Güçlü ve Verimli: Casper Nirvana M400 Mini PC İncelemesi!
Masada yer kaplamayan, monitör arkasına takılabilen, üst kapağı saniyeler içinde açılan ve Windows 11 Pro seçeneğiyle gelen Casper Nirvana M400 Mini PC; 42.085 TL'den başlayan fiyatıyla 40-45 bin lira bütçeli ofis ve toplu alım planları için güçlü bir aday.
Son Güncelleme: 28 Eylül 2026
40-45 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, kasası yer kaplamayan, kurulumu ve bakımı kolay, garantisi ve servisi güçlü bir ofis bilgisayarı arıyorsan Casper Nirvana M400 Mini PC kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 42.944 TL yerine 42.085 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana M400; Series 1 Intel Core 5 125U işlemci, 64 GB'a kadar DDR5 RAM desteği, 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD seçeneği, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2, TPM 2.0 güvenliği, VESA ile monitör arkasına montaj, IT ekipleri için hızlı açılan üst kapak, Energy Star sertifikası ve Windows 11 Pro seçeneğiyle geliyor. Garanti fatura tarihinden itibaren 2 yıl; Casper bu süreyi 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve yerinde servis imkanıyla destekliyor.
42.085 TL'den başlayan fiyatı, Windows 11 Pro seçeneği ve avuç içi kadar kasasıyla Casper Nirvana M400, 45 bin lira civarında ofis bilgisayarı arayanların listesine giriyor.
VESA desteğiyle monitörün arkasına geçen Casper Nirvana M400, kasası çok yer kaplamayan bir masaüstü arayan ofislere masayı geri veriyor.
Series 1 Intel Core 5 125U işlemci, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve PCIe 4.0 SSD: Casper Nirvana M400 iş takibinden yapay zeka araçlarına kadar günlük ofis temposuna hazır.
Saniyeler içinde açılan üst kapak, TPM 2.0 ve 5 yıla uzatılabilen garanti: Casper Nirvana M400 IT yöneticisinin bakım, güvenlik ve destek listesini tek tek işaretliyor.
IT yöneticileri için Casper Nirvana M400'ün bakımı ne kadar kolay?
Casper Nirvana M400'ün üst kapağı kasadan kolayca ayrılabiliyor. Casper'a göre bu sayede bakım, montaj ve yükseltme işlemleri saniyeler içinde, cihazın bulunduğu yerde yapılabiliyor. Casper, bu özel kapak sistemini IT birimlerinin bakım ve destek sürelerini kısaltmak amacıyla geliştirdiğini belirtiyor. RAM eklemek ya da SSD değiştirmek için cihazı masadan kaldırıp servise taşımak gerekmiyor.
Güvenlik ve yönetilebilirlik açısından Casper Nirvana M400 ne sunuyor?
Casper Nirvana M400'de verileri korumak için yazılımsal olarak sunulan Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 teknolojisi bulunuyor. Cihaz, Casper'ın işletmeler için önerdiği Windows 11 Pro ile yapılandırılabiliyor. Casper'a göre Windows 11 Pro cihazlar, mevcut kritik uygulama ve donanımlarla uyumluluk sayesinde kullanım ve yönetim kolaylığı sunuyor. Anakart da Casper tarafından M400 için özel olarak tasarlanıyor.
Casper Nirvana M400'ün garanti süresi ve teknik desteği nasıl?
Casper Nirvana M400'ün garanti süresi, ürün sayfasındaki SSS'ye göre fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper, M400 için 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve işletmelerin iş akışını aksatmamak için yerinde servis imkanı sunuyor. Bunlara ek olarak 1 Saatte Servis, Jet Servis, Turbo Servis ve Canlı Destek seçenekleri de var. Müşteri hizmetlerine (0850) 250 77 77 numarasından ulaşılabiliyor.
Casper Nirvana M400'ün teknik özellikleri neler?
Casper Nirvana M400'ün Casper'ın resmi ürün sayfasında listelenen özelliklerini ve ofiste ne işe yaradıklarını tek tabloda topladık:
|Özellik
|Casper Nirvana M400
|Ofiste Ne İşe Yarar?
