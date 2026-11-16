Türkiye'de Her Gün 4,7 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor: Yıllık Kayıp 1,5 Milyar Doları Aştı

Ahmet Güldal, restoran ve yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde daha küçük gramajlı ekmeklerin tercih edilebileceğini söyledi. Okullarda israf konusunda farkındalık çalışmalarının artırılmasını, üretimin tüketim alışkanlıklarına göre planlanmasını ve herkesin ihtiyacı kadar ekmek almasını önerdi.

Evde de yapılabilecek çok şey var. Ekmeği dilimleyip dondurucuda saklamak, bayatlayanı kızartmak ya da tirit, galeta ve köfte harcında kullanmak israfı azaltmanın en kolay yolları.