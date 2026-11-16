Gördüğünüz Andan İtibaren Gençliğinizden 15 Yılı Çalıp Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
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Sosyal medyada öyle paylaşımlar var ki bir kez görünce aklınızdan hiç çıkmıyor! 😅 Bu hafta da gençliğimizden birkaç yılı alıp götüren cinsten görseller topladık. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Asgari ücrete beş kişilik iş tanımı!
2. Kocası cebine harçlık koymuş, o da dolar bozdurmuş!
3. Havalı olmanın kuralları nihayet açıklandı
4. Abi gibi bağırıp baba gibi alnından öpen sevgili 💛
5. 'Yolda böyle bir şey görürseniz şaşırmayın' diyor
6. Nişan davetiyesi mi, gazete manşeti mi?
7. Kolye kutusuna sığdırılmış koca bir mektup
8. Şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım...
9. 'Bir daha ben yemek yapamıyorum diyen erkeklere inanmayın kızlar!'
10. 'Mimbar aşkı diye de bir gerçek var!'
11. Nasıl mı tanıştılar? Dolmuşta kafa kafaya çarpışarak!
12. Ömrünü aynı evde geçirenleri hiç anlamıyormuş
13. 'Kıskanmaya devam edin, daha çok kudurursunuz!'
14. Hem yeni gelinsindir hem de üniye gidiyorsundur
15. Komşuların kapısına 'Hercai'yi izleyin' notu bırakmışlar!
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