martin, Joseph Julian Soria ve Carlos Santos'un başrollerinde yer aldığı bu komedi-drama, Los Angeles'taki Boyle Heights bölgesindeki Meksikalı-Amerikan bir ailenin gentrification süreciyle mücadelesini anlatıyor. Kültürel kimlik, göçmen deneyimi ve mahalle değişimi konuları mizah ve drama karışımıyla ele alınıyor.

Uzak Şehir'deki göç hikayesi ve kültürel kimlik arayışı bu yapımda da temel konular arasında. The Hollywood Reporter eleştirmeni Angie Han, 'Gentefied, göçmen deneyimini mizahla harmanlayan özgün bir yaklaşım sergiliyor' değerlendirmesini yapmıştı.

10. Orange Is the New Black (2013-2019)

Taylor Schilling ve Laura Prepon'un başrollerini paylaştığı bu drama, kadın hapishanesinde geçen hikayelerle sosyal adaletsizlik, sınıf farkları ve sistemik sorunları ele alıyor. Farklı etnik ve sosyoekonomik geçmişlerden gelen kadın karakterlerin hikayeleri, toplumsal önyargıları ve adaletsizlikleri gözler önüne seriyor.

Bu yapım Uzak Şehir severlere sistem eleştirisi ve sınıf çatışması konularında güçlü paralellikler sunuyor. Time dergisi eleştirmeni James Poniewozik, 'Orange Is the New Black, hapishane ortamını kullanarak Amerikan toplumunun sorunlarını deşifre ediyor' yorumunu yapmıştı.

11. Top Boy (2011-2013, 2019-2023)

İngiliz yapımı bu drama Ashley Walters ve Kane Robinson'ın başrollerinde yer aldığı yapım. Londra'nın Hackney bölgesindeki uyuşturucu ticareti etrafında örülen hikaye, yoksulluk, şiddet ve genç neslin yaşadığı zorlukları ele alıyor. Şehirsel sorunlar ve toplumsal dışlanmışlık temaları güçlü şekilde işleniyor.

Uzak Şehir'in toplumsal sınıf çatışması bu İngiliz yapımında da merkezi konumda. The Guardian eleştirmeni Brian Cox, 'Top Boy, şehirli yaşamın karanlık yüzünü gerçekçi şekilde yansıtıyor' değerlendirmesini yapmıştı.

12. Broadchurch (2013-2017)

David Tennant ve Olivia Colman'ın başrollerini paylaştığı bu İngiliz drama dizisi, küçük bir sahil kasabasında işlenen çocuk cinayeti etrafında örülen toplumsal hikayeleri anlatıyor. Toplumsal güven, sırlar ve küçük toplum dinamikleri dizinin güçlü yanlarını oluşturuyor. Sınıf farkları ve sosyal önyargılar da önemli temalar arasında.

Bu yapım Uzak Şehir hayranlarına toplumsal ilişkiler ve sınıf dinamikleri konusunda tanıdık atmosfer sunuyor. The Telegraph eleştirmeni Michael Hogan, 'Broadchurch, toplumsal travmanın bireysel etkileri konusunda derin bir analiz sunuyor' yorumunu yapmıştı.

13. Mare of Easttown (2021)

Kate Winslet'in Emmy ödüllü performansıyla öne çıkan bu mini dizi, Pennsylvania'nın küçük bir kasabasında polis memuru olan Mare'nin kişisel ve mesleki mücadelelerini anlatıyor. Toplumsal sınıf farkları, aile dramaları ve kasaba kültürü güçlü şekilde işleniyor.

Uzak Şehir'deki aile problemleri ve toplumsal baskılar bu yapımda da etkili şekilde yansıtılıyor. The New York Times eleştirmeni Mike Hale, 'Mare of Easttown, işçi sınıfı yaşamını otantik şekilde ele alan başarılı bir yapım' değerlendirmesini yapmıştı.

14. The Bear (2022-devam ediyor)

Chicago'da küçük bir sandviç dükkanını işletmeye çalışan genç şefin hikayesi, işçi sınıfı yaşamı, stres ve hayatta kalma mücadelesi temalarını ustaca harmanlıyor. Şehirsel yaşam zorlukları ve ekonomik baskılar dizinin güçlü unsurları.

Bu yapım Uzak Şehir severlere hayata tutunma çabalarını sunarken, benzer duygusal yoğunluk yaratıyor. The New Yorker eleştirmeni Naomi Fry, 'The Bear, çalışma hayatının stresini mizah ve drama karışımıyla mükemmel şekilde ele alıyor' yorumunu yapmıştı.

15. Pachinko (2022-2024)

Bu dizi, Koreli bir ailenin Japonya’ya göç süreciyle başlayan kuşaklar arası hikâyesini anlatıyor. Sadece bir göç hikâyesi değil; aynı zamanda kimlik, dışlanma, hayatta kalma ve aile onuru üzerine kurulmuş çok katmanlı bir anlatı.

Hikâye 1900’lerin başından modern döneme kadar uzanıyor ve her kuşakta aynı soru tekrar ediyor: “Bu hayatta tutunmak için neyi kaybetmeye razısın?” Uzak Şehir seyircisi, eşini kaybedip oğlu için Mardin'e giden Alya'nın bambaşka bir dünyaya göç etmesiyle benzerlik taşıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
