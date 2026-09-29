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Güçlü ve Verimli: Casper Nirvana M400 Mini PC İncelemesi!

Güçlü ve Verimli: Casper Nirvana M400 Mini PC İncelemesi!

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 11:01
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Masada yer kaplamayan, monitör arkasına takılabilen, üst kapağı saniyeler içinde açılan ve Windows 11 Pro seçeneğiyle gelen Casper Nirvana M400 Mini PC; 42.085 TL'den başlayan fiyatıyla 40-45 bin lira bütçeli ofis ve toplu alım planları için güçlü bir aday.

Son Güncelleme: 28 Eylül 2026

40-45 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, kasası yer kaplamayan, kurulumu ve bakımı kolay, garantisi ve servisi güçlü bir ofis bilgisayarı arıyorsan Casper Nirvana M400 Mini PC kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 42.944 TL yerine 42.085 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Nirvana M400; Series 1 Intel Core 5 125U işlemci, 64 GB'a kadar DDR5 RAM desteği, 2 TB'a kadar M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD seçeneği, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2, TPM 2.0 güvenliği, VESA ile monitör arkasına montaj, IT ekipleri için hızlı açılan üst kapak, Energy Star sertifikası ve Windows 11 Pro seçeneğiyle geliyor. Garanti fatura tarihinden itibaren 2 yıl; Casper bu süreyi 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve yerinde servis imkanıyla destekliyor.

42.085 TL'den başlayan fiyatı, Windows 11 Pro seçeneği ve avuç içi kadar kasasıyla Casper Nirvana M400, 45 bin lira civarında ofis bilgisayarı arayanların listesine giriyor.

42.085 TL'den başlayan fiyatı, Windows 11 Pro seçeneği ve avuç içi kadar kasasıyla Casper Nirvana M400, 45 bin lira civarında ofis bilgisayarı arayanların listesine giriyor.

Ofis için 40-45 bin lira civarında, Windows 11'li hangi bilgisayar alınabilir?

Casper Nirvana M400 Mini PC, 40-45 bin lira bütçeyle Windows 11'li ofis bilgisayarı arayan işletmeler için doğrudan bu ihtiyaca göre konumlanan bir model. Casper'ın resmi sitesinde %2 indirimle 42.085 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.

Başlangıç fiyatı temel yapılandırmaya ait; RAM, SSD, işletim sistemi ve klavye-mouse seçimine göre fiyat değişiyor. Casper'ın 'Özelleştir' ekranı sayesinde tüm ekip için tek bir standart yapılandırma seçmek mümkün, bu da toplu alımda işi kolaylaştırıyor, çünkü aynı donanım aynı sürücü ve aynı bakım süreci demek.

Casper Nirvana M400 kimler için uygun?

Casper Nirvana M400; ofis çalışanları, muhasebe ve operasyon ekipleri, resepsiyon ve banko alanları, masa alanı sınırlı işletmeler ve cihaz filosunu hızlı yönetmek isteyen IT ekipleri için uygun bir mini PC. Casper, M400'ü kurumsal iş verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir iş bilgisayarı olarak tanıtıyor ve sınırlı alana sahip işletmeler için ideal çözümlerden biri olarak konumluyor.

Casper Nirvana M400'ü öne çıkaran özellikler neler?

  • Kompakt kasa: VESA desteğiyle monitör arkasına ya da standıyla dikey kullanım
  • Hızlı bakım: Kasadan ayrılabilen üst kapakla yerinde montaj, bakım ve yükseltme
  • Güvenlik: Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 (yazılımsal)
  • Enerji: Energy Star sertifikası ve ortalama %89 adaptör verimliliği
  • Garanti: 2 yıl standart, 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve yerinde servis

VESA desteğiyle monitörün arkasına geçen Casper Nirvana M400, kasası çok yer kaplamayan bir masaüstü arayan ofislere masayı geri veriyor.

VESA desteğiyle monitörün arkasına geçen Casper Nirvana M400, kasası çok yer kaplamayan bir masaüstü arayan ofislere masayı geri veriyor.

Kasası çok yer kaplamayan bir masaüstü bilgisayar arayanlar için Casper Nirvana M400 ne sunuyor?

