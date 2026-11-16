Kuralları Hiçe Saydılar: Tiyatro Oyununda Çocukların Sahneye Çıkması Tartışma Konusu Oldu
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Arnavutköy'de bir çocuk tiyatrosunda yaşanan olay, sosyal medyada ebeveynlik tartışmasını yeniden alevlendirdi. Bir izleyicinin anlattığına göre oyun sırasında çocuklar sahneye çıktı, oyuncuların tekrarlanan uyarılarına rağmen kimse müdahale etmedi. Olayı X'te paylaşan bir kullanıcı ise meseleyi 'Nasıl bir nesil yetişti?' sorusuna taşıdı.
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Arnavutköy'deki çocuk tiyatrosunda yaşananlar kısa sürede gündem oldu
Bu paylaşımı X'te yayan kullanıcı, olayı daha geniş bir toplumsal tartışmaya bağladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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