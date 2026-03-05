Galatasaray En Yakın Rakibi Fenerbahçe'ye 100 Milyon Euro Fark Attı
Trendyol Süper Lig’de 18 takımın kadro değerleri yeniden güncellendi. Zirvede 4 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, kadro değeri sıralamasında da rakiplerinin önünde yer aldı. Listenin ilk beş basamağında dört büyük kulübün yanı sıra Başakşehir de kendine yer buldu.
Öte yandan Konyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un kadro değerlerinde düşüş yaşandığı görüldü.
Galatasaray, Fenerbahçe'ye 100 milyon Euro fark attı.
Galatasaray değer olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'a da fark attı.
Ligdeki takımların kadro değerleri şu şekilde oldu:
|Sıra
|Takım
|Kadro Değeri
|1
|Galatasaray
|345 Milyon Euro
|2
|Fenerbahçe
|248 Milyon Euro
|3
|Beşiktaş
|185 Milyon Euro
|4
|Trabzonspor
|115 Milyon Euro
|5
|Başakşehir
|72 Milyon Euro
|6
|Göztepe
|57 Milyon Euro
|7
|Samsunspor
|52 Milyon Euro
|8
|Çaykur Rizespor
|40 Milyon Euro
|9
|Konyaspor
|38 Milyon Euro
|10
|Alanyaspor
|31 Milyon Euro
|11
|Gaziantep FK
|30 Milyon Euro
|12
|Kayserispor
|28 Milyon Euro
|13
|Kasımpaşa
|28 Milyon Euro
|14
|Gençlerbirliği
|27 Milyon Euro
|15
|Kocaelispor
|26 Milyon Euro
|16
|Antalyaspor
|22 Milyon Euro
|17
|Fatih Karagümrük
|15 Milyon Euro
|18
|Eyüpspor
|14 Milyon Euro