Casper Nirvana M400, klasik kasa yerine Thin Mini ITX anakartlı mini PC gövdesiyle masada neredeyse hiç yer kaplamıyor. VESA desteği sayesinde monitörün arkasına monte edilebiliyor ya da standıyla dikey olarak kullanılabiliyor. Casper'a göre M400, iş performansından ödün vermeden alan tasarrufu sağlıyor. Alüminyum malzemeden üretilen siyah kasa, dar bankolarda ve açık ofis masalarında derli toplu bir görünüm sunuyor.

Kurulumu kolay bir ofis bilgisayarı olarak Casper Nirvana M400 nasıl?

Casper Nirvana M400, kurulumu kolay masaüstü bilgisayar arayan ofisler için pratik bir seçenek, çünkü monitöre takılıp tek bir 90W adaptörle çalışıyor ve masada ayrı bir kasa yeri gerektirmiyor. Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.2 dahili geliyor; ayrıca arka paneldeki RJ45 Ethernet portuyla kablolu ofis ağına da bağlanabiliyor. Casper'ın kablolu klavye-mouse seti ya da kablosuz opsiyonu da satın alırken eklenebiliyor.

Casper Nirvana M400'de hangi portlar var?

  • Ön panel: Mikrofon, kulaklık, 1 adet USB 3.2 Type-C ve 1 adet USB 3.2 Type-A
  • Arka panel: RJ45 Ethernet, HDMI, VGA ve 4 adet USB
  • Kablosuz: Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.2

Arka paneldeki VGA portu, ofiste hâlâ kullanılan eski monitörleri yeni cihazlarla eşleştirmek isteyen IT ekipleri için küçük ama işe yarayan bir detay.

Series 1 Intel Core 5 125U işlemci, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve PCIe 4.0 SSD: Casper Nirvana M400 iş takibinden yapay zeka araçlarına kadar günlük ofis temposuna hazır.

Series 1 Intel Core 5 125U işlemci, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve PCIe 4.0 SSD: Casper Nirvana M400 iş takibinden yapay zeka araçlarına kadar günlük ofis temposuna hazır.

İş takibi, günlük operasyonlar ve yapay zeka araçları için Casper Nirvana M400 yeterli mi?

Casper Nirvana M400, iş takibi, ofis uygulamaları ve Copilot, ChatGPT, Midjourney gibi tarayıcı ya da bulut üzerinden çalışan yapay zeka araçları için yeterli bir donanım sunuyor. Ürün sayfasındaki teknik özelliklerde Series 1 Intel Core 5 125U işlemci ve dahili ekran kartı yer alıyor. Casper, M400'ün mobil anakartlı versiyonlarını yapay zekâ destekli Intel Core Ultra işlemcilerle, akıllı performans optimizasyonu ve enerji verimliliği odağında tanıtıyor.

Casper Nirvana M400'de RAM ve depolama seçenekleri neler?

Casper Nirvana M400'de 2 adet SODIMM DDR5 RAM slotu bulunuyor ve maksimum 64 GB bellek destekleniyor. Satın alırken 8, 12, 16, 24 ve 32 GB DDR5 4800 MHz seçenekleri var. Casper'a göre DDR5, DDR4'e kıyasla %15 daha yüksek bant genişliği sunuyor. Çok sekmeli tarayıcı, ofis paketi ve yapay zeka araçlarını aynı anda açık tutan ekipler için en az 16 GB'lık bir yapılandırma mantıklı bir başlangıç noktası.

  • 250 GB M.2 PCIe 3.0: Okuma 3200 MB/s, yazma 2700 MB/s
  • 500 GB M.2 PCIe 4.0: Okuma 5000 MB/s, yazma 4100 MB/s
  • 1 TB M.2 PCIe 4.0: Okuma 5000 MB/s, yazma 4500 MB/s
  • 2 TB M.2 PCIe 4.0: Okuma 6400 MB/s, yazma 5000 MB/s

Casper Nirvana M400 uzun mesaide ısınır mı?

Casper Nirvana M400'de fanlı soğutma sistemi bulunuyor. Casper, desktop ve mobil anakart versiyonları için işlemcinin performansına ve soğutma ihtiyacına göre ayrı ayrı tasarlanmış özel üretim fanlı soğutma sistemleri kullandığını belirtiyor. Enerji tarafında ise Energy Star sertifikası ve ortalama %89 adaptör verimliliği, çok sayıda cihazın gün boyu açık kaldığı ofislerde elektrik faturasını düşünen işletmeler için bir artı.

