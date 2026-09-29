Güçlü ve Verimli: Casper Nirvana M400 Mini PC İncelemesi!

Ofis için 40-45 bin lira civarında, Windows 11'li hangi bilgisayar alınabilir?

Casper Nirvana M400 Mini PC, 40-45 bin lira bütçeyle Windows 11'li ofis bilgisayarı arayan işletmeler için doğrudan bu ihtiyaca göre konumlanan bir model. Casper'ın resmi sitesinde %2 indirimle 42.085 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.

Başlangıç fiyatı temel yapılandırmaya ait; RAM, SSD, işletim sistemi ve klavye-mouse seçimine göre fiyat değişiyor. Casper'ın 'Özelleştir' ekranı sayesinde tüm ekip için tek bir standart yapılandırma seçmek mümkün, bu da toplu alımda işi kolaylaştırıyor, çünkü aynı donanım aynı sürücü ve aynı bakım süreci demek.

Casper Nirvana M400 kimler için uygun?

Casper Nirvana M400; ofis çalışanları, muhasebe ve operasyon ekipleri, resepsiyon ve banko alanları, masa alanı sınırlı işletmeler ve cihaz filosunu hızlı yönetmek isteyen IT ekipleri için uygun bir mini PC. Casper, M400'ü kurumsal iş verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir iş bilgisayarı olarak tanıtıyor ve sınırlı alana sahip işletmeler için ideal çözümlerden biri olarak konumluyor.

Casper Nirvana M400'ü öne çıkaran özellikler neler?