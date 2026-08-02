Sevgili Yay, bu hafta gündelik giderlerinde bir sadeleşme ihtiyacı doğuyor; market, ulaşım ya da tekrarlayan küçük ödemeler beklediğinden fazla yer tutuyor olabilir. 6 Ağustos’taki Son Dördün bu kalemleri gözden geçirmen için uygun bir zaman sunuyor. Ancak 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı seni “bir kereden bir şey olmaz” düşüncesine sürükleyebilir, o bir kerelik harcamanın toplamına dikkat etmelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…