Sevgili İkizler, hafta sonuna doğru ilişkinde yeni bir heyecan seni bekliyor ve bunun arkasında romantizm alanını aydınlatan Terazi Yeniayı var. Hafta başında kuracağın pratik bir plan ya da ortak bir hobi, partnerinle aranızdaki küçük aksaklığı çözmeye yardım edecek. Merkür ile Venüs'ün Akrep'teki buluşması da duygularını daha içten ifade etmeni kolaylaştırıyor; her zamanki espri perdesinin ardına saklanmadan konuşmak aranızı yakınlaştırır. Güzel bir akşam yemeği ya da kısa bir kaçamak fikrini masaya koyabilirsin.

Yalnızsan bir sosyal etkinlikte ya da ortak bir hobi üzerinden tanışacağın biri dikkatini çekecek. İlk sohbet seni heyecanlandırsa bile ritmi kendin belirle; Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı hızlı gelişen bir yakınlaşma getirse de kendi temponu korumak sana iyi gelir. Telefon numaranı vermeden önce birkaç kez daha konuşmayı denemek, merakını diri tutar.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…