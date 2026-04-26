Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Nisan - 3 Mayıs Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

27 Nisan 2026 - 3 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
26.04.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 27 Nisan - 3 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Plüton arasındaki yapıcı üçgen açı sayesinde, duyguların açıkça konuşulmasa bile kelimelerin ötesinde, sessiz ama inanılmaz güçlü bir şekilde ilerlediğini hissedeceksin. Geçmişle olan duygusal bağını tamamen koparmadan ilerleyemeyeceğini anladığın büyük farkındalık süreci, bu hafta aşk hayatına yön veren ana unsur olacak.

Böylece ilişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle kuracağın telepatik, sessiz ve derin bağ; aşkınızın ne kadar eşsiz ve kutsal olduğunu size bir kez daha en naif haliyle fısıldayacaktır. Ama bekarsan, kalbindeki eski gölgeleri ve hüzünleri tamamen temizlediğinde, ruhsal bir eşleşme yaşayacağın özel kişiyle yolların sessizce ve mucizevi bir şekilde kesişebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

