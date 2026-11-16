Kuralları Hiçe Saydılar: Tiyatro Oyununda Çocukların Sahneye Çıkması Tartışma Konusu Oldu

Paylaşımı yapan kullanıcı, oyun sırasında bir çocuğun elinde telefonla çizgi film izlediğini, bir başka çocuğun ise diğer çocuklara vurduğunu yazdı. Anlatılanlara göre bir ara sahne önü yaklaşık 50 çocukla doldu ve oyuncular oyunu üç kez bölerek seyircileri uyardı.

Paylaşımda, oyun bittikten sonra da onlarca kez uyarı yapılmasına rağmen çocukların alınmadığı, bazı kişilerin ise sahneye çıkıp fotoğraf çektiği öne sürüldü.