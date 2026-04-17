Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in Sevilen Filmi Yan Yana Bugün Netflix Kütüphanesine Geldi

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in Sevilen Filmi Yan Yana Bugün Netflix Kütüphanesine Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.04.2026 - 15:22

Sinema salonlarında fırtınalar estiren ve izleyiciden tam not alan Yan Yana filmi, beyaz perdedeki yolculuğunu dijital dünyaya taşıyarak hayranlarını sevindirdi. Vizyona girdiği ilk günden itibaren gişede büyük bir başarı yakalayan yapım, artık evlerimizin konforunda izlenebilir hale geldi. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ve kendine has tarzıyla çok sevilen Feyyaz Yiğit’in yer aldığı bu özel çalışma, yayınlandığı platformun en çok beklenen içerikleri arasındaydı. Sinemaseverlerin uzun süredir merakla takip ettiği dijital yayın tarihi nihayet netleşti ve film kütüphanedeki yerini aldı.

Türkiye’nin en sevilen oyuncularını bir araya getiren Yan Yana, sinemalarda gördüğü yoğun ilginin ardından bugün resmi olarak Netflix platformuna giriş yaptı.

Türkiye’nin en sevilen oyuncularını bir araya getiren Yan Yana, sinemalarda gördüğü yoğun ilginin ardından bugün resmi olarak Netflix platformuna giriş yaptı.

Yamaç paraşütü kazasıyla hayatı değişen varlıklı bir iş insanı olan Refik karakterine hayat veren Haluk Bilginer, sergilediği performansla yine izleyiciyi büyülemeyi başarıyor. Onun hayata tutunmasını sağlayan nevi şahsına münhasır bakıcısı Ferruh rolünde ise Feyyaz Yiğit, karakterin samimiyetini ve komedi unsurlarını ustalıkla ekrana yansıtıyor.

Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, vizyon süresi boyunca salonları dolduran binlerce kişi tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı.

Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, vizyon süresi boyunca salonları dolduran binlerce kişi tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı.

Sinemada yakaladığı bu büyük ivmeyi şimdi de dijital izleyici kitlesiyle sürdürmesi beklenen yapım, sosyal medyada da şimdiden gündem oldu. Her yaştan ve her kesimden izleyiciye hitap eden geniş yelpazesiyle Yan Yana, ekranlardaki yerini sağlamlaştırmaya devam edecek. İyi seyirler dileriz.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
