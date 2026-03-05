onedio
Galatasaray En Yakın Rakibi Fenerbahçe'ye 100 Milyon Euro Fark Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 18:04

Trendyol Süper Lig’de 18 takımın kadro değerleri yeniden güncellendi. Zirvede 4 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, kadro değeri sıralamasında da rakiplerinin önünde yer aldı. Listenin ilk beş basamağında dört büyük kulübün yanı sıra Başakşehir de kendine yer buldu.

Öte yandan Konyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un kadro değerlerinde düşüş yaşandığı görüldü.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 100 milyon Euro fark attı.

Galatasaray güncel kadro değeri olarak Transfermarkt verilerine göre 345 milyon Euro değere sahip. En yakın rakibi Fenerbahçe ise Galatasaray'ın 97 milyon Euro gerisinde kaldı.

Galatasaray değer olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'a da fark attı.

Galatasaray, Beşiktaş'a 160 milyon Euro fark atarken Trabzonspor kadrosuyla arasındaki değer farkı ise 230 milyon Euro'yu buldu.

Ligdeki takımların kadro değerleri şu şekilde oldu:

Sıra Takım Kadro Değeri
1 Galatasaray 345 Milyon Euro
2 Fenerbahçe 248 Milyon Euro
3 Beşiktaş 185 Milyon Euro
4 Trabzonspor 115 Milyon Euro
5 Başakşehir 72 Milyon Euro
6 Göztepe 57 Milyon Euro
7 Samsunspor 52 Milyon Euro
8 Çaykur Rizespor 40 Milyon Euro
9 Konyaspor 38 Milyon Euro
10 Alanyaspor 31 Milyon Euro
11 Gaziantep FK 30 Milyon Euro
12 Kayserispor 28 Milyon Euro
13 Kasımpaşa 28 Milyon Euro
14 Gençlerbirliği 27 Milyon Euro
15 Kocaelispor 26 Milyon Euro
16 Antalyaspor 22 Milyon Euro
17 Fatih Karagümrük 15 Milyon Euro
18 Eyüpspor 14 Milyon Euro

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
