Yatak Odası Kapısı Açık mı Yoksa Kapalı mı Uyumalıyız? Uyku Kalitesini Etkiliyor

Salon konuşmaları, televizyon sesleri, mutfak gürültüsü, koridor hareketliliği gibi faktörler iç mekana daha az taşınır. Işık sızıntısı da azalır. Özellikle ışığa duyarlılığı yüksek kişilerde melatonin dengesi daha stabil ilerler. Uykunun derin evrelerine geçiş daha kolay olur. Psikolojik olarak da sınır hissi oluşur. Kişisel alan algısı güçlenir, zihinsel gevşeme hızlanır, kontrol duygusu artar.

Ancak hava dolaşımı kısıtlanır. Yaz dönemlerinde sıcaklık artışı uyku kalitesini düşürebilir. Uzun süre kapalı kalan alanlarda oksijen sirkülasyonu zayıflar. Kuruluk artışı yaşanabilir. Solunum hassasiyeti olan kişilerde burun, boğaz ve cilt etkilenebilir. Oda temizliği, tekstil hijyeni ve hava kalitesi kapalı düzen için kritik hale gelir.