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Türkiye'de Her Gün 4,7 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor: Yıllık Kayıp 1,5 Milyar Doları Aştı

Türkiye'de Her Gün 4,7 Milyon Ekmek Çöpe Gidiyor: Yıllık Kayıp 1,5 Milyar Doları Aştı

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Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 18:01
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Yere düşen ekmeği öpüp alnımıza götürdüğümüz bir ülkede her gün milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Rakamlar, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun (TUSAF) Ankara'da düzenlediği Ekmek Çalıştayı'nda açıklandı.

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Üretilen her 100 ekmekten 6'sı çöpe atılıyor.

Üretilen her 100 ekmekten 6'sı çöpe atılıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'de her gün 4,7 milyon ekmek israf ediliyor. Bu, üretilen ekmeğin yüzde 6'sı demek.

İsrafın yıllık faturası 1,5 milyar doları geçiyor.

İsrafın yıllık faturası 1,5 milyar doları geçiyor.

Ahmet Güldal'a göre ekmek israfının ekonomiye yıllık maliyeti 1,5 milyar doların üzerinde. Türkiye dünyanın önde gelen un ihracatçılarından biri. Buna rağmen çöpe giden ekmeğin faturası, un ihracatından elde edilen net kazancı aşıyor.

Çöpe giden ekmek için 235 bin hektar tarlada buğday yetişiyor.

Çöpe giden ekmek için 235 bin hektar tarlada buğday yetişiyor.

Çalıştayda paylaşılan verilere göre israf edilen ekmeğin karşılığı, 235 bin hektarlık tarım arazisinin ürünü. Her yıl 1,2 milyar metreküp su ve 21 bin ton mazot da bu yüzden boşa harcanıyor. Ahmet Güldal, kuraklık riski büyürken bu kaynakların daha dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Önerilen çözüm: Daha küçük ekmek, ihtiyaç kadar alışveriş.

Önerilen çözüm: Daha küçük ekmek, ihtiyaç kadar alışveriş.

Ahmet Güldal, restoran ve yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde daha küçük gramajlı ekmeklerin tercih edilebileceğini söyledi. Okullarda israf konusunda farkındalık çalışmalarının artırılmasını, üretimin tüketim alışkanlıklarına göre planlanmasını ve herkesin ihtiyacı kadar ekmek almasını önerdi.

Evde de yapılabilecek çok şey var. Ekmeği dilimleyip dondurucuda saklamak, bayatlayanı kızartmak ya da tirit, galeta ve köfte harcında kullanmak israfı azaltmanın en kolay yolları.

Çalıştayda 1922 tarifiyle yapılan bir ekmek 600 bin liraya satıldı.

Çalıştayda 1922 tarifiyle yapılan bir ekmek 600 bin liraya satıldı.

Etkinlikte, 11 Temmuz 1922'de Büyük Taarruz hazırlıkları sırasında askerler için belirlenen tarife göre pişirilen 900 gramlık Kurtuluş Ekmeği açık artırmaya çıkarıldı. 10 bin liradan açılan ekmeği 600 bin liraya TUSAF Başkanı Mesut Çakmak aldı. Müzayede ve ardından gelen bağışlarla Gazze'deki çocuklar için 2,5 milyon liranın üzerinde yardım toplandı.

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Sizin evde bayat ekmek nasıl değerlendiriliyor? Yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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