|Fiyat
|42.944 TL yerine 42.085 TL'den başlayan fiyatlar %2 indirim
|40-45 bin TL bütçeye uygun başlangıç
|İşlemci
|Series 1 Intel Core 5 125U
|Ofis işleri, iş takibi ve günlük operasyonlar
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Pro · Windows 11 Home Single Language · FreeDOS
|Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor
|RAM
|8 / 12 / 16 / 24 / 32 GB DDR5 4800 MHz · 2 SODIMM slot · maks. 64 GB
|İhtiyaç arttıkça yükseltilebilir bellek
|Depolama
|250 GB PCIe 3.0 · 500 GB / 1 TB / 2 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD · 1 M.2 yuvası
|Hızlı açılış ve dosya erişimi
|Ekran Kartı
|Dahili ekran kartı
|Ofis işleri için yerleşik grafik
|Anakart
|Thin Mini ITX (Casper tasarımı)
|Kompakt gövdeye özel yapı
|Ön Panel
|Mikrofon · kulaklık · 1 USB 3.2 Type-C · 1 USB 3.2 Type-A
|Kulaklık, flash bellek ve telefon için hızlı erişim
|Arka Panel
|RJ45 Ethernet · HDMI · VGA · 4 USB
|Kablolu ağ, yeni ve eski monitör desteği
|Kablosuz
|Wi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.2
|Kablosuz ofis ağı ve çevre birimleri
|Güvenlik
|TPM 2.0 (yazılımsal)
|Kurumsal veri koruması
|Kasa
|Alüminyum · siyah · VESA uyumlu · dikey stand
|Monitör arkasında sıfır masa alanı
|Bakım
|Kasadan ayrılabilen üst kapak
|Yerinde hızlı bakım ve yükseltme
|Güç
|90W adaptör · 19V 4.74A · ortalama %89 verimlilik Energy Star
|Daha düşük enerji tüketimi
|Soğutma
|Fanlı soğutma sistemi
|Uzun mesaide performans desteği
|Aksesuar
|Kablolu klavye-mouse seti · kablosuz opsiyon
|Kutudan çıktığı gibi kullanım
|Garanti
|Fatura tarihinden itibaren 2 yıl · 5 yıla kadar uzatılabilen paketler
|Toplu alımda uzun vadeli planlama
|Servis & Destek
|Yerinde servis · 1 Saatte Servis · Jet Servis · Turbo Servis · Canlı Destek
|Arızada iş kaybını azaltan seçenekler
Casper Nirvana M400 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
45 bin lira civarında, işletim sistemi dahil hangi mini PC ofis için alınabilir?
Casper Nirvana M400 Mini PC, Casper'ın resmi sitesinde 42.085 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve Windows 11 Pro ya da Windows 11 Home Single Language ile yapılandırılabiliyor. VESA ile monitör arkasına takılan kompakt kasası, hızlı bakım kapağı, TPM 2.0 güvenliği, 2 yıl garantisi ve yerinde servis imkanıyla 45 bin lira civarında ofis bilgisayarı arayan işletmeler için değerlendirilebilecek bir model.
Toplu satın alımda Casper Nirvana M400 yapılandırması nasıl seçilmeli?
Ekip ihtiyaçlarına göre bir ya da iki standart yapılandırma belirlemek en pratik yol. Örneğin ofis ve operasyon ekipleri için 16 GB DDR5 + 500 GB PCIe 4.0 SSD + Windows 11 Pro; yapay zeka araçlarını ve büyük dosyaları yoğun kullanan ekipler için 32 GB DDR5 + 1 TB PCIe 4.0 SSD + Windows 11 Pro gibi bir ayrım yapılabilir. Güncel fiyatlar Casper'ın 'Özelleştir' ekranından görülebiliyor.
Casper Nirvana M400'ün garantisi uzatılabilir mi?
Evet. Casper Nirvana M400'ün standart garantisi fatura tarihinden itibaren 2 yıl ve Casper, 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri sunuyor. Yerinde servis imkanı da işletmelerin arıza durumunda cihazı yerinden kaldırmadan çözüm alabilmesini hedefliyor.
Casper Nirvana M400 diski görmezse ne yapılmalı?
Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre bu durumda cihazın kontrol edilmesi için teknik servise gelmesi gerekiyor. En yakın servis noktası Casper'ın Servis Noktaları sayfasından bulunabiliyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana M400 dahili ekran kartıyla geliyor; 3D modelleme, profesyonel video kurgusu ya da oyun gibi ayrı ekran kartı gerektiren yoğun grafik iş yükleri için tasarlanmış bir model değil. Bu ihtiyaçlar için Casper'ın Excalibur serisine bakmak daha doğru olur. Ayrıca M400'de tek bir M.2 depolama yuvası bulunuyor; cihaz içine birden fazla disk takıp büyük arşiv tutmak isteyenler, SSD kapasitesini satın alırken ihtiyaca göre seçmeli.
Sonuç: Ofis ve toplu alım için Casper Nirvana M400 doğru tercih mi?
40-45 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, kasası yer kaplamayan, kurulumu ve bakımı kolay, garantisi ve servisi güçlü bir iş bilgisayarı arıyorsan büyük ölçüde evet. Casper Nirvana M400 Mini PC; 42.085 TL'den başlayan fiyatı, VESA ile monitör arkasına takılan kompakt gövdesi, Series 1 Intel Core 5 125U işlemcisi, 64 GB'a kadar DDR5 RAM desteği, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD seçeneği, Wi-Fi 6, TPM 2.0, hızlı bakım kapağı, Energy Star sertifikası, Windows 11 Pro seçeneği ve 5 yıla kadar uzatılabilen garantisiyle IT yöneticilerinin ve satın almacıların toplu tedarik listesine rahatça girebilecek bir mini PC.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın