Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in Sevilen Filmi Yan Yana Bugün Netflix Kütüphanesine Geldi

Sinema salonlarında fırtınalar estiren ve izleyiciden tam not alan Yan Yana filmi, beyaz perdedeki yolculuğunu dijital dünyaya taşıyarak hayranlarını sevindirdi. Vizyona girdiği ilk günden itibaren gişede büyük bir başarı yakalayan yapım, artık evlerimizin konforunda izlenebilir hale geldi. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ve kendine has tarzıyla çok sevilen Feyyaz Yiğit’in yer aldığı bu özel çalışma, yayınlandığı platformun en çok beklenen içerikleri arasındaydı. Sinemaseverlerin uzun süredir merakla takip ettiği dijital yayın tarihi nihayet netleşti ve film kütüphanedeki yerini aldı.