Türkiye'de Her Gün 4,7 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor: Yıllık Kayıp 1,5 Milyar Doları Aştı
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Üretilen her 100 ekmekten 6'sı çöpe atılıyor.
İsrafın yıllık faturası 1,5 milyar doları geçiyor.
Çöpe giden ekmek için 235 bin hektar tarlada buğday yetişiyor.
Önerilen çözüm: Daha küçük ekmek, ihtiyaç kadar alışveriş.
Çalıştayda 1922 tarifiyle yapılan bir ekmek 600 bin liraya satıldı.
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