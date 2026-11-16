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Kuralları Hiçe Saydılar: Tiyatro Oyununda Çocukların Sahneye Çıkması Tartışma Konusu Oldu

Kuralları Hiçe Saydılar: Tiyatro Oyununda Çocukların Sahneye Çıkması Tartışma Konusu Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 18:11
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Arnavutköy'de bir çocuk tiyatrosunda yaşanan olay, sosyal medyada ebeveynlik tartışmasını yeniden alevlendirdi. Bir izleyicinin anlattığına göre oyun sırasında çocuklar sahneye çıktı, oyuncuların tekrarlanan uyarılarına rağmen kimse müdahale etmedi. Olayı X'te paylaşan bir kullanıcı ise meseleyi 'Nasıl bir nesil yetişti?' sorusuna taşıdı.

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Arnavutköy'deki çocuk tiyatrosunda yaşananlar kısa sürede gündem oldu

Arnavutköy'deki çocuk tiyatrosunda yaşananlar kısa sürede gündem oldu

Paylaşımı yapan kullanıcı, oyun sırasında bir çocuğun elinde telefonla çizgi film izlediğini, bir başka çocuğun ise diğer çocuklara vurduğunu yazdı. Anlatılanlara göre bir ara sahne önü yaklaşık 50 çocukla doldu ve oyuncular oyunu üç kez bölerek seyircileri uyardı.

Paylaşımda, oyun bittikten sonra da onlarca kez uyarı yapılmasına rağmen çocukların alınmadığı, bazı kişilerin ise sahneye çıkıp fotoğraf çektiği öne sürüldü.

Bu paylaşımı X'te yayan kullanıcı, olayı daha geniş bir toplumsal tartışmaya bağladı.

Bu paylaşımı X'te yayan kullanıcı, olayı daha geniş bir toplumsal tartışmaya bağladı.
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X'te paylaştığı gönderide kullanıcı 'nasıl bir nesil yetişti' sorusunu sordu ve bu durumun önce velilerin eğitilmesiyle önlenebileceğini savundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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