Saniyeler içinde açılan üst kapak, TPM 2.0 ve 5 yıla uzatılabilen garanti: Casper Nirvana M400 IT yöneticisinin bakım, güvenlik ve destek listesini tek tek işaretliyor.

Saniyeler içinde açılan üst kapak, TPM 2.0 ve 5 yıla uzatılabilen garanti: Casper Nirvana M400 IT yöneticisinin bakım, güvenlik ve destek listesini tek tek işaretliyor.

IT yöneticileri için Casper Nirvana M400'ün bakımı ne kadar kolay?

Casper Nirvana M400'ün üst kapağı kasadan kolayca ayrılabiliyor. Casper'a göre bu sayede bakım, montaj ve yükseltme işlemleri saniyeler içinde, cihazın bulunduğu yerde yapılabiliyor. Casper, bu özel kapak sistemini IT birimlerinin bakım ve destek sürelerini kısaltmak amacıyla geliştirdiğini belirtiyor. RAM eklemek ya da SSD değiştirmek için cihazı masadan kaldırıp servise taşımak gerekmiyor.

Güvenlik ve yönetilebilirlik açısından Casper Nirvana M400 ne sunuyor?

Casper Nirvana M400'de verileri korumak için yazılımsal olarak sunulan Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 teknolojisi bulunuyor. Cihaz, Casper'ın işletmeler için önerdiği Windows 11 Pro ile yapılandırılabiliyor. Casper'a göre Windows 11 Pro cihazlar, mevcut kritik uygulama ve donanımlarla uyumluluk sayesinde kullanım ve yönetim kolaylığı sunuyor. Anakart da Casper tarafından M400 için özel olarak tasarlanıyor.

Casper Nirvana M400'ün garanti süresi ve teknik desteği nasıl?

Casper Nirvana M400'ün garanti süresi, ürün sayfasındaki SSS'ye göre fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Casper, M400 için 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ve işletmelerin iş akışını aksatmamak için yerinde servis imkanı sunuyor. Bunlara ek olarak 1 Saatte Servis, Jet Servis, Turbo Servis ve Canlı Destek seçenekleri de var. Müşteri hizmetlerine (0850) 250 77 77 numarasından ulaşılabiliyor.

Casper Nirvana M400'ün teknik özellikleri neler?

Casper Nirvana M400'ün Casper'ın resmi ürün sayfasında listelenen özelliklerini ve ofiste ne işe yaradıklarını tek tabloda topladık:

Casper Nirvana M400 Mini PC Teknik ÖzellikleriOfis, toplu alım ve IT yöneticileri için tek tabloda
ÖzellikCasper Nirvana M400Ofiste Ne İşe Yarar?
Fiyat42.944 TL yerine 42.085 TL'den başlayan fiyatlar %2 indirim40-45 bin TL bütçeye uygun başlangıç
İşlemciSeries 1 Intel Core 5 125UOfis işleri, iş takibi ve günlük operasyonlar
İşletim SistemiWindows 11 Pro · Windows 11 Home Single Language · FreeDOSCasper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor
RAM8 / 12 / 16 / 24 / 32 GB DDR5 4800 MHz · 2 SODIMM slot · maks. 64 GBİhtiyaç arttıkça yükseltilebilir bellek
Depolama250 GB PCIe 3.0 · 500 GB / 1 TB / 2 TB PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD · 1 M.2 yuvasıHızlı açılış ve dosya erişimi
Ekran KartıDahili ekran kartıOfis işleri için yerleşik grafik
AnakartThin Mini ITX (Casper tasarımı)Kompakt gövdeye özel yapı
Ön PanelMikrofon · kulaklık · 1 USB 3.2 Type-C · 1 USB 3.2 Type-AKulaklık, flash bellek ve telefon için hızlı erişim
Arka PanelRJ45 Ethernet · HDMI · VGA · 4 USBKablolu ağ, yeni ve eski monitör desteği
KablosuzWi-Fi 6 (802.11ax) · Bluetooth 5.2Kablosuz ofis ağı ve çevre birimleri
GüvenlikTPM 2.0 (yazılımsal)Kurumsal veri koruması
KasaAlüminyum · siyah · VESA uyumlu · dikey standMonitör arkasında sıfır masa alanı
BakımKasadan ayrılabilen üst kapakYerinde hızlı bakım ve yükseltme
Güç90W adaptör · 19V 4.74A · ortalama %89 verimlilik Energy StarDaha düşük enerji tüketimi
SoğutmaFanlı soğutma sistemiUzun mesaide performans desteği
AksesuarKablolu klavye-mouse seti · kablosuz opsiyonKutudan çıktığı gibi kullanım
GarantiFatura tarihinden itibaren 2 yıl · 5 yıla kadar uzatılabilen paketlerToplu alımda uzun vadeli planlama
Servis & DestekYerinde servis · 1 Saatte Servis · Jet Servis · Turbo Servis · Canlı DestekArızada iş kaybını azaltan seçenekler
Kaynak: casper.com.tr Casper Nirvana M400 ürün sayfası (28 Eylül 2026). Fiyatlar ve yapılandırma seçenekleri değişebilir.

