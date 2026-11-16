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Gördüğünüz Andan İtibaren Gençliğinizden 15 Yılı Çalıp Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Gençliğinizden 15 Yılı Çalıp Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 18:01
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Sosyal medyada öyle paylaşımlar var ki bir kez görünce aklınızdan hiç çıkmıyor! 😅 Bu hafta da gençliğimizden birkaç yılı alıp götüren cinsten görseller topladık. Buyurun, beraber bakalım! 👇

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1. Asgari ücrete beş kişilik iş tanımı!

1. Asgari ücrete beş kişilik iş tanımı!

E-ticaret bilen, grafik yapan, ehliyeti olan, çok iyi İngilizce konuşan tek bir kişi aranıyor. Maaşı tahmin ettiniz. 🙃

2. Kocası cebine harçlık koymuş, o da dolar bozdurmuş!

2. Kocası cebine harçlık koymuş, o da dolar bozdurmuş!

Bu hikâyede herkes mutlu, bir tek cüzdan değil.

3. Havalı olmanın kuralları nihayet açıklandı

3. Havalı olmanın kuralları nihayet açıklandı

Biraz küfür, biraz umursamazlık, bir de üç emoji. Meğer hepsi bu kadarmış.

4. Abi gibi bağırıp baba gibi alnından öpen sevgili 💛

4. Abi gibi bağırıp baba gibi alnından öpen sevgili 💛

Saçları bozup bir de üstüne şarkı koymuşlar. Romantizmin bu hali biraz yorucu.

5. 'Yolda böyle bir şey görürseniz şaşırmayın' diyor

5. 'Yolda böyle bir şey görürseniz şaşırmayın' diyor

Biz şaşırdık ama. Hem de epey. 🦶

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6. Nişan davetiyesi mi, gazete manşeti mi?

6. Nişan davetiyesi mi, gazete manşeti mi?

'Yetkililer uyarıyor: Gençleri yalnız bırakmayın!' Tamam, geliyoruz. 📰

7. Kolye kutusuna sığdırılmış koca bir mektup

7. Kolye kutusuna sığdırılmış koca bir mektup

Kutuyu açan önce kolyeyi değil, o upuzun yazıyı görmüş olmalı.

8. Şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım...

8. Şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım...

Fincanın yanında kızarmış hamsi. Fala bakan kesin balık görecek! ☕🐟

9. 'Bir daha ben yemek yapamıyorum diyen erkeklere inanmayın kızlar!'

9. 'Bir daha ben yemek yapamıyorum diyen erkeklere inanmayın kızlar!'

Tatlı güzel olmuş, orası kesin. Lakap ise ayrı bir konu: Todisto. 😅

10. 'Mimbar aşkı diye de bir gerçek var!'

10. 'Mimbar aşkı diye de bir gerçek var!'

Bu kadar romantizmi kaldıracak durumda değiliz, haberiniz olsun. 😍

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11. Nasıl mı tanıştılar? Dolmuşta kafa kafaya çarpışarak!

11. Nasıl mı tanıştılar? Dolmuşta kafa kafaya çarpışarak!

Önce kafalar çarpışmış, sonra iki argo cümle kurulmuş, en sonunda da aşk gelmiş. Senaryo yazmaya gerek yok.

12. Ömrünü aynı evde geçirenleri hiç anlamıyormuş

12. Ömrünü aynı evde geçirenleri hiç anlamıyormuş

Kira sözleşmesini her yıl uzatan bizler bu satırları sessizce okuyoruz.

13. 'Kıskanmaya devam edin, daha çok kudurursunuz!'

13. 'Kıskanmaya devam edin, daha çok kudurursunuz!'

Konu iki çikolata. Evet, iki çikolata. 🍫

14. Hem yeni gelinsindir hem de üniye gidiyorsundur

14. Hem yeni gelinsindir hem de üniye gidiyorsundur

Online derste kollar altın dolu. Klavyeye her basışta şıngırdıyor olmalı. 💍

15. Komşuların kapısına 'Hercai'yi izleyin' notu bırakmışlar!

15. Komşuların kapısına 'Hercai'yi izleyin' notu bırakmışlar!

Reyting için kapı kapı dolaşan bir hayran ordusu var anlaşılan. Hadi yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
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