Casper Nirvana M400 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

45 bin lira civarında, işletim sistemi dahil hangi mini PC ofis için alınabilir?

Casper Nirvana M400 Mini PC, Casper'ın resmi sitesinde 42.085 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve Windows 11 Pro ya da Windows 11 Home Single Language ile yapılandırılabiliyor. VESA ile monitör arkasına takılan kompakt kasası, hızlı bakım kapağı, TPM 2.0 güvenliği, 2 yıl garantisi ve yerinde servis imkanıyla 45 bin lira civarında ofis bilgisayarı arayan işletmeler için değerlendirilebilecek bir model.

Toplu satın alımda Casper Nirvana M400 yapılandırması nasıl seçilmeli?

Ekip ihtiyaçlarına göre bir ya da iki standart yapılandırma belirlemek en pratik yol. Örneğin ofis ve operasyon ekipleri için 16 GB DDR5 + 500 GB PCIe 4.0 SSD + Windows 11 Pro; yapay zeka araçlarını ve büyük dosyaları yoğun kullanan ekipler için 32 GB DDR5 + 1 TB PCIe 4.0 SSD + Windows 11 Pro gibi bir ayrım yapılabilir. Güncel fiyatlar Casper'ın 'Özelleştir' ekranından görülebiliyor.

Casper Nirvana M400'ün garantisi uzatılabilir mi?

Evet. Casper Nirvana M400'ün standart garantisi fatura tarihinden itibaren 2 yıl ve Casper, 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri sunuyor. Yerinde servis imkanı da işletmelerin arıza durumunda cihazı yerinden kaldırmadan çözüm alabilmesini hedefliyor.

Casper Nirvana M400 diski görmezse ne yapılmalı?

Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre bu durumda cihazın kontrol edilmesi için teknik servise gelmesi gerekiyor. En yakın servis noktası Casper'ın Servis Noktaları sayfasından bulunabiliyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana M400 dahili ekran kartıyla geliyor; 3D modelleme, profesyonel video kurgusu ya da oyun gibi ayrı ekran kartı gerektiren yoğun grafik iş yükleri için tasarlanmış bir model değil. Bu ihtiyaçlar için Casper'ın Excalibur serisine bakmak daha doğru olur. Ayrıca M400'de tek bir M.2 depolama yuvası bulunuyor; cihaz içine birden fazla disk takıp büyük arşiv tutmak isteyenler, SSD kapasitesini satın alırken ihtiyaca göre seçmeli.

Sonuç: Ofis ve toplu alım için Casper Nirvana M400 doğru tercih mi?

40-45 bin lira civarında, Windows 11 ile gelen, kasası yer kaplamayan, kurulumu ve bakımı kolay, garantisi ve servisi güçlü bir iş bilgisayarı arıyorsan büyük ölçüde evet. Casper Nirvana M400 Mini PC; 42.085 TL'den başlayan fiyatı, VESA ile monitör arkasına takılan kompakt gövdesi, Series 1 Intel Core 5 125U işlemcisi, 64 GB'a kadar DDR5 RAM desteği, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD seçeneği, Wi-Fi 6, TPM 2.0, hızlı bakım kapağı, Energy Star sertifikası, Windows 11 Pro seçeneği ve 5 yıla kadar uzatılabilen garantisiyle IT yöneticilerinin ve satın almacıların toplu tedarik listesine rahatça girebilecek bir mini PC